DE NOSTALGIEKRANT van 28-10 met Conny Froboess





Deze dag in de geschiedenis

28 oktober 2016 – 9e jaargang, nr. 2050

OUD NIEUWS

Bronnen: Kroniek van de 20ste Eeuw en Wikipedia

BOMINCIDENT NEDERLAND-CYPRUS

Tijdens de EK-kwalificatiewedstrijd Nederland-Cyprus op 28 oktober 1987 ontplofte in de Rotterdamse Kuip een in een tennisbal verstopte zware vuurwerkbom. Dat gebeurde vlakbij de Cypriotische doelman Andreas Charitou die hierdoor lichtgewond raakte, met een brancard van het veld werd afgevoerd en moest worden vervangen. Uit protest verlieten de Cypriotische spelers het veld en weigerden om verder te spelen. Na lang aandringen van Nederlandse kant besloot de Luxemburgse scheidsrechter Roger Philippi uiteindelijk toch de wedstrijd te vervolgen. De wedstrijd eindigde in 8-0 mede door vijf goals van John Bosman. De UEFA besloot naderhand echter om de uitslag van de wedstrijd ongeldig te verklaren.

De bomgooier was de destijds 21-jarige John Staal (foto) uit Oss. Hij werd direct gearresteerd. Twintig jaar later zou hij in “Andere Tijden” verklaren: “Ik wilde gewoon een harde knal.” Jarenlang leefde John Staal in angst dat voetbalsupporters alsnog wraak op hem zouden nemen. Inmiddels heeft hij de grip op zijn leven terug.

De UEFA besloot na het bomincident in eerste instantie tot een reglementaire 0-3 nederlaag voor Oranje, maar Nederland ging tegen deze straf in beroep. De beroepscommissie veranderde de straf in overspelen van de wedstrijd zonder publiek. Nederland won die wedstrijd op 9 december 1987 in De Meer, Amsterdam, alsnog met 4-0. John Bosman maakte in die wedstrijd opnieuw drie doelpunten.

Was vastgehouden aan de reglementaire nederlaag dan zou Griekenland alsnog de mogelijkheid hebben gehad zich te kwalificeren voor het EK. In Griekenland was men dan ook zeer ontevreden over het besluit van de UEFA. Zij verdachten de UEFA ervan, de UEFA-voorzitter was destijds een West-Duitser, dat ze om financiële redenen liever het Nederlandse elftal dan het Griekse elftal op het EK in West-Duitsland zagen verschijnen. Nederlandse deelname zou namelijk tot extra veel supporters en vollere stadions leiden. Uit protest hield de Griekse voetbalbond de wedstrijd tegen Nederland in een klein stadion op Rhodos en met een soort B-elftal. Nederland won deze wedstrijd met 0-3.

Bij het EK Voetbal 1988 werd Nederland op 25 juni 1988 Europees Kampioen door de Sovjet-Unie in de finale te verslaan met 2-0.

BOUW VAN HET PALEIS OP DE DAM

Het Paleis (Stadhuis) op de Dam in aanbouw, links.

Het Paleis op de Dam in Amsterdam werd gebouwd tussen 1648 en 1665. Het werd gebouwd als stadhuis naar een ontwerp van architect Jacob van Campen (1596-1657) en kwam als vervanging voor het gotische stadhuis van Amsterdam wat op dezelfde plek stond tussen Dam en Nieuwezijds Voorburgwal. Het monumentale gebouw geldt als belangrijkste historische en culturele bouwwerk uit de Gouden Eeuw.

Er waren verschillende ontwerpen ingediend voor de bouw van het nieuwe, toen nog, stadhuis. De Vrede van Münster in 1648 bracht zo’n euforie met zich mee dat het meest ambitieuze plan werd uitgevoerd. Dat was dus in het midden van wat later de Gouden Eeuw werd genoemd. Het werd het grootste niet-religieuze gebouw van de oude wereld en zoals dat in Europa nog niet eerder was vertoond.

De bouw kostte 8,5 miljoen gulden, wat een gigantisch bedrag was in die tijd.

Het Paleis op de Dam rustte oorspronkelijk op 13.659 houten heipalen. Vroeger leerden schoolkinderen dat als “dagen van het jaar, eentje ervoor, negentje erachter”. Momenteel zijn er nog 13.657 palen. Er zijn er ooit twee verwijderd om te controleren of ze nog gaaf waren en dat was zo.

Het gebouw is opgetrokken uit Bentheimer zandsteen, oorspronkelijk heel licht gekleurd. In het interieur is veel marmer te vinden. Van Campen liet zich inspireren door de Romeinse paleizen.

Rechts de eerste steenlegging van het Stadhuis/Paleis op de Dam.

Vandaag is het precies 368 jaar geleden dat de toen zesjarige burgemeesters- en regentenzoon Jacob de Graeff op 28 oktober 1648 de eerste steen legde voor het huidige Paleis op de Dam. De zilveren troffel die hiervoor werd gebruikt wordt tentoongesteld in het Rijksmuseum.

