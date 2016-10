Muziek voor Volwassenen 29-10

Andere artikelen







Iedere zaterdag Radio Rijnmond Van 9 > 12 uur Blues, Americana en Country met Johan Derksen Nu ook te horen op radio Drenthe iedere werkdag, van 1800 > 1900 uur.

Ook Amsterdam heeft zijn uitzending zie link hieronder. 40UPRadio Podcast vanmiddag Playlist volgende week











Catharina48 29 okt 2016 07:39 Ben benieuwd...soms vraag ik een plaat aan. deze week nog van de Everly Brothers welke ik echt niet ken.....misschien wordt het gehonoreerd...diverse keren al gebeurd.



De groep oudere jongeren wordt steeds groter. Dat is de generatie die de ontwikkeling van de popmuziek vanaf het begin meemaakte. Het waren de veilige en kneuterige jaren vijftig. De radio zond slechts twee keer een uur popmuziek per week uit. Bij de VARA deed Herman Stok Tijd voor Teenagers en de AVRO had Tussen 10 plus en 20 min, met Gonnie Baars en Jos Brink. Uit Engeland kwamen Cliff Richard and the Shadows en Tommy Steele, uit Amerika de als ideale schoonzonen ogende teenager-idolen Fabian, Bobby Rydell, Frankie Avalon, Dion and the Belmonts en Bobby Darin. Van eigen bodem kwamen Peter and his Rockets, Johnny Lion and the Jumping Jewels en Rob de Nijs and the Lords.

En toen waren daar plotseling The Beatles.

In Liverpool werd, begin jaren zestig, de deur open gezet voor allerlei stromingen muziek. Hilversum sliep lekker verder, maar Radio Luxemburg speelde er handig op in. Dankzij een gammele draagbare radio ging er een wereld voor ons open. Elvis Presley, James Brown, The Everly Brothers, Little Richard en Roy Orbison werden gedraaid voor de Amerikaanse militairen in Duitsland. Verder veroverde de British Invasion de wereld. Gerry and the Pacemakers, The Hollies, THEM, The Yardbirds, The Animals, The Moody Blues, The Zombies, The Swinging Blue Jeans, Dave Clark Five en The Searchers.

Mijn kinderen kopen geen cd's, ze halen alles van internet, maar ze zijn voor ieder radiostation de doelgroep. Ik koop gewoon mijn cd's, maar verder speel ik geen rol. En de radiostations houden de luisteraars dom door commercieel te draaien. Weggooimuziek en gouwe ouwen. Ik kan mijn buurman niet kwalijk nemen dat hij naar een concert van Marco Borsato gaat en BZN mooi vindt als hij nooit via de media kennismaakt met blues, soul, country en Americana.

De discjockeys die dergelijke muziek draaien, zoals Mart Smeets, Harry de Winter en Ruud Hermans, krijgen de ruimte als ieder normaal mens al slaapt. Ik mag op zaterdagmorgen van negen tot twaalf uur discjockey spelen bij Radio Rijnmond. De reacties op Muziek voor Volwassenen maken duidelijk dat er wel degelijk een doelgroep bestaat.

Ik draai uit eigen kast en ik probeer de luisteraars kennis te laten maken met muziek die ze doorgaans nooit op de radio horen of muziek die nostalgische gevoelens oproept. Hier vindt u wekelijks de playlist en als u een verzoek heeft, schroom dan niet om dat te melden. Als het op muziek lijkt, draai ik het graag. Tot zaterdag bij Muziek voor Volwassenen!

Met vriendelijke groet, Johan Derksen

P.S. Als u wilt reageren op mijn programma, stuurt u dan een mailtje naar



derksen@rijnmond.n