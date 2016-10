Legpuzzel Online

Andere artikelen







Geplaatst op 29 oktober 2016 06:40 en 23 keer bekeken

Catharina48 29 okt 2016 06:45 Het wordt vandaag geleidelijk zonniger en het blijft droog hier. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 15 °C en is de wind zwak, windkracht 2. Vanavond is het helder en koelt het af tot ongeveer 12 °C.



nu 11º

8.32 zon op

18.17 zon onder



Catharina48 29 okt 2016 06:49 Zaterdag is een van de zeven dagen van de week. Het is de dag die op de vrijdag volgt, de dag na zaterdag is zondag.



De naam is een vertaling van het Latijnse dies Saturni, dag van Saturnus, god van de landbouw.



De Franse naam samedi is afgeleid van vulgair Latijn sabbati dies (dag van de sabbat).



De Duitse naam is Sonnabend (= vooravond van de zondag) of Samstag, samengesteld uit een op het Hebreeuwse woord sjabbat teruggaand leenwoord, en Tag (dag). De wekelijkse rustdag wordt door de joden en door een aantal christenen op deze dag gehouden. De reden is dat de Bijbel beschrijft dat God, nadat hij de wereld in zes dagen had geschapen, op de zevende dag, de zaterdag of sabbat-dag, rust nam.



De Friese naam voor zaterdag is sneon. Dit sneon heeft als oudere vorm snjoen, wat een samentrekking is van sunne (Oudfries voor Zon) en joen (Oudfries voor avond, tegenwoordig gespeld als jûn, maar hetzelfde uitgesproken). Net als bij het Duitse Sonnabend heet deze dag bij de Friezen dus letterlijk vertaald 'zonneavond'.

Speciale zaterdagen



Nieuwjaarszaterdag: Eerste zaterdag na Nieuwjaar of nieuwjaarsdag zelf

Carnavalszaterdag: zaterdag voor carnaval

Vastenzaterdag: 7 zaterdagen voor Stille Zaterdag (term gebruikt voor de zaterdagmissen van de 7 Vastenzondagen)

Stille Zaterdag of Paaszaterdag: zaterdag voor Pasen

Adventszaterdag: zaterdagen voor de 4 Adventszondagen (term gebruikt voor de zaterdagmissen van de 4 Adventszondagen)

Kerstzaterdag: zaterdag die valt op kerstavond of op kerstdag of eerste zaterdag na kerstdag (nooit 31 december!)

Zwarte zaterdag (verkeer): drukste verkeersdagen in de zomer vanwege massale vakantieuittocht

Zwarte zaterdag (Egypte): oproer in Egypte in 1952

Roze Zaterdag: homo-evenement in Nederland en België

Dag van de klant: laatste zaterdag van september in Vlaanderen, klanten krijgen op die dag in de meeste winkels een klein geschenkje als ze iets kopen

Open Monumentendag: valt in Nederland 2de zaterdag en/of zondag van september, in Vlaanderen altijd op de 2de zondag van september