Zo’n idee







Er moet toch ’n plek zijn, ’n land of ’n rijk,

waar iedereen happy is, ied’reen gelijk.

Er moet toch zo’n plek zijn, of dacht je van nee,

ik weet het niet zeker, maar ik heb zo’n idee. Er moet toch zo’n plek zijn, heel ver hier vandaan,

daar kookt nooit iets over, daar brandt nooit wat aan,

geen vel op de melk en geen vlieg in je thee,

ik weet het niet zeker, maar ik heb zo’n idee. Er moet toch ’n plek zijn, misschien wel heel hoog,

daar krijg je in ’t bad nooit meer zeep in je oog.

D’r is altijd plezier en papier op de plee,

ik weet het niet zeker, maar ik heb zo’n idee. Er moet toch ’n plek zijn, vèr weg zeggen ze,

daar glijdt nooit je broek van je kleerhangertje.

Het kan er niet tochten en d’r is geen TV,

ik weet het niet zeker, maar ik heb zo’n idee. Er moet toch ’n plek zijn, zo kinderlijk speels,

daar loopt nooit de rits van je gulp uit de rails.

En niemand is hongerig en niemand blasé,

ik weet het niet zeker, maar ik heb zo’n idee. Er moet toch een plek zijn van ’n ander allooi,

ver weg van de haat en het kleine geklooi.

Geen roddels, geen pijn en geen ach en geen wee,

ik weet het niet zeker, maar ik heb zo’n idee. En als je daarboven opnieuw bent ontwaakt,

en je denkt, wat heb ik me te sappel gemaakt,

dan begrijp je de sores die je had hier benée,

ik weet het niet zeker, maar ik heb zo’n idee.



Daar is alles anders, de poen en de sex,

je gaat er ook heen zonder traveller-cheques.

Maar als er één gaat, roep je nooit ‘mag ik mee,’

want ik weet het niet zeker, maar ik heb zo’n idee. Auteur: Toon Hermans









Geplaatst op 01 november 2016 06:21 en 25 keer bekeken

Catharina48 01 nov 2016 06:23 Ik heb het idee dat het het blijft bij het aardse leven, zeker weet je dat we dood gaan...allemaal om het maar eens te zijn met Adelheid