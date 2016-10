Vandaag is weer Bond-dag!

Andere artikelen







Ik ben op weg naar Rotterdam voor een schrijfklus. Het reclamebureau aldaar houdt kantoor op de Kop van Zuid en is daarmee praktisch buur van het nabij gelegen Hotel New York. De werkbespreking vindt dan ook altijd daar plaats tijdens een meestal vrij copieuze lunch. De jongens houden wel van stijl en een beetje uitpakken. Ze hebben echter maar één klant in hun portfolio die steevast van mijn schrijverij gebruikmaakt en wel rond deze beursperiode. Meer business zit er helaas niet in en ik verdenk het bureau ervan dat ze mij altijd rond deze tijd bij wijze van 'goedmakertje' willen fêteren. Ik laat dat vanzelfsprekend graag toe. Vanaf de Veerhaven word ik dan met de watertaxi, zo'n klassiek houten Riva-motorboot, opgehaald en scheren we met hoge snelheid dwars over de Maas naar de overkant. Da's voor mij altijd hét James Bond-momentje. Rotterdam wordt dan ineens Venetië. In mijn kast thuis hangen drie pakken die ik overigens weinig draag. Een licht linnen zomerpak van de Zara, iets soortgelijks maar dan van betere kwaliteit in het groen en nog een veel te duur zwart pak van Italiaanse makelij. Ik draag ze zelden compleet en ben meer van de casual combinaties met een jeans. Maar voor de jaarlijkse Rotterdam-missie steek ik mij graag in het Italiaanse zwart. Het is van een tijdloze 'slim-fit' snit en gaat dus al wat jaartjes mee. Voor bruiloften, crematies... en Rotterdam. En hier zit ik dan, strak gepakt en licenced to kill in de Intercity richting havenstad. Liever nog was ik iets meer Bond-waardig in de eerste klas neergestreken maar dat vind ik op zo'n traject dan toch weer zonde van het geld. Deze Bond let op de kleintjes. Én op de omgeving want ik mag graag al tijdens de heenreis helemaal opgaan in die rol. Noem het voorspel. Nauwlettend observeer en profileer ik mijn medereizigers. Neem nou die man in dat glimmend grijze pak, schuin tegenover mij. Ogenschijnlijk charmant maar met zijn bijna witte haren zou hij goed door kunnen gaan voor de slechterik, ware het niet dat hij een uiterst vriendelijk gezicht heeft. Ik probeer nog van de laptop op zijn schoot een witte Perzische kat te maken maar het heeft geen zin. Recht tegenover mij is inmiddels een aardige en eigenlijk best wel charmante vrouw komen te zitten, maar ze is van mijn leeftijd en dus totaal ongeschikt als Bond-girl, eerder een miss Moneypenny. Ik neem mijn rol vandaag uiterst serieus. Als de conducteur zich aandient toon ik hem quasi nonchalant mijn OV-pas en hoor hem in gedachten al zeggen: 'The usual sir, shaken, not stirred?' Als hij daarentegen zonder iets te zeggen mijn pas scant piept het apparaatje tweemaal en dat is vreemd. Dat vindt hij blijkbaar niet en loopt door. Vanaf Gouda krijg ik nog gezelschap van een man die zuchtend naast mij neervalt onder een mompelend 'Môgge'. Ik 'môgge' netjes terug maar zie ook voor hem zo gauw geen rol in mijn jaarlijkse Bond-feestje weggelegd. Ook de moeder met twee kleintjes even verderop passen niet echt in mijn script. Moeder komt overigens nog wel aardig in de buurt van een Bond-girl maar heeft u ooit een Bond-film gezien waar kinderen in voor kwamen? En zo arriveer ik dus op Rotterdam CS zonder noemenswaardige perrongelukken, mede- of tegenspelers. Gelukkig wacht mij straks nog een mooie scène op dat flashy bootje en komend weekend een missie in Berlijn. Nee, het valt nog niet mee een schrijvende Bond te zijn... © Marcel Rutten









Catharina48 28 okt 2016 07:13 Geen trein maar de water taxi. ik denk dat de heer Rutten er ook wel pap van lust