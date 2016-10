DE NOSTALGIEKRANT van 1 november met concert Adamo





1 november 2016 – 9e jaargang, nr. 2053

OPENING NOORDZEEKANAAL

Het Noordzeekanaal is de 21 kilometer lange hoofdvaarroute vanaf de Noordzee bij IJmuiden naar het IJ in Amsterdam. Jaarlijks passeren er meer dan honderdduizend (grote en kleinere) schepen. Het kanaal is ontstaan door inpoldering van het IJ, waarbij over een lengte van zeventien kilometer dijken zijn aangelegd. Aan de zeezijde wordt het Noordzeekanaal begrensd door de Noordzeesluizen in IJmuiden. Dit sluizencomplex bestaat uit de Zuidersluis, de Middensluis, de Noordersluis en het spui- en gemaalcomplex wat wordt gebruikt om water uit Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht naar zee af te voeren. Aan de oostkant werd de open verbinding met de Zuiderzee afgesloten door de Oranjesluizen (in 1872).

Het water in het Noordzeekanaal is brak. Het zeewater wat via de sluizen naar binnen komt vermengt zich met zoet water uit rivieren en kanalen. In het Noordzeekanaal heeft Rijkswaterstaat twee natuurlijke oevers aangelegd waar planten en dieren de ruimte krijgen. Deze oevers zijn van belang voor de brakke natuur die in ons land zeldzaam is geworden.

Het Noordzeekanaal werd helemaal met de hand gegraven. De zeven kilometer brede duinen bij Velsen werden met schop en kruiwagen afgegraven. De graafwerkzaamheden begonnen op 8 maart 1865 in de duinen van het inmiddels verdwenen buurtschap Breesaap in Velsen. In totaal namen de werkzaamheden elf jaar in beslag. Tot de werkzaamheden behoorde eveneens de aanleg van de Oranjesluizen bij Schellingwoude ter afsluiting van het IJ van de Zuiderzee. Het afgegraven zand is overigens in dezelfde periode gebruikt voor de aanleg van het stationseiland in Amsterdam, in 1870, waarop later het Centraal Station