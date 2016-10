Voedselpark

Missie

Als startende stichting vormt bijdragen aan bewustwording van duurzaamheid ons eerste speerpunt. Onder meer via de website, social media, evenementen, lezingen, film & discussie-avonden hopen wij het lokale duurzaamheidsbesef te vergroten. Door diverse educatieprojecten voor jong en oud, maar ook door ruimte voor experiment, bieden wij toegang tot duurzame oplossingen voor voedsel, energie en mogelijk ook zorg.



Wij willen Alphenaren weer in contact brengen met hun voedsel. Gezond voedsel is belangrijk voor iedereen. Bewoners kunnen actief deelnemen en zelf verantwoordelijkheid nemen voor elkaar en hun omgeving. Grotere betrokkenheid met ons voedsel is cruciaal. Daarom ontwikkelen wij duurzaam, eetbaar groen (permacultuur) in de directe leefomgeving. In deze voedseltuinen staan eigen kracht en sociale verbinding centraal.



Waarom is dat belangrijk

De aanwezigheid van duurzame voedseltuinen in de stedelijke omgeving in combinatie met actieve participatie en onderwijs, draagt enerzijds bij aan het stimuleren van een duurzame levenswijze en anderzijds aan een verbinding van bewoners onderling en het ontwikkelen van lokale veerkracht.

Transition Towns zijn lokale gemeenschappen, zoals dorpen, wijken, en steden, die het lot in eigen handen nemen om te werken aan een duurzame, rechtvaardige en veerkrachtige wereld. Met de uitgangspunten van de wereldwijde permacultuur- en Transition Town beweging als belangrijke leidraad, streeft stichting Transition Town Alphen (TTA) naar een duurzame en diverse leefomgeving en een stabiele lokale economie. Een lokale samenleving waar zorg voor de aarde, zorg voor de mensen en het delen van overvloed centraal staan.



Positieve antwoorden

We leven in een tijd waarin we oplossingen moeten zoeken voor diverse problemen. Klimaatverandering, de toenemende vraag naar sociale participatie en het opraken van de fossiele brandstoffen nopen tot actie. Transition Towns streven naar lokale, positieve en opbouwende antwoorden. Dit doen we door zelf voedsel te verbouwen, mensen met elkaar in verbinding te brengen, materialen te recyclen, energie te besparen en lokaal te kiezen voor lokale valuta. Op die manier willen wij bijdragen aan een zoveel mogelijk zelfvoorzienend samenlevingsmodel, waar afhankelijkheid van fossiele brandstoffen, multinationals en de wereldeconomie zover mogelijk wordt teruggedrongen en de lokale veerkracht herstelt.



Kleinschalige praktische initiatieven

Transition Town Alphen kiest bewust voor een een transitie die door de burgers zelf wordt gedragen en gestuurd. Iedereen is van harte welkom om mee te werken in lokale, kleinschalige en praktische initiatieven. Als het de transitie ten goede komt, werkt TTA samen met gelijkgestemde organisaties, bedrijven of de gemeente, op basis van gelijkwaardigheid en wederkerigheid.



We werken niet tegen de ondergang, maar voor een wereld waarin het leven goed is. Wat is er mooier dan een levendige lokale gemeenschap in harmonie met een gezonde natuur, waar jong en oud elkaar ontmoeten en samen spelen en werken op het land, elkaar lokale ambachten en technieken leren?



Naast een positieve visie hebben transition towns haalbare doelen, omdat ze lokaal zijn. Het is mogelijk om met je kinderen en je buren een buurttuin te beginnen. Het is mogelijk om samen zonnepanelen te plaatsen. Als lokale gemeenschap is het mogelijk een lokale veerkrachtige economie op te bouwen.



Tenslotte zijn Transition Town-activiteiten ook vooral leuk: het plezier van het ontdekken van de kracht van een lokale gemeenschap is de aantrekkingskracht van alle Transition Towns. Samen dromen, samen dingen voor elkaar krijgen, samen leven.

Blijvende duurzaamheid

VoedselPark Gnephoek streeft naar blijvende duurzaamheid. Dus zorgen dat onze omgeving niet verder verslechtert. Door werken aan herstel en door minder vervuiling, minder energieverbruik en het consumeren van minder belastende producten. Wij vinden het belangrijk om aandacht te hebben voor zowel de mens als de aarde.