Het stadhuis werd op 29 juli 1655 feestelijk ingehuldigd, al was de bouw toen nog niet voltooid. Dichter Joost van den Vondel wijdde 1378 dichtregels aan de inwijding. Pas tien jaar later, in 1665, was het gebouw gereed, hoewel aan de inrichting van de vertrekken tot aan het begin van de 18e eeuw is gewerkt.Het gebouw bleef tot 1808 stadhuis. Daarna werd het aan koning Lodewijk Napoleon aangeboden als paleis. Lodewijk Napoleon vestigde er met hulp van stadhouderlijke en Amsterdamse stedelijke collecties een Koninklijk Museum wat de basis werd van het Rijksmuseum. Koning Willem I gaf het gebouw in 1813 terug aan Amsterdam als stadhuis maar het stadsbestuur zag op tegen weer een verhuizing en de onderhoudskosten, waardoor het Paleis op de Dam Koninklijk Paleis voor het Nederlandse Koningshuis werd in Amsterdam.

HET VRIJHEIDSBEELD

Het Vrijheidsbeeld is een standbeeld in de baai van New York. Het staat symbool voor het welkom heten van terugkerende Amerikanen, gasten en immigranten van de Verenigde Staten. Het, inclusief sokkel, 93 meter hoge beeld was een geschenk van Frankrijk aan de Verenigde Staten ter ere van het eeuwfeest van de Onafhankelijksverklaring en als teken van vriendschap. Het beeld werd ontworpen door de Franse beeldhouwer Frederic Barholdi (1834-1904). Oorspronkelijk was het overigens bedoeld als vuurtoren bij de noordelijke ingang van het Suezkanaal maar Egypte had er geen geld voor. Het Vrijheidsbeeld werd in juni 1886 in New York geplaatst. Op 28 oktober 1886 – vandaag exact 130 jaar geleden - vond de officiële inhuldiging plaats van het Vrijheidsbeeld. Achtendertig jaar later in oktober 1924 werd het tot nationaal monument bestempeld.

Overleden op 27 oktober

1977: Quizmaster en auteur Theo Eerdmans overleed op deze datum op 55-jarige leeftijd. Hij werd bekend door spelprogramma’s als “Je neemt er wat van mee” en “Tel uit je winst” en werd altijd bijgestaan door assistente Maud van Praag (1925-2011). Eerdmans schreef ook een aantal boeken waaronder een novelle en twee detectives.

1986: De eerste vrouwelijke Nederlandse minister Marga Klompé (74 jr.). Ze werd in 1956 minister voor Maatschappelijk Werk en in 1963 bracht ze de Algemene Bijstandswet tot stand.

1997: De Duitse muzikant Klaus Wünderlich (66 jr.). Hij werd vooral bekend met zijn muziek op het elektronisch orgel. Hij bracht meer dan honderd albums uit waarvan dertien elpees en één muziekcassette werden bekroond met goud.

2015: Sergio Orlandini (94 jr.). Hij is president-directeur van de KLM geweest. Hij bleef altijd een KLM-man in hart en nieren. In 2003 liet hij duidelijk zijn weerzin blijken tegen de fusie/overname van Air France-KLM.

JARIG

Op 28 oktober zijn onder anderen geboren:

De Nederlandse priester, theoloog, schrijver en filosoof Desiderius Erasmus (1466, 1467 of 1469-1536). Het geboortejaar van Erasmus is niet precies bekend, naar alle waarschijnlijkheid is hij in Rotterdam geboren.

De schrijver van kinderboeken W.G. van de Hulst sr. (1879-1963). Enkele titels van zijn jeugdboeken zijn “Willem Wijcherts” (1907), “Van Bob en Bep en Brammetje” (1921), “Bruun de Beer” (1927) en “Het gouden voorleesboek” (1959).

De Amerikaanse arts en maker van het vaccin tegen polio Jonas Salk (1914-1995).

Voormalig langebaanschaatser Kees Verkerk (1942). Hij werd onder meer in 1966 en 1967 Wereldkampioen en in 1967 eveneens Europees Kampioen. Verkerk verbrak veel records, waaronder het wereldrecord op de tien kilometer met maar liefst twaalfeneenhalve seconde. In later jaren werd hij wat overvleugeld door Ard Schenk. Kees Verkerk trouwde in 1972 met een Noorse en woont in Noorwegen waar hij een camping heeft.

De Duitse actrice en zangeres Conny Froboess (1943). In 1962 vertegenwoordigde ze Duitsland op het Eurovisie Songfestival met “Zwei Kleine Italiener” en werd zesde. Haar eerste hit had ze in 1951, toen ze zeven was, met het liedje “Pack die Badehose ein”.

De Amerikaanse zakenman, oprichter en mede-eigenaar van Microsoft Bill Gates (1955).

De Italiaanse zanger, liedjesschrijver en muziekproducer Eros Ramazzotti (1963). “Se bastase una canzone” was een nummer 2-hit in Nederland. Hij zong duetten met onder meer Tina Turner en Anastacia.

De Amerikaanse filmactrice Julia Roberts (1967). Ze speelde in films als “Pretty Woman”, “Erin Brockovich” en “Stepmom”.

Televisiepresentator en royalty-deskundige Peter van der Vorst (1971).

Prettig weekend !

Meer nostalgische verhalen en foto’s van vroeger

zijn te vinden op de website

http://mailgroep.seniorweb.nl/nostalgie/.

De website van de Nostalgiegroep bij Seniorweb

is gemaakt door Jan Arntzenius.

Jan Boonstra is host en Ria Bijl is

co-host van de Nostalgiegroep.

De Nostalgiekrant wordt geschreven en

samengesteld door Jan Boonstra.

Bronnen: Wikipedia, Vandaag in het Verleden,

Nieuwsdossier en Kroniek van de 20ste Eeuw.

Mail: j.boonstra13@upcmail.nl

© Jan Boonstra, Nostalgiegroep,

Seniorweb, 28 oktober 2016