DE NOSTALGIEKRANT van 27 oktober met John Cleese

Deze dag in de geschiedenis 27 oktober 2016 – 9e jaargang, nr. 2049 OUD NIEUWS Bronnen: Kroniek van de 20ste Eeuw en Wikipedia EERSTE VAART WILLEM BARENDSZ - 70 jaar geleden - Het Nederlandse schip de Willem Barendsz begon, vandaag 70 jaar geleden op 27 oktober 1946, aan een reis naar het Zuidpoolgebied waarmee de walvisvaart werd hervat. De traan was indertijd nodig om het naoorlogse Nederland van de nodige vetten en oliën te voorzien. In die tijd was het vooral nodig voor de productie van margarine. Door de Tweede Wereldoorlog was de veestapel in ons land sterk uitgedund, waardoor er tekort was aan vlees en boter. Plantaardige vetten waren in die tijd eveneens schaars. De eerste vaart van de Willem Barendsz was een nationale gebeurtenis. De afvaart werd bijgewoond door duizenden mensen. De politiekapel speelde Het Wilhelmus. Het Polygoon maakte er zelfs een bioscoopfilm over van een uur. Deze documentairefilm met de titel "Walvis in zicht" ging op 2 oktober 1947 in première in het Luxortheater in Groningen. De film lokte meer dan vierhonderdduizend bezoekers naar de bioscopen. De Willem Barendsz was omgebouwd tot fabrieksschip. Oorspronkelijk was het een, in 1931 gebouwde, Zweedse tanker met de naam Pan Gothia. Mede door toedoen van Nederlandse walvisvaarders, die destijds nog als helden werden gezien, werd de blauwe vinvis in de tweede helft van de vorige eeuw bijna tot uitsterven gebracht. De Willem Barendsz bleef in gebruik als walvisvaarderschip totdat in 1955 de Willem Barendsz II in gebruik werd genomen. De Willem Barendsz I veranderde van naam in Bloemendael en ging opnieuw dienst doen als tanker. In 1960 werd het schip verkocht aan Japan, waar het zes jaar later uit de vaart werd genomen en gesloopt. De Willem Barendsz II bleef nog tot 1964 in gebruik als walvisvaarderschip, maar door vangstbeperkingen werd het bedrijf opgeheven. Door overbejaging zijn walvissoorten sterk in aantallen achteruit gegaan en worden zelfs met uitsterven bedreigd. De Internationale Walvisvaart Commissie (IWC) werd in 1946 opgericht. Deze stelde in 1982 een tijdelijk verbod in op de walvisjacht, met uitzondering van de jacht voor wetenschappelijke doeleinden (waar ik de zin overigens totaal niet van inzie) en de jacht door volkeren als de Inuit die voor hun levensonderhoud mede afhankelijk zijn van de walvisjacht. De Japanners, Noren en IJslanders lappen de regels aan hun laars en gaan nog altijd volop door met het bejagen van walvissen. De algemene dwergvinvis is tegenwoordig de meest bejaagde soort. Organisaties als Sea Shepherd en Greenpeace zijn tegen de jacht op walvissen. Sea Shepherd hindert de jagers daadwerkelijk. Onze zuiderburen, de Belgen, houden zich wel aan de regelgeving en proberen de walvispopulatie in stand te houden. DE SCHIPHOLBRAND Een felle brand in het cellencomplex voor illegalen op het vliegveld Schiphol-Oost verwoestte, vandaag elf jaar geleden, in de nacht van 26 op 27 oktober 2005 het detentie- en uitzetcentrum. Daar kwamen elf gedetineerde illegalen bij om het leven en er vielen vijftien gewonden onder wie enkele bewaarders. De brand woedde in een vleugel van het complex met 24 tweepersoonscellen. Daar zaten 43 mensen gevangen. De elf dodelijke slachtoffers waren afkomstig uit Suriname, Turkije, Roemenië, Georgië, Bulgarije, Libië, de Oekraine en de Domincaanse Republiek. De brand begon in de cel van een 25-jarige Libiër die op 7 november 2005 in het Brandwondencentrum in Beverwijk werd gearresteerd. Libiër Ahmed al-J. werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Tijdens