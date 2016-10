De Droomzondag van

Andere artikelen







Alex Roeka Deze man volg ik al een poosje en deze week staat het wekelijkse artikel met bovenstaande naam van AR. Een stukje over hem: Een voorgenomen sabbatical van AR liep anders dan gedacht. Want de singer/songwriter, poëet, peizer en wielerfanaat wilde juist vóóruit. Dat is dan ook de titel van de voorstelling waarmee hij door het land toert.: voort! Zo ziet Roeka zijn droom☼dag. Ik ontbijt met:…mijn laptopje Mijn eitje hebt ik het liefst: ’s avonds Mijn favoriete ☼dagoutfit is: ruime broek, ruim T-shirt en pantoffels Blijf ik thuis, dan doe ik: de vaat van de afgelopen week Kijk ik een film, dan is het: Amour van Michel Haneke Heb ik tijd voor een boek, dan is het: stoner van John Williamse, voor de 2e keer Als ik de deur uitga, dan is het: naar de zee om te kitesurfen Als ik iemand mag uitkiezen om langdurig mee te brunchen, dan is dat: Leonard Cohen De avond is: voor mijn geliefde

Bron: wekelijk in mijn lijfblad Libelle te vinden







Catharina48 30 okt 2016 07:54 Durf jij het te melden hoe jouw zondag eruit ziet en dan wel de vragen hierboven beantwoorden



ontbijt > met de Sandwich op de achtergrond

eitje > gebakken ei met ontbijtspek en tomaatjes

outfit > nu ochtendjas, straks normale outfit

thuis > lezen puzzelen, bladeren verzamelen in de tuin

film > met Julia Roberts > love eat pray (twijfel over de tekst)



meer ligt eraan wat ik binnen krijg