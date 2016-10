Kippenvel

In de Noordelijke IJszee was het niet enkel de koude temperatuur die deze week voor kippenvel zorgde. De Italiaanse componist en pianist Ludovico Einaudi gaf namelijk een schitterend poolconcert in het Noorse Svalbard. En dat was niet zonder reden: hij leende zijn gezicht en magische vingers voor een campagne van Greenpeace om de overheden te vragen de gebieden bij de Noordpool te beschermen.

Op een houten vlot dat omgetoverd was tot ijsschots nam Einaudi plaats achter zijn vleugel om zijn compositie Elegy for the Arctic te spelen, die hij speciaal voor deze gelegenheid geschreven heeft. Op de achtergrond is de smeltende Wahlenbergbreen-gletsjer te zien. De kwetsbaarheid van de regio wordt goed duidelijk wanneer de stukken ijs afbrokkelen en in zee storten terwijl Einaudi’s klanken door de verder zo serene omgeving echoën. Acht miljoen mensen hebben zich inmiddels achter de pianist geschaard en de petitie getekend om de Noordelijke Ijszee te beschermen tegen exploitatie, olieboringen en visserij.

Bron Paradijsvogels