zijn verblijf in de cel schoot hij een peukje van een sjekkie in de richting van het voeteneinde van zijn bed. Het laken en toiletpapier vlogen in brand. Uit latere onderzoeken bleek echter dat de veroordeling van Al-J. onterecht bleek. Volgens het Hof kon hij niet weten dat het wegschieten van het peukje zulke fatale zou kunnen hebben. De Libiër raakte zelf zwaar gewond bij de brand. Ahmed al-J. kreeg een schadevergoeding van bijna 50.000 euro. Zowel in 2002 als in 2003 waren in hetzelfde complex ook al branden. In beide gevallen was dat zonder slachtoffers. Uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid onder leiding van mr. Pieter van Vollenhoven bleek later dat zowel Justitie als de gemeente Haarlemmermeer te weinig aandacht hadden besteed aan de brandveiligheid van het gevangeniscomplex. De Schipholbrand leidde tot het aftreden van de ministers Donner (Justitie) en Dekker (VROM). Gebleken was dat door fouten in de constructie het, inmiddels gesloten cellencomplex, niet brandveilig was. Sybilla Dekker verklaarde in augustus 2006 niet als minister te willen terugkeren. Piet Hein Donner is sinds 2012 vice-voorzitter van de Raad van State. Omdat de koning voorzitter is van de Raad van State wordt de vice-voorzitter in Haagse kringen officieus “de onderkoning van Nederland” genoemd. Toenmalig minister Rita Verdonk verleende in augustus 2006 aan 39 van de afgewezen asielzoekers, die zich in het gevangeniscomplex bevonden, alsnog een verblijfsvergunning. Overlevenden van de brand hebben een schadevergoeding gekregen van de Nederlandse Staat. BEVRIJDING BRABANTSE PLAATSEN Schotse divisies zorgden er, vandaag 72 jaar geleden in de Tweede Wereldoorlog, op 27 oktober 1944 voor dat de Brabantse plaatsen Oisterwijk, Bergen op Zoom en Tilburg werden bevrijd van de Duitsers. Op de foto de 7th Seaforth Highlanders in Tilburg. GROOTSTE VLIEGTUIG LANDDE IN EINDHOVEN Op donderdag 27 oktober 2005 landde op vliegbasis Eindhoven ‘s werelds grootste vliegtuig de Antonov 225. Het enorme vliegtuig kwam er tenten en andere hulpgoederen ophalen die de Nederlandse overheid aan Pakistan schonk, ten behoeve van de slachtoffers van de aardbeving van 8 oktober in dat land. Het was het eerste bezoek van dit type vliegtuig aan ons land. JARIG Op 27 oktober zijn onder anderen geboren: De Amerikaanse uitvinder, acteur en ondernemer Isaac Singer (1811-1875). Hij bracht belangrijke verbeteringen aan in het ontwerp van de naaimachine en hij was de oprichter van de Singer Sewing Machine Company. Sijtje Boes (1895-1983). Ze had in Marken het misschien wel bekendste souvenirwinkeltje van Nederland. Acteur Bob de Lange (1916-1978). Hij speelde in series als “De Stille Kracht” en “Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer?” Sportverslaggever Herman Kuiphof (1919-2008). De Britse acteur John Cleese (1939). In de jaren ‘70 speelde hij hoteleigenaar Basil in de serie “Fawlty Towers”. Een bekende film van hem is “A Fish called Wanda”. Zanger Simon Le Bon (1958). Meer nostalgische verhalen en foto's van vroeger zijn te vinden op de website http://mailgroep.seniorweb.nl/nostalgie/. De website van de Nostalgiegroep bij Seniorweb is gemaakt door Jan Arntzenius. Jan Boonstra is host en Ria Bijl is co-host van de Nostalgiegroep. De Nostalgiekrant wordt geschreven en samengesteld door Jan Boonstra. Bronnen: Wikipedia, Vandaag in het Verleden, Nieuwsdossier en Kroniek van de 20ste Eeuw. Mail: j.boonstra13@upcmail.nl © Jan Boonstra, Nostalgiegroep, Seniorweb, 27 oktober 2016































