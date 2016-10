Ik ben er klaar mee





Het lijkt erop dat ik helemaal bij ben met het "schrijven" van mijn bijna dagelijkse belevingen. Onderstaand nog mijn laatste beleving uit de Hermitage waar je vandaag nog op zoek kunt naar parels. Nee, ten 1e wist ik dat niet, Hera had het me gemeld toen ik al was geweest, ten 2e in het weekend ga ik nooit echt op stap. Het weekend is voor thuis > samen.

het e.e.a. trok me niet zo uit het museum, zal het toch voor een deel tonen.

vast en zeker kom ik ook daar weer terug. er staat wat anders op stapel. wanneer weet ik nog niet. voorlopig eerst een herfstwandeling. de mooiste wandeling ooit geweest met het cijfer 10 wat ik nog nog hebt gegeven.

let op dat vingertje!

©atharina





welkom in de gouden eeuw Wij zijn de elite van de Gouden (zeventiende) Eeuw. De handel bloeit, het geld stroomt binnen en zo willen we het houden. Thuis, in onze steden, laten we niets de bedrijvigheid verstoren en bewaren we de rust met een sociaal vangnet. Maar op zee en in onze koloniën deinzen we niet terug voor geweld. AANGENAAM:

PIETER HASSELAER Ik ben Pieter Hasselaer, koopman. Mijn vader, een rijke bierbrouwer, zit in het bestuur van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) en in de raad van Amsterdam. Ik wil het nog verder schoppen. Ik moet dus netwerken. Dat doe ik bijvoorbeeld in de schutterij, het burgerleger dat de orde in de stad bewaakt. Hoe hoger je rang, hoe groter je invloed in het stedelijk leven – en andersom. Ik begin als luitenant en word uiteindelijk kolonel - de hoogste in rang. Eerste Outsider Art Museum in Nederland Museale erkenning voor opkomende stroming in de kunstwereld Voor het eerst in Nederland komt er een Outsider Art Museum met toonaangevende kunstwerken van nationale en internationale Outsiderkunstenaars. Het museum wordt gevestigd in een nieuwe museale ruimte in de Hermitage Amsterdam. Dankzij een bijzondere samenwerking tussen museum Het Dolhuys in Haarlem, zorgorganisatie Cordaan en Hermitage Amsterdam wordt een omvangrijke Outsider Art-Collectie getoond aan een groot, internationaal publiek. Het nieuwe museum gaat op 17 maart open en richt zich op actuele Outsider Art, afkomstig uit de groeiende collectie van Het Dolhuys. Het gaat om honderden werken van tientallen Engelse, Franse, Iraanse, Japanse en Nederlandse kunstenaars. Eén van de meest beroemde kunstenaars is Shinichi Sawada (1982); hij exposeerde op de Biënnale van Venetië in 2013 die toen voor een groot deel was gewijd aan Outsider Art. Het betekende de doorbraak van deze opkomende stroming in de internationale kunstwereld. Sawada maakt op een zeer perfectionistische manier beelden van keramiek.





















































