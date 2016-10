De Sandwich 30-10 met een beetje meer

Het onderstaande verhaal van Jacques Klöters trof veel mensen. OOk bij mij kwam veel boven. Veel mensen waren behoorlijk open. dat werd ook van mij gezegd....Je laat je zien. ik hou niet van gesloten mensen daar kan ik niet mee omgaan...

**************************************

Ik moest vanmorgen denken dat ik de laatste tien jaar toch wel erg veranderd ben. Ik was vroeger veel afstandelijker, koeler, minder emotioneel dan nu. Ik werd veel minder geraakt.

Ik zat toen met Ruut Weissmann in een auto na een voorstelling en we hadden een nogal filosofisch gesprek over dat je er voor kiezen kunt je lot lief te hebben, amor fati. Ik vroeg hem...maar op dat moment werden we hard van opzij aangereden. We raakten de linker vangrail, draaiden om onze as en kwamen in de rechtervangrail tot stilstand terwijl de vrachtwagens ons voorbij raasden. Ik was volkomen kalm gebleven en had tijdens het om de as draaien alleen maar gedacht, “een botsing hebben is nog geen excuus om mijn vraag niet te beantwoorden” Dit had de laatste gedachte van mijn leven kunnen zijn.

Na die gebeurtenis ben ik me gaan afvragen waarom ik zo koel was, zo weinig emotioneel. Mijn reaktie was wel heel beheerst. Er zijn therapeuten die beweren dat dat een gevolg kan zijn van een kwetsure in de jeugd. Maar zo'n kwetsure kan ook een tegengestelde reaktie opleveren, namelijk overdreven heftige reakties op gebeurtenissen. En nu blijken mensen met een oververhitte en met een onderkoelde emotie elkaar aan te trekken en te complementeren. Ik moest meteen denken aan het huwelijk van mijn ouders en ja ook aan mijn eigen huwelijk. Nou Freud wist al dat mannen eigenlijk met hun moeder trouwen. Waarom? Om haar te veranderen misschien?

Mijn moeder was een onstuimige vrouw, de conflicten thuis konden hoog oplopen, we moesten altijd op onze hoede zijn. Daar zal ik toch wel wat van overgenomen hebben in mijn gedrag. Ik ben erg conflict vermijdend. Mijn lafheid, de halfheid, het plotselinge afhaken, ja zelfs verdwijnen, het afstandelijk worden in felle discussies, het terug trekken op m’n kamer, in m’n boeken, in andere tijden en landen en personen, dient dat alles niet om het gevaarlijke te vermijden? Innerlijke emigratie, ik werd er een ster in.

Mijn vader hanteerde de zelfde strategie. Als het ruig werd koos hij sowieso altijd de kant van moeder, zoals hij altijd de kant van de RK God koos en in een hoekje heilig ging zitten worden. Wat zal die arme Ko Klöters gewond zijn geweest in zijn vroege jeugd, met een vader die dronk en driftig was en met een moeder die lief was maar overleed toen hij 16 was. En ook Anne Mosch die arme moeder van mij zal het thuis wel voor haar kiezen gehad hebben. Verhalen over vroeger gingen vaak over harde conflicten met haar ouders, vroeg wegvluchten van huis en van de uitgestippelde toekomst. Voor haar barse vader heeft ze nooit één liefderijk woord over gehad. Ze was zelf ook hard geworden in een hard beroep in een harde tijd, alleen. Toen het bijna te laat was, ontmoette ze Ko die ze aanvankelijk een bespottelijk kaal en pedant mannetje vond, maar toch wel lief op den duur.

Er is veel leed als je er van weet. Maar wat is nu mijn trauma geweest waardoor ik een strategie van afstandelijkheid heb gekozen? Zou het de difterie op mijn vierde geweest zijn die me op het randje van de dood bracht? Wat zal het met me gedaan hebben, met m’n gevoel voor geborgenheid, liefde en veiligheid dat ik in het ziekenhuis moest liggen op een gesloten afdeling, in quarantaine, zonder m’n speelgoed en ook het nieuwe speelgoed moest achterblijven toen ik weer wegging. Ik voel nog het verdriet van toen mijn ouders de straat uitliepen en ik ze weg zag lopen. Dat mocht nooit meer gebeuren, ik moest ze gehoorzamen, al moest ik er een oneigenlijk zelf voor oprichten dat hun goedkeuring kreeg maar dat weinig te maken had met mijn eigenlijke zelf., mijn eigenlijke wensen.