Catharina48 27 okt 2016 09:08 John Marwood Cleese (Uphill, 27 oktober 1939) is een Brits acteur, komiek en filmmaker.



Biografie



Cleese werd geboren in het dorp Uphill, ten zuiden van Weston-super-Mare, Somerset, als enig kind van Muriel Cross (1899-2000) en de verzekeringsagent Reginald Francis Cleese (1893-1972).[1] De familienaam was daarvoor "Cheese", maar zijn vader veranderde hem in "Cleese" in 1915, omdat hij ermee gepest werd.[2][3]



Cleese studeerde in 1963 af aan Downing College van de Universiteit van Cambridge, maar met die rechtenstudie heeft hij nooit iets gedaan. In hetzelfde jaar schreef hij het scenario voor de revue Cambridge Circus die opgevoerd werd in Londen, in Nieuw-Zeeland en op Broadway. Daarna speelde hij enige tijd zelf op Broadway en Off-Broadway. Hij ontmoette toekomstig Monty Python-lid Terry Gilliam toen hij optrad in de musical Half a Sixpence, en ook de Amerikaanse actrice Connie Booth, met wie hij op 20 februari 1968 huwde.



Hij kreeg snel werk als schrijver voor de BBC Radio, onder andere als sketchschrijver voor The Dick Emery Show. In 1965 begon hij samen met Graham Chapman voor de BBC-televisie te schrijven aan The Frost Report, het satirische programma van David Frost, waarin hij ook rolletjes speelde. Ook de latere Monty Python-leden Eric Idle, Terry Jones en Michael Palin schreven eraan mee. Hier ontwikkelden ze de schrijfstijl die typisch zou zijn voor hun latere samenwerking. Hij nam in 1968 met Booth, Chapman, Palin en Marty Feldman ook deel aan How To Irritate People, een door David Frost geproduceerde satirische nep-documentaire voor de Amerikaanse markt die gezien wordt als voorloper van de latere Monty Python-shows. Tevens schreef hij mee aan het script van de film The Magic Christian uit 1969 (met Ringo Starr en Peter Sellers in de hoofdrollen), waarin hij ook een cameo had.



Cleese werd in het bijzonder bekend door zijn deelname aan Monty Python's Flying Circus (1969-1974), een BBC-televisieshow die ook buiten het Verenigd Koninkrijk erg populair werd door de absurde humor en de vernieuwende surrealistische animaties. Cleese speelde vaak een pompeuze Engelsman, een uitgestreken ambtenaar of een driftige sergeant-majoor. Tot zijn populaire sketches behoren The Ministry of Silly Walks en de Dead Parrot Act.

Cleese als rector van de Universiteit van St Andrews (1970-1973)



Van 1970 tot 1973 was Cleese de rector van de Universiteit van St Andrews. Zijn verkiezing markeerde een sprong voorwaarts in de modernisering van de oudste universiteit van Schotland. Hij maakte van zijn positie gebruik door een aantal verbeteringen in de rechten van de studenten door te voeren.



Samen met Connie Booth maakte hij voor de BBC de televisiereeks Fawlty Towers (1975 en 1979), waarin hij zelf de blunderende en opvliegende hoteleigenaar Basil Fawlty speelde. Hoewel er slechts twaalf afleveringen werden gemaakt, geldt de serie als een klassieker onder de Britse sitcoms, mede door de andere hoofdrollen van Booth, Prunella Scales en Andrew Sachs. Ook had hij gastoptredens in The Muppet Show en Cheers. In Nederland was Cleese eind jaren zeventig te zien in een aantal bioscoopreclames ("Giroblauw") van de Postgiro (later de Postbank).



