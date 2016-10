Er woonde op Vlieland eens een man 2

Andere artikelen







Hij wilde niet met zijn vrouw naar de eilanden varen, daar was hij al die tijd niet meer geweest. Hij weifelde: naar welk eiland zouden ze gaan, Terschelling of Vlieland? Op de kaart had hij gezien dat hij pas op het allerlaatste moment hoefde te beslissen. Nu kan dat natuurlijk niet meer, het Schuitengat is verzand. Tegenwoordig moeten de schepen naar Terschelling helemaal om, via de West Meep en de Slenk, maar hij kon zijn besluit nog even uitstellen. Intussen gingen honderden begrafenisgasten aan boord van de veerboot. Om op tijd op de begrafenis te zijn namen ze de negen-uurboot. Na een poosje varen zag een van hen een schip dat hem bekend voorkwam. Dat lijkt het oude schip van Frits wel”, riep hij uit. De nieuwe eigenaar had niets in de gaten. Het viel hem op dat de veerboot erg vol was, voor een doordeweekse dag en het vroege uur. wordt vervolgd

Vonne van der Meer met toestemming:

overgenomen is uit De Avondboot (onderdeel van de trilogie: Eilandgasten, De Avondboot, Laatste seizoen – uitgeverij Atlas/Contact),











Catharina48 01 nov 2016 06:30 Als ik kranten boeken tijdschriften lees, zelfs onderweg ben heb ik altijd een opschrijfboekje bij me om aantekeningen te maken. zo ook bij het boek aar ik nog steeds in bezig ben de pagina's genoteerd van dit boek.