Maar het hoeft niet een bepaalde gebeurtenis te zijn geweest. Ik heb de afgelopen dagen gedacht aan het drukkende klimaat bij ons thuis, de agressie, de ruzies. Wij broers verdwenen in onze kamertjes en ik stond bekend als de linkmiechel die de minste klappen kreeg en zich handig overal uit wist te redden. Dat zal m’n huidige karakter en gedrag ook bepaald hebben. Ik houd het hoofd koel onder alle omstandigheden. Je leeft teveel uit je hoofd werd me later wel eens verweten. Ook in de liefde heb ik vaak naar het onbereikbare gehunkerd wat de aanvaarding van het bereikbare wel eens in de weg zat. Heb geen zin om dit verder uit te leggen, als je er wat mee kunt met dit zinnetje, des te beter.

Er zijn weinig mensen die me ooit echt boos hebben gezien. Ook daarin was ik altijd onderkoeld. Ik werd geraakt door een passage in de mooie roman Nietzsches tranen van IrvingYalom “Ik geloof dat je pijn ten dele voortkomt uit ingehouden woede. er is iets in je - een angst, een schroom - dat niet toestaat dat je je boosheid uit. in plaats daarvan ben je trots op je bedeesdheid, je maakt van je nood een deugd: je begraaft je gevoelens diep en omdat je geen wrok voelt, neem je vervolgens aan dat je een soort heilige bent. je gelooft dat je te edel bent om boos te kunnen zijn. een klein beetje wraak is goed”

Sindsdien ben ik veranderd. Ik heb er aan gewerkt, ben in terapie geweest, ben gescheiden, heb andere mensen ontmoet. Tien jaar geleden raakte ik in een botsing en realiseerde ik me dat niets mij echt raakte. Zodra er iets heel ergs aan de hand was, trok er een beschermende laag om me heen en het erge kwam gewoon niet bij me binnen. Maar dat ging ook op voor mooie ervaringen. Het is alsof ik de realiteit niet kon aanraken. De filosoof Emerson schreef al dat de realiteit iets is dat voor de mensen onbereikbaar is. We zijn te vergeestelijkt. Zelfs verdriet is een idealistisch gevoel dat ons van de realiteit afhoudt. Niets raakt ons werkelijk. Emerson schrijft dat onze kostbaarste ervaringen een zomerregen zijn en dat wij waterdichte mantels zijn waar de druppels van afvloeien. Alleen de dood is realiteit.

boos bij de benzinepomp een aantal jaren geleden.....ja hoe zijn wij als persoon. mooi verhaal wat veel oproept wat mijn ouders betreft. ook een opa die dronk, een vader die kwaad werd als hij thuis kwam van Scheveningen Holland Sport of Ado, en zijn borreltje stond niet klaar....of we aten te laat, of de blauwe envelop kwam binnen. hij werkte zich de tandjes voor een grijpstuiver. mijn moeder was een stadsmens en volgde mijn vader naar het buitenleven waar ze verkommerde. zelf was ik een verlegen teruggetrokken kind waar je niet tegen moest praten want dan sloegen de vlammen in de wangen. een meester zei ooit: Carla valt op door niet op te vallen. dit heeft geduurd tot ergens in mijn 40e levensjaar.....een collega is de oorzaak. ik liet mijn contract ontbinden door een kantonrechter en mijn leven draaide totaal de andere kant op. een bitch? het hart op de tong? kort door de bocht. afbranden van alles en iedereen die voor mijn voeten loopt. poeh wat heb ik nu allemaal hier getoond?

Je hebt je laten zien. 💫

ik ben een open boek...te open denk ik wel eens waardoor ik me erg kwetsbaar opstel en mijn kop er regelmatig afrolt....door ongezouten meningen, oordelen en veroordelen. pft.

In mijn boek is zo'n levenshouding de moeite waard. Als je je niet kwetsbaar zou opstellen, 'mis' je iedere andere emotie.

ik loop idd over al lijk ik keihard en maak geen vrienden.





Ben heel benieuwd wie dit leest en er wat over zegt.....mijn verwachtingsknop staat uit. weet je nog?