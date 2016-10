DE NOSTALGIEKRANT van 31 oktober met Jaap Eggermont

Andere artikelen







Deze dag in de geschiedenis 31 oktober 2016 – 9e jaargang, nr. 2052 OUD NIEUWS Bronnen: Kroniek van de 20ste Eeuw en Wikipedia AANLEG NIEUWE WATERWEG - 150 jaar geleden - Adriaan Volker (1827-1903) was de aannemer van baggerwerken die verantwoordelijk was voor het graven van de Nieuwe Waterweg. De Nieuwe Waterweg vormt de verbinding van Rotterdam met de zee en kwam in 1872 tot stand. In feite is het een kanaal zonder sluizen en de lengte bedraagt ruim vier kilometer. Vanaf Vlaardingen waar Oude Maas en Nieuwe Maas samenkomen, loopt de waterweg naar Hoek van Holland. Rotterdam was in het midden van de 19e eeuw al een van de grootste havensteden. De stad profiteerde toen al van de gunstige ligging als overslagpunt voor goederen van en naar Engeland, Frankrijk en Duitsland. Maar er diende een betere verbinding met open zee te komen. De delta van de Rijn was zo vertakt dat rivierarmen tamelijk ondiep waren en snel dichtslibden. Transportschepen werden groter en zwaarder. Vandaag 153 jaar geleden in 1863 op 31 oktober werd het wetsvoorstel aangenomen voor de aanleg van de Nieuwe Waterweg die geschikt was voor grote zeeschepen. Amsterdam zou eveneens een verbinding krijgen met de Noordzee, het Noordzeekanaal. De staat betaalde de kosten, maar een eventuele budgetoverschrijding was voor rekening van de steden Rotterdam en Amsterdam. De kosten voor de aanleg van beide kanalen en voor de aanleg van heel wat spoorlijnen in diezelfde periode waren gigantisch. De aanleg van de Nieuwe Waterweg heeft ongeveer 12,6 miljoen gekost. Dat geld bleek grotendeels afkomstig uit de Indische baten. In 1900 noemde men dit “de Eereschuld aan Ons Indië”. Eduard Douwes Dekker (1820-1887)beter bekend onder zijn pseudoniem Multatuli schreef er in het jaar 1860 al een vlammend stuk over gericht aan de toenmalige koning Willem III: “Een roofstaat aan de Noordzee dat spoorwegen bouwt van gestolen geld en tot betaling de bestolene bedwelmt met opium, evangelie en jenever”... Waterbouwkundig ingenieur Pieter Caland (1826-1902) kreeg, voor de aanleg van de Nieuwe Waterweg, de opdracht van de Waterstaatdienst Holland om “de Hoek van Holland” door te steken en de monding van de Rijn tot aan zee door te trekken. De kroonprins van Nederland Willem van Oranje-Nassau (1840-1879), de oudste zoon van koning Willem III en koningin Sophie, stak symbolisch – en dat is deze dag exact 150 jaar geleden - op 31 oktober 1866 de eerste spa voor het graven van de waterweg van Rotterdam naar zee in de grond (afb.). De werkzaamheden vonden vervolgens plaats onder leiding van Caland. In eerste instantie werd begonnen met het onteigenen van boerengronden. Daarna werden twee evenwijdig aan elkaar liggen dammen opgetrokken. Na aanleg hiervan kon worden begonnen met graven. Vier jaar nadat de prins de “opening” had verricht, kon de buitendam worden doorgestoken zodat de zee de toen nog smalle rivier binnen kon stromen. Op 9 maart 1872 voer het eerste schip, het stoomschip de Richard Young, door de Nieuwe Waterweg. RAI In 1922 verhuisde de evenementenorganisatie RAI Vereniging van het Paleis voor Volksvlijt naar een eigen pand, een tentoonstellingshal aan de Ferdinand Bolstraat in Amsterdam, dat vandaag 94 jaar geleden op 31 oktober 1922 werd geopend. Aanvankelijk was het als tijdelijk onderkomen voor vijf jaar bedoeld maar bleef een permanente behuizing gedurende bijna veertig jaar. In 1961 is dit pand (“de oude RAI”) vervangen door het huidige RAI-gebouw aan het Europaplein. Na oplevering van de nieuwe RAI heeft het oude gebouw, tot de sloop in 1975, dienst gedaan als sporthal. Op die plek zijn Sporthal De Pijp en een nieuw woongebouw met de naam “De Oude Raai” verrezen. Elk jaar worden er in de Amsterdam RAI zo’n vijftig internationale congressen en zeventig beurzen gehouden. In totaal komen er tegenwoordig elk jaar ongeveer anderhalf miljoen bezoekers. Amsterdam RAI begon ooit in 1893 als Vereniging “De Rijwiel-Industrie”. Een aantal rijwielfabrikanten begonnen de vereniging uit onvrede over de wildgroei van verschillende rijwieltentoonstellingen in diverse plaatsen. De kosten van deelname aan al die evenementen rezen de pan uit, vonden deze fabrikanten. De allereerste RAI-tentoonstelling werd in 1895 in het nu niet meer bestaande Paleis voor Volksvlijt – in 1929 werd dat door brand verwoest - gehouden. Tot de Eerste Wereldoorlog zijn vervolgens elf exposities van fietsen, motorfietsen en auto’s georganiseerd. De naam werd vervolgens uitgebreid met de A van auto en zo werd de Rijwiel-Industrie RI