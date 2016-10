Verzinnen



Ik heb in de zomer bomen verzonnen

van goud met zilveren belletjes

en kronen op hun kruin met diamanten

die schitterden in de zon.



In de winter heb ik prachtige paarden gemaakt

van vers gevallen sneeuw

en zij draafden over de bergtoppen

en dansten in het dal met wapperende sneeuwmanen

en zwierige staartguirlandes. Ik heb in de herfst vuur aangestoken

in vlammend vermiljoen blad –

en zilveren regens joeg ik over het platteland –

en de zotte pijpenstelen

braken in goddelijke gruzelementen

en rolden door polders en winkelstraten en in de lente heb ik licht opgericht

van het lichtblauw van kinderogen –

zó helder… zó nieuw –

dat iets zo nieuw kon zijn

heb ik nooit geweten

en tòch bleef de leegte…

omdat ik haar niet verzinnen kon. © Toon Hermans