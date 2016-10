Moed

Zo verscheen gisteren het 1e deel van Jacques Klöters over zijn 1e ontmoeting met Toon Hermans:

In de ochtend van 29 mei 1989 werd ik gebeld. “…ja u spreekt met Toon Hermans –verpletterende stilte – bent u daar nog? O goed zo, ja nou ja we kennen elkaar niet maar ik zoek wat buitenlandse liedjes en Kees van Kooten zei dat u daar veel van weet”

Toon Hermans had mij nodig. Ik was erg vereerd met de belangstelling, maar liet dat niet blijken. Toon was een idool uit mijn kinderjaren maar mijn studie voor leraar Nederlands had mijn waardering voor zijn versjes niet bevorderd. Tijdens mijn jaren bij het links-cynische cabaret Don Quishocking was ik hem gaan zien als iemand aan de andere kant van de generatiekloof over wie scherpe grappen gemaakt moesten worden. Het was al lang geleden dat ik een programma van hem had gezien. “U heeft misschien gehoord dat ik weer optreed, alleen na de pauze en voor de pauze heb ik een voorprogramma en dat is klote… Die mensen, Gemma van Eck en m’n zoon Maurice, zijn niet slecht maar er is niet goed over nagedacht. Misschien kunt u eens langs komen dan kunnen we het repertoire eens bekijken… Ja wanneer… Kunt u vanmiddag?”

In Hilversum betrad ik die middag een onopvallende oprit waar een groot huis achter verborgen lag. Toon zat in een oude blauwe pullover op een roestige hometrainer bij de voordeur. We raakten ogenblikkelijk in gesprek, ik stond en hij fietste. Ik zei dat het blauw van zijn trui me aan de mediterranee deed denken. Hij zei dat hij ooit een azuurblauwe affiche had gezien met één woord erop en dat hij toen ogenblikkelijk die vijf noten hoorde: me-di-ter-ra-nee. Dat was het begin geweest van een van zijn beste liedjes. Ik vertelde heel zelfbewust dat ik bezig was om voor Carré een show te maken, Adèle in Casablanca, en dat ik soms wel veertien dagen over een tekst deed. Hij schreef een liedje in vijf minuten, zei Toon, maar soms deed hij er ook wel drie maanden over.

We tutoyeerden elkaar ogenblikkelijk. Ik heb er, in de tien jaar dat wij met elkaar omgingen, vaak op gelet hoe dat bij hem ging, of hij aangaf dat hij wilde dat iemand meneer zei of Toon. Maar hij gaf dat niet aan, dat moest je zelf maar uitmaken. Zijn orkestleider zei meneer Hermans andere muzikanten zeiden Toon, z’n accountant zei meneer en de vuilnisman zei Toon.

Dat eerste gesprek naast die hometrainer ging over Theater Plezier van Floris Meslier waar hij in zijn jonge jaren bij gewerkt had, over het feit dat je bij het schilderen altijd lang na moet denken over de compositie terwijl koeien in de wei altijd op de juiste plek staan, over het instituut kerk waar hij niet in geloofde, wel in de ziel die voortleeft, hij had het zelf gezien toen hij zijn vader had zien sterven, het was een klein groen ovaaltje dat verdween en niets achter liet dan een dooie massa. Hij kreeg het over de filosoof Blaise Pascal die hij zei in de oorlogsjaren vertaald te hebben, over inspirerende figuren als Jezus en Gandhi die een grote held van hem was en over de Baghavad Gita, een heilig boek waarvan hij zei dat hij het tien keer gelezen had. Hij gebruikte soms rare uitdrukkingen, noemde iets bijvoorbeeld een “Vorspiegelung falscher Tatsache” en sprong van de hak op de tak.

“Je bent een leuke man. Ik kan lekker lullen met je” zei hij “je doet me denken aan die Duitse televisie-cabaretier, hoe heet ie, Pieter…Gieter…Dieter Hildebrandt, zo heet-ie, wat hij kan, kan jij ook, zoiets moet je gaan doen, ik ken je niet, maar ik zie dat je dat in je hebt, heel goed dat je met dat Shocking Blue of hoe heette dat, opgehouden bent. Het is heel interessant wat jij te melden hebt, jij wordt nog heel groot en ik weet dat want ik vergis me nooit in mensen.”

Later zou ik merken dat Toon vaak mensen met wie hij te maken kreeg en waar hij iets van wilde het gevoel wist te geven dat ze iets heel bijzonders waren, hij bracht ze in een soort roes. Hij was korte tijd enorm in ze geïnteresseerd. Zonder dat ze het in de gaten hadden, richtte hij zijn warme volgspot op ze tot hij weer een nieuw object gevonden had, daar die spot op richtte en die eerdere mensen zich gingen afvragen waarom ze het toch zo koud gekregen hadden.

“Ja we hadden het eigenlijk over dat voorprogramma zullen hebben, maar we kwamen in de filosofie terecht, kun je eerdaags niet nog eens terug komen?”

De volgende dag ...