Monty Python kwam nog drie keer bijeen voor speelfilms. In 1975 kwam Monty Python and the Holy Grail uit, in 1979 de satirische film Monty Python's Life of Brian en in 1983 Monty Python's The Meaning of Life. In 1985 had hij een rol als de sheriff in de western Silverado van Lawrence Kasdan en in 1986 speelde hij de hoofdrol in de humoristische film Clockwise. Later speelde Cleese in enkele andere speelfilms, waaronder de door hemzelf geschreven en geproduceerde films A Fish Called Wanda (198 en Fierce Creatures (1997), beide met Jamie Lee Curtis, Kevin Kline en Michael Palin. Hij speelde de rol van "R" in de James Bondfilms The World Is Not Enough en die van "Q" in Die Another Day. In 2001 en 2002 was hij "Nearly Headless Nick" in twee Harry Potter-films. Ook speelde hij rollen in instructiefilms voor commerciële trainingen, zoals Meetings, Bloody Meetings and More Bloody Meetings. Vrij bekend werd How not to exhibit yourself (Op beurzen niet te kijk staan).

John Cleese in 2008



Hij vertelde de pers in 2011 dat hij een hem in 1996 toegekende CBE had afgewezen "omdat ik ze stom vind". Hij voegde eraan toe dat partijleider Paddy Ashdown van de door Cleese gesteunde Liberal Democrats hem in 1999 in de adelstand had willen laten verheffen zodat hij zou kunnen toetreden tot het Hogerhuis. Cleese zou dit hebben afgewezen om niet verplicht te zijn de winters in Engeland door te brengen.[4] De maki Avahi cleesei is naar hem genoemd ter ere van zijn inzet voor de natuurbescherming in films als Fierce Creatures en documentaires als Born to be Wild: Operation Lemur With John Cleese. Ook naar hem genoemd is de planetoïde 9618 Johncleese.



Sinds 2005 is Cleese vooral actief als stemacteur in films en tekenfilms. Hij leende zijn stem aan onder meer Samuel in Charlotte's Web (2006) en koning Harold in Shrek 3 (2007) en Shrek Forever After (2010). Als butler Jasper is hij te horen in Fable III.



In juni 2006 kondigde Cleese aan te stoppen met het spelen in en schrijven van sitcoms. Als reden gaf hij zijn leeftijd en het feit dat het toch nooit beter zou kunnen worden dan Fawlty Towers. Wel zei hij een boek te willen schrijven over de geschiedenis van de comedy.



In 2014 kwam de Monty Python-groep, zonder de overleden Graham Chapman, weer bij elkaar voor een reünie. De optredens trokken volle zalen. In 2016 trad Cleese met zijn show The Last Time To See Me Before I Die op in onder meer Nederland en België. In 2016 werd hem voor zijn hele oeuvre de Rose d’Or toegekend.



Huwelijken



Het huwelijk met Connie Booth hield tien jaar stand, tot 1978, en in 1971 kregen ze een dochter. Net als Booth was ook zijn tweede echtgenote Barbara Trentham, met wie hij van 1981 tot 1990 getrouwd was, een Amerikaanse actrice. Ook met haar kreeg hij (in 1984) een dochter. Van 1992 tot 2008 was hij getrouwd met de Amerikaanse psychotherapeut Alyce Faye Eichelberger en in 2012 vond zijn vierde huwelijk plaats met het vroegere Britse fotomodel Jennifer Wade.



Cleese schreef samen met familietherapeut Robin Skynner twee boeken in dialoogvorm over relaties. Families and How to Survive Them (1984) en Life and How to Survive It (1993) werden bestsellers.