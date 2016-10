Er woonde op Vlieland eens een man.....

Frits heette hij.

Hij had een grote wens: een zeewaardig schip te bezitten en ermee naar Engeland te varen en nog wel verder weg misschien.

In welke haven hij ook kwam, hij keek altijd of er iets van zijn gading lag. Op een goede dag, na maanden zoeken, vond hij een kotter, de Suo Marte, en dat betekent: op eigen kracht.

Hij voer ermee terug naar huis en besteedde een jaar lang al zijn vrije tijd aan het schip. Hij veranderde er van alles aan tot het helemaal naar zijn zin was.

Alleen de naam liet hij staan, want een schip moet de naam blijven dragen die het bij de doop heeft gekregen.

Maar niet lang nadat het schip af was, werd Frits ziek. Hij merkte dat hij te zwak was om het steunzeil te hijsen, het roer in toom te houden. Alles was hem te veel eerst lag het schip nog een tijdje in de haven van Vlieland, maar toen besloot Frits, met pijn in het hart, het te verkopen. Een schip moet goed onderhouden worden, het moet regelmatig geschuurd worden en in de verf gezet, je vingers moeten de mast betasten op zwakke plekken en kleine scheurtjes die door het gebonk op de golven dieper kunnen worden. Er moet mee gevaren worden; geen droeviger schouwspel dan een schip dat een hele zomer aan de steiger ligt terwijl het dek steeds glibberiger wordt, de touwen groen.

Dus zette hij een advertentie, en al gauw melde er zich een koper. De nieuwe eigenaar nam het schip mee en legde het in Friesland, zodat hij er de meren mee op kon. Bij de overdracht zei Frits dat hij een de Suo Marte te allen tijde welko waren op Vlieland. Het was toen, geloof ik, dat de nieuwe eigenaar zei dat het een mooi schip was, alleen die naam, Suo Marte, dat klonk naar niks. Hij zou een andere naam bedenken.

Frits werd steeds zieker en in juli nu ruim vier jaar geleden, stierf hij. De dag dat hij begraven werd, diezelfde dag lag het schip waarvoor de nieuwe eigenaar in die anderhalf jaar nog geen nieuwe naam had weten te verzinnen, in de haven van Harlingen.

wordt vervolgd





Vonne van der Meer, de schrijfster, heft me het onderstaande gemeld:

" met vermelding dat het overgenomen is uit De Avondboot (onderdeel van de trilogie: Eilandgasten, De Avondboot, Laatste seizoen – uitgeverij Atlas/Contact),"