in het jaar 1900: RAI. WUBBO OCKELS IN DE RUIMTE Wubbo Ockels (1946-2014) ging, vandaag 31 jaar geleden, op 31 oktober 1985 als eerste Nederlander de ruimte. Hij vloog mee met de bemanning van de spaceshuttle Challenger. De bemanningsleden voerden meer dan zeventig proeven en experimenten uit. Ockels was Payload Specialist aan boord. Hij was verantwoordelijk voor de meetapparatuur waarmee proeven werden uitgevoerd. Wubbo Ockels verbleef een week lang in de ruimte. De Challenger keerde op 6 november 1985 veilig terug op aarde. Wubbo Ockels was overigens niet de eerste in Nederland geboren astronaut. Dat was Lodewijk van den Berg. Hij werd op 24 maart 1932 in Sluiskil geboren. Na zijn afstuderen in 1961 emigreerde hij naar de Verenigde Staten en nam de Amerikaanse nationaliteit aan. Van den Berg maakte in het voorjaar van 1985 een ruimtevlucht met de Spaceshuttle Challenger. Wubbo Ockels volgde zijn astronautenopleiding aan het Lyndon B. Johnson Space Centre in Texas. Na 1985 is Ockels gaan werken voor de Europese Ruimtevaartorganisatie ESTEC in Noordwijk. In 1992 ging hij werken als hoogleraar voor de faculteit Luchtvaart- en Ruimtetechniek voor de Technische Universiteit Delft. Tegenwoordig zet hij zich in voor een betere aarde door onderzoeksprojecten naar duurzame energie en duurzame technologie. De Spaceshuttle Challenger verongelukte drie maanden na de ruimtereis van Wubbo Ockels bij de volgende vlucht, op 28 januari 1986, 73 seconden na de start. Alle zeven bemanningsleden kwamen daar toen bij om het leven. Wubbo Ockels heeft tot aan zijn overlijden op 18 mei 2014 gewerkt als hoogleraar aan de faculteit Lucht- en Ruimtevaart van de TU Delft. Hij stierf aan nierkanker. Op 31 oktober... ...1860 werd Johannes Nathan als laatste persoon in Nederland geëxecuteerd. Hij had al drie veroordelingen op zijn naam staan. In november 1859 sloeg hij zijn schoonmoeder langs de weg van Echt naar Broeksittard dood. Hij werd vandaag 156 jaar geleden op de Markt in Maastricht opgehangen door een beul met de naam Dirk Janssen uit Amsterdam. In 1920 vond een treinongeval bij Borne plaats. Een goederentrein kwam op het verkeerde spoor terecht. Bij het ongeluk waren één dode en vier gewonden te betreuren. Op 31 oktober 1958 verdween het laatste lijngedeelte van de Gooische Stoomtram definitief. Een deel van het metrostation De Akkers in Spijkenisse raakte precies tien jaar geleden, in 2006, zwaar beschadigd doordat er brand uitbrak. JARIG Op 31 oktober zijn onder anderen geboren: Een van de beroemdste kunstschilders uit de Gouden Eeuw Johannes Vermeer (1632-1675). Beroemde schilderijen van hem zijn “Het melkmeisje” (Rijksmuseum), “Gezicht op Delft” (Mauritshuis) en “Het meisje met de parel” (Mauritshuis). De Amerikaanse actrice Barbara Bel Geddes (1922-2005). In de soapserie “Dallas” speelde ze de rol van Miss Ellie. De Italiaanse filmacteur Bud Spencer (1929-2016). Zijn echte naam is Carlo Pedersoli. Bud Spencer maakte vooral furore in het genre spaghettiwestern. Hij werkte veel samen met landgenoot en collega-acteur Terence Hill. De Amerikaanse acteur Michael Landon (1936-1991). In de jaren zestig speelde hij de rol van Little Joe in de serie “Bonanza”. Later speelde hij de rol van vader Charles Ingalls in de serie “Het kleine huis op de prairie”. Radio- en televisiepresentatrice Marga van Arnhem (1940-1997). Vanaf 1968 werkte ze enkele jaren als nieuwslezeres bij het NOS journaal. Vanaf 1971 werkte ze voor “Sport in Beeld” (nu “Studio Sport”). Voor de radio presenteerde ze jarenlang “Met het oog op morgen”. Oprichter en president-directeur van de Free Record Shop Hans Breukhoven (1946). Hij is getrouwd geweest met Connie Breukhoven (Vanessa). Muziekproducer en ex-drummer van de Golden Earring Jaap Eggermont (1946). Hij werkte als producer onder meer voor Sandy Coast, Earth & Fire en het Stars on 45-project wat na “Venus” van Shocking Blue een tweede Nederlandse nummer één werd in de Verenigde Staten. Voormalig profvoetballer en oud-voetbaltrainer Marco van Basten (1964). Marco van Basten maakte als voetballer vooral furore bij Ajax en ACMilan. Hij werd meerdere keren uitgeroepen tot beste voetballer van Europa en van de wereld. In 1988 werd hij met het Nederlands elftal Europees Kampioen. Meer nostalgische verhalen en foto's van vroeger zijn te vinden op de website http://mailgroep.seniorweb.nl/nostalgie/. De website van de Nostalgiegroep bij Seniorweb is gemaakt door Jan Arntzenius. Jan Boonstra is host en Ria Bijl is co-host van de Nostalgiegroep. De Nostalgiekrant wordt geschreven en samengesteld door Jan Boonstra. Bronnen: Wikipedia, Vandaag in het Verleden, Nieuwsdossier en Kroniek van de 20ste Eeuw.