Door te kiezen voor lokaal geproduceerd voedsel, besparen we niet alleen onnodige voedselkilometers, we versterken ook de lokale economie en zijn meer betrokken bij de herkomst van ons voedsel. En: het is vaak nog eens lekkerder ook! Zo ontstaat dus een win-winsituaties voor mens en aarde als het ga Permacultuur

Op ons voedselpark staat permacultuur centraal. Met een blijvend duurzame maatschappij voor ogen is een energiezuinige en milieuherstellende voedselteeltmethode een belangrijke bouwsteen. Alhoewel het verder gaat dan tuinieren alleen, is permacultuur recentelijk vooral bekend als ontwerpsysteem voor efficiënte en milieuherstellende moestuinen en voedselbossen. Permacultuur gaat uit van balans en biodiversiteit. Zoals in een bos, waar bomen, struiken, planten op een gezonde bodem, samen met vogels, insecten, dieren en allerlei andere leven een evenwichtig en veerkrachtig ecosysteem vormen. En systeem dat zichzelf in stand houdt zonder toevoegingen van buitenaf, zoals mest, compost en andere bodemverbeteraars.

In een permacultuurtuin zie je vaak andere ook planten dan in een 'gewone' moestuin. Sommige planten kunnen elkaar positief of negatief beïnvloeden. Zo zijn er planten die beestjes op afstand houden waar andere planten slecht tegen kunnen. Of sommige planten zorgen voor stofjes in de bodem, waarvan andere soorten beter groeien. Door van die planten de eetbare soorten bij elkaar te zetten dragen we bij aan een gezondere en productiever planten. De lijst met voordelen is aanzienlijk.

Een tuin in balans herbergt veel verschillende soorten planten, struiken en bomen. Elk heeft zijn functie in het totaal. Sommigen beschermen buurgewassen. Anderen bieden voedsel of schuilruimte aan insecten, vogels en kleine dieren, zoals: kikkers, padden en egels. En ook die hebben een fuctie in het hele systeem. Bijen en hommels zijn essetieel voor de bestuiving. Kikkers en sommige vogels zijn natuurlijke vijanden van bijvoorbeeld slakken.

Uit oogpunt van biodiversiteit, maar ook vanuit efficëntie is een permacultuur moestuin voor een groot deel ingericht met vaste planten. Gewassen waarvan je plukt wat je nodig hebt waarna de rest van de plant seizoenenlang verder groeit. Dit in tegenstelling van de bekende groentensoorten, zoals: sla, kool, biet, andijvie, paprika's, komkommers en tomaten, die na het seizoen afsterver of als totale plant worden geoogst. Vaste planten hoef je niet ieder seizoen op te kweken en te oogsten. Dat scheelt niet alleen energie, maar laat ook de bodem intact.

Andere kijk op voedsel

VoedselPark Gnephoek is primair een educatief project gericht op een andere manier van voedsel produceren, namelijk lokaal en blijvend duurzaam. Dat houdt in: Natuurlijk geteelde groenten, fruit en kruiden zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

Consumenten kunnen hier consumenten kennismaken met onbekende groenten- en fruitsoorten die vaak meer op ons klimaat zijn aangepast dan de 'kasplantjes' uit de supermarkt. We kweken voedzame en vaak verrassend lekkere planten die bovendien bijdragen aan een gezonde bodem en soms voedsel of onderdak bieden aan nuttige insekten, vogels of andere dieren.

Ook is biodiversiteit belangrijk voor ons voedselpark. Een tuin met veel verschillende plantensoorten is productiever en minder kwetsbaar voor plagen. Daarom hebben we veel verschillende plantensoorten die op één of andere manier eetbaar zijn, zoals vruchten, noten, zaden, bladeren, knollen en wortels van planten, bomen en struiken waarvan nog bijna niemand ooit van gehoord heeft. De focus ligt op vaste planten die meerdere jaren achtereen groeien, en dus niet jaarlijks volledig nieuw moeten worden opgekweekt, zoals het gros van de groenten die wij nu op ons bord gewend zijn. Dat betekent wel dat we ons menu moeten uitbreiden met vaste planten, zoals: snijbiet, eeuwig moes, rankspinazie en heel veel andere nu nog vreemde soorten. Op asperges en artisjokken na, liggen er op dit moment vrijwel uitsluitend éénjarigen in de groentenwinkel.