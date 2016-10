Voor 1x

DE NOSTALGIEKRANT

Deze dag in de geschiedenis

30 oktober 2016 – 9e jaargang, nr. 2051

OUD NIEUWS

Bronnen: Kroniek van de 20ste Eeuw en Wikipedia

Voor één keer een zondagskrantje...

OPENING IJ-TUNNEL

Op 30 oktober 1968 werd de IJ-tunnel in Amsterdam geopend door toenmalig koningin Juliana. De tunnel, onder het IJ, verbindt het centrum van Amsterdam met Amsterdam-noord. Inclusief op- en afritten bedraagt de totale lengte van de tunnel 1682 meter. Het laagste punt ligt op 20,32 meter beneden NAP.

De noordelijke IJ-oever is eeuwenlang een slecht toegankelijk, agrarisch gebied geweest. Lange tijd was het een gebied met meer water dan land. Er is een periode geweest dat Amsterdam er zijn ter dood veroordeelde misdadigers aan de galg liet bungelen. De Amsterdamse belangstelling voor het gebied kwam pas toen er, door de sterke bevolkingsgroei, gebrek ontstond aan gebied voor woningbouw. Ook bedrijven vestigden zich, door de lage grondkosten en gunstige ligging, aan de noordelijke IJ-oever. De ontwikkeling van "niemandsland" naar stadsdeel noord nam ongeveer een eeuw in beslag.

Toen de woningbouw op gang kwam, raakten de bestaande ponten en veren weldra overbelast. Daardoor ontstond het plan voor de IJ-tunnel. Financiering was een probleem. Het Rijk morde dat na de aanleg van de Coentunnel aan de westzijde en de Schellingwouderbrug aan de oostzijde van de stad, de IJ-tunnel overbodig was. Amsterdam besloot daarop de bouw van de IJ-tunnel zelf te bekostigen.

Elk jaar wordt, in september, tussen Amsterdam en Zaandam de Dam tot Damloop gehouden. Dat is een hardloopwedstrijd van tien Engelse mijl. Kort na de start voert deze loop door de IJ-tunnel.

DE MOORD OP BLONDE DOLLY

Blonde Dolly was de bijnaam van Sybille Niemans. Ze werd in 1927 in Amsterdam-West geboren. Overdag verkeerde ze als model en voordrachtskunstenares in de betere kringen. Ze droeg gedichten van met name De Genestet voor in zo'n beetje alle verzorgings- en bejaardentehuizen van Den Haag. 's Avonds ontving ze als prostituee klanten. Daarvoor gebruikte ze de naam Blonde Dolly. Ze werkte zonder souteneur (pooier) en kocht in 1948 haar eigen "peespand" aan de Nieuwe Haven in Den Haag. Later schafte ze nog meer onroerend goed aan. Haar blauwe agenda werd gevreesd. Daar zou een aantal namen in staan van hooggeplaatste, vaste klanten zoals van stadsbestuurders, legerofficieren en zelfs kamerleden. Blonde Dolly werd maandagavond 2 november 1959 door de buren gevonden. Ze was vermoord. Naar alle waarschijnlijkheid was ze al een paar dagen eerder op 30 oktober om het leven gebracht. Haar onafscheidelijke hond, de bouvier Nikkie, had dat hele weekend onophoudelijk gejankt. De politie weigerde om haar opschrijfboekje vrij te geven. Hierdoor ontstonden de wildste geruchten dat een van haar hooggeplaatste klanten betrokken zou zijn bij de moord.

Later beweerde CDA-kamerlid Hans Gualtherie van Weezel, de zoon van politiecommissaris Jan Gualtherie van Weezel, dat zijn vader wist wie de moord had gepleegd, maar heeft hij dit geheim mee in zijn graf genomen. Er zou een envelop zijn geweest waarin de naam van de moordenaar stond, maar Gualtherie van Weezel zou deze eigenhandig hebben vernietigd. Pas drie jaar geleden, in 2011, beweerde journalist Casper Postmaa dat haar bewaker Gerard V. Blonde Dolly zou hebben gewurgd. Hij was verliefd op haar en verzon allerlei verhalen over haar. Hij had daderkennis die alleen de dader kon weten. Toen Blonde Dolly dood werd gevonden, zat Gerard V. beneden.

BOZE BERNHARD !

Prins Bernhard (1911-2004) maakte zich vandaag veertien jaar geleden, op 30 oktober 2002, boos over de vervolging door justitie van twee Amsterdamse medewerkers van Albert Heijn die een gewapende overvaller overmeesterden. Daarbij brak de overvaller zijn neus. In een telefoongesprek met de hoofdredactie van de Telegraaf liet de prins weten zelfs bereid te zijn een eventuele boete voor het tweetal te betalen.

“Ik ben echt kwaad,” aldus de prins. “Ik vind het schandalig wat hier gebeurt. Dat mag u publiceren, want iedereen mag weten hoe ik hierover denk.”

De prins wilde niet uitsluiten dat de twee medewerkers van de supermarkt te veel geweld hadden gebruikt.

“Ik weet natuurlijk ook wel dat bepaalde dingen niet mogen, maar aan de andere kant zeg ik: goed zo goed zo. Ik vind het fantastisch wat deze mannen hebben gedaan,” aldus de prins.

