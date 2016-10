Legpuzzel Online

Andere artikelen







Geplaatst op 31 oktober 2016

Catharina48 31 okt 2016 06:26 Het wordt geleidelijk zonniger en het blijft hier droog , met nu en straks kans op mist. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 16 °C en is de wind zwak, windkracht 2. Vanavond is het helder en koelt het af tot ongeveer 11 °C.

5º nu zon op 7.37

zon onder 17.14



Catharina48 31 okt 2016 06:37 Maandag is een van de zeven dagen van de week. Het is de dag die op de zondag volgt, de dag na maandag is de dinsdag.



Maandag is naar de maan genoemd. Bij de Romeinen heette hij dies Lunae, dag van de maan. In het volksgeloof staat de dag in een kwaad licht.



In de joods-christelijke wereld wordt de maandag als de eerste of als de tweede dag van de week gezien. Voor beide bestaan goede argumenten. De status van de zondag als rustdag (de Dag des Heren) was oorspronkelijk die van de zaterdag. Wie van de oorspronkelijke stand van zaken uitgaat, zal de zondag de eerste dag vinden, en daarmee de maandag de tweede. Agenda's vermelden de maandag doorgaans als eerste dag, vooral ook om het weekeinde samen te kunnen vatten aan het einde. Ook volgens ISO 8601 is maandag de eerste dag van de week.



De Europese talen zijn het over de nummering van de maandag evenmin eens: van de talen die de maandag niet naar de maan noemen, maar aan zijn plaats in de week, beschouwt het Portugees de maandag als de tweede dag (segunda-feira), net als het Grieks, Δευτέ ρα, maar het Hongaars (hétfö = lett. weekhoofd) en het Estisch (esmaspäev = eerste dag) als de eerste. De Slavische talen noemen de maandag 'de dag na de zondag', maar uit hun namen voor de dinsdag (tweede dag), blijkt dat ook de sprekers van deze talen de maandag als de eerste dag beschouwen. In het IJslands zijn de zondag naar de zon en de maandag naar de maan genoemd, maar heet dinsdag 'derde dag', en donderdag 'vijfde dag'.



Maandagziekte of tying up is een spierprobleem dat vooral voorkomt bij paarden.

Speciale maandagen



Verloren maandag of verzworen maandag of koppermaandag: Eerste maandag na Driekoningen

Carnavalsmaandag (Duits: Rosenmontag): Maandag tijdens carnaval, ook is er dan een maandagsstoet

Paasmaandag: Maandag na Paaszondag (Pasen), ook wel Tweede Paasdag genoemd

Pinkstermaandag: Maandag na Pinksterzondag (Pinksteren), ook wel Tweede Pinksterdag genoemd

Zwarte maandag: Grootste val Dow Jones 1987, verwerping aanpassing verdrag van Rome 1991, daling AEX koers met bijna 9% september 2008 of daling AEX koers met meer dan 9% oktober 2008

Roze Maandag: De Gaydag op de Tilburgse Kermis. Holebi's, mensen van hetero tot transgender, komen (soms extravagant) naar de kermis en het centrum van Tilburg.

Blue Monday: Volgens sommigen de meest deprimerende dag van het jaar