Catharina48 31 okt 2016 09:06 Jacobus Johannus (Jaap) Eggermont (Den Haag, 31 oktober 1946) is een Nederlandse producer en ex-drummer van Golden Earring.



Inhoud



1 Biografie

1.1 Als drummer

1.2 Als producer

1.3 Als reclamemaker



Biografie

Als drummer



In 1965 wordt de Haagse Eggermont aangetrokken om de ritmesectie van Golden Earring te versterken. De ambities van George Kooymans en Rinus Gerritsen reiken verder dan plaatselijke bekendheid. De groep kan zich in de kijker spelen door de kwaliteit omhoog te schroeven. Slachtoffer van deze professionalisering is de eerste drummer van The Golden Earrings: Fred van der Hilst. Eggermont maakt de doorbraak mee met Please Go (1965) en That Day (1966) nadat Freddy Haayen de Haagse formatie heeft ontdekt. Hij drumt op vier elpees: Just Earrings (1965), Winter Harvest (1967), Miracle Mirror (196 , On the Double (1969). Ook is hij van de partij op de eerste trip naar de Verenigde Staten in de zomer van 1969. Even later wordt hij vervangen door Sieb Warner. Beat heeft dan plaatsgemaakt voor psychedelische rock, waarin improvisatie het voornaamste credo is. Eggermont rolt er met gemak de volledige drumsolo van Iron Butterfly's "In a Gadda Da Vida" uit, inclusief fouten, maar daar zit niemand op te wachten. Met Sieb Warner op drums gaat de Earring werkelijk los.

Als producer



Jaap Eggermont heeft zijn belangstelling inmiddels verlegd en richt zich op het produceren. Achter de knoppen scoort hij meteen een regelrechte hit met het sterke Spooky's Day Off van The Swinging Soul Machine. Daarna volgen vele hits met o.m.Sandy Coast (True Love That's a Wonder), Earth and Fire (Memories), Livin' Blues (Wang Dang Doodle), Spooky and Sue (Swinging on a Star), Greenfield & Cook (Only Lies), Catapult (Let Your Hair Hang Down), Patricia Paay (Who's that Lady with my Man), Long Tall Ernie and the Shakers (Do you Remember), The Internationals met Young and in Love. Windsurfin van The Surfers (een studioformatie met o.m. André Sommer, Ed van Toorenburg, Bart van Schoonhoven, The Internationals) geproduceerd door Jaap en geschreven samen met de leden van Catapult staat in 1978 6 weken op de tweede plaats van de top 40. In de jaren tachtig volgen: Danny de Munk (Ik voel me zo verdomd alleen) en Novo Band.



Maar zijn grootste triomf behaalt Eggermont in 1981. Hij rijgt een aantal gemakkelijk in het gehoor liggende Beatles-klassiekers aan elkaar, voegt er Venus van Shocking Blue en Sugar Sugar van The Archies aan toe, zet er een disco-beat onder en gebruikt de projectnaam Stars on 45. In luttele weken staat de single nummer een. Maar daar blijft het niet bij. Heel Europa gaat overstag en zelfs in Amerika wordt de toppositie bereikt. Na Venus van Shocking Blue is Stars On 45 de tweede Nederlandse nummer-een-hit in de Verenigde Staten. Hierna volgen nog onder andere More Stars (Abba medley, tweede plaats in Engeland) en Proudly Presents The Star Sisters (Andrew Sisters medley, nr. 1 in Nederland en o.m. Frankrijk)



Voor de internationale successen van Stars on 45 werd onder meer Eggermont in 1981 en nogmaals in 1982 onderscheiden met de Conamus Exportprijs.

Als reclamemaker

In de jaren negentig begeeft Eggermont zich op het gebied van de reclame en wederom met succes. Hij ontvangt vele prijzen en is de muzikale man achter succesvolle campagnes voor o.m. Heineken, Grolsch, Douwe Egberts, Lätta, PTT Post, Holland Casino. Bert Heerink (ex-Vandenberg) houdt er een comeback aan over (Julie July, 1995).