Volgens de Telegraaf kwam het wel vaker voor dat prins Bernhard belde met hoofdredacties van kranten om zijn hart te lucht en om commentaar te leveren op nieuwsonderwerpen.

Prins Bernhard overleed op 1 december 2004 in Utrecht.

Dochter prinses Irene liet zaterdagmiddag in het radioprogramma “Spijkers met koppen” weten zich diep gekwetst te voelen door de juist verschenen biografie over koningin Juliana waarin staat beschreven dat Bernhard Juliana meerdere malen heeft bedrogen. Irene vindt het schrijven over het gezinsleven, ook over deze familie, ongepast, aldus haar eigen woorden.

“WAR OF THE WORLDS”

Het is vandaag 78 jaar geleden dat op 30 oktober 1938 het hoorspel The War of the Worlds werd uitgezonden. Het werd gebracht als een aflevering, een Halloweenspecial, van het Amerikaanse CBS-radioprogramma Mercury Theatre on the Air. Het hoorspel werd geregisseerd door Orson Welles en was een radiobewerking van de SF-roman "The War of the Worlds" uit 1898 van H.G. Wells. Orson Welles maakte zijn hoorspel zo realistisch mogelijk. Het zestig minuten durende hoorspel bestond voornamelijk uit nieuwsberichten die verslag deden van een invasie van de planeet Mars. En dát veroorzaakte grote paniek bij veel luisteraars. Men dacht dat Amerika echt door buitenaardsen werd aangevallen. Het programma begon eerst als een normaal muziekprogramma, maar dat werd opeens onderbroken door de verontrustende nieuwsberichten over de invasie van aliens. Er werd eerst melding gemaakt van vreemde explosies op Mars. Daarna over een Martiaanse cilinder die zou zijn neergestort bij New Jersey. Tenslotte over hoe deze Martianen met hun geavanceerde machines een aanval begonnen. Het leger zou niets er tegen kunnen beginnen. Al gauw volgden berichten over meer van dergelijke cilinders die overal in de Verenigde Staten zouden zijn geland. De machines zouden oprukken naar New York.

Orson Welles werd door dit hoorspel in één klap beroemd. Vermoedelijk is het het meest succesvolle radiodrama in de geschiedenis.

De roman van H.G. Wells gaat over een invasie van Mars eind 19e eeuw en wordt verteld door een naamloze journalist die er getuige van is. Net als het boek eindigde ook het hoorspel met de dood van Martianen als gevolg van bacteriën. Na afloop werd vermeld dat het een hoorspel betrof. Dat was ook al bij de intro gezegd, maar veel luisteraars hadden dat gemist of negeerden het. De dreiging van de Tweede Wereldoorlog droeg er toe bij, dat veel mensen dachten dat de nieuwsberichten echt waren. Volgens latere berichten vluchtten mensen massaal weg uit de steden. Veel mensen meenden al de lichtflitsen van de hittestralen te zien of de zwarte rook te ruiken. Latere onderzoeken toonden aan dat van de zes miljoen luisteraars 1,7 miljoen dachten dat het echt was en 1,2 miljoen doodsbang waren. Een hoorspel zoals War of the Worlds was nog nooit eerder uitgevoerd in de Verenigde Staten. Mensen waren in die tijd gewend om nieuwsberichten voor waar aan te nemen.

Toen het hoorspel in 1944 in Santiago, Chili werd uitgezonden veroorzaakte het ook daar paniek en had het zelfs de mobilisatie van het leger tot gevolg.

Een uitzending op 12 februari 1949 in Quito, Ecuador veroorzaakte ook al paniek bij duizenden mensen. Drie mensen die daar verantwoordelijk waren voor de uitzending werden naderhand gearresteerd.

JARIG

Op 30 oktober zijn onder anderen geboren:

De Amerikaanse zanger, producer en songwriter Otis Williams (1941). Hij was een van de oprichters van de legendarische Motown-groep de Temptations.

De Nederlandse artiest, acrobaat en acteur, Aad van Toor (1942). Hij is bekend als Adriaan van het vroegere duo Bassie & Adriaan.

De Amerikaanse acteur Henry Winkler (1945). Hij is het meest bekend van zijn rol als The Fonz in de serie “Happy days”.

Oud-atlete en presentatrice van het televisieprogramma “Nederland in beweging” Olga Commandeur (1958).

De Argentijnse oud-voetballer Diego Maradona (1960). Hij was dé vedette op het WK van 1986 waarbij Argentinië wereldkampioen werd. Hij behoort tot de beste voetballers aller tijden. Hij is twee jaar bondscoach geweest van het Argentijns nationaal voetbalelftal.

Meer nostalgische verhalen en foto’s van vroeger

zijn te vinden op de website

http://mailgroep.seniorweb.nl/nostalgie/.

De website van de Nostalgiegroep bij Seniorweb

is gemaakt door Jan Arntzenius.

Jan Boonstra is host en Ria Bijl is

co-host van de Nostalgiegroep.

De Nostalgiekrant wordt geschreven en

samengesteld door Jan Boonstra.

Bronnen: Wikipedia, Vandaag in het Verleden,

Nieuwsdossier en Kroniek van de 20ste Eeuw.

Mail: j.boonstra13@upcmail.nl

© Jan Boonstra, Nostalgiegroep,

Seniorweb, 30 oktober 2016