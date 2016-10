De Potentaat in de Amberboom





Watte? Hij zei het nog net niet zo. Om bij het begin te beginnen. Ik ga rondje fietsen riep ik. Vergeet niet bij de rotonde te kijken riep hus nog. Daar staat er 1, mensen die stoppen voor die ene foto. Wat ik van plan was verderop. Een straat vol. Dat ik hoorde het van vriendin B. die rijdt daar nog wel eens met onze bus doorheen. Ik nooit, ik pak de auto als ik naar het station moet. Straks weer mits....

Voor de boel op de grond ligt wilde ik dit schouwspel zien. Via de rode boom bij de rotonde, naar de vorderingen van de nieuwe Maximabrug aan de andere kant. Beneden zag ik politie, ambulance en mensen staan. Daar moest ik langs vanwege omleiding. Zag er redelijk goed uit, niks ernstigs. Mevrouw de chauffeur hoorde ik net zeggen: ik snap niet hoe dit kon gebeuren. Weg wezen hier je hebt hier niks mee te maken zei ik tegen mezelf…..eerst wat boodschappen en dan naar die laan. Bij het ziekenhuis allemaal dezelfde bomen en die knallende kleur rood. Daar staat ook een mooie moskee en op de flat, zijmuur, een mooie schildering. Dat gezien hebbende terug aan de andere kant via een fietspad rijk in herfsttooi. Ik reed op mijn eigen kant en hoorde de kreet: kunt u meer naar rechts gaan a.u.b. Ik: wilt u meer naar links gaan aub. Hij: ik vraag het toch neetjes (allemaal tijdens het passeren van die man) Ik: de toon is wat potentatisch. Hij: wat zegt u? (nu kan ik wel eens zelf woorden verzinnen, maar hier kun je echt het woord potentaat uit halen toch?) Ik: u lijkt me een potentaat, het is de toon waarop meneer. Hij: hum hum en reed als een speer door terwijl ik toch heel vriendelijk hem toe riep een hele fijne dag verder meneer. Dat kwam vast door die rode bomen anders had ik hem een zetje gegeven. ©atharina

























hier passeerde die potentaat me/7





hier achter de rij populieren bij de boerderij die te koop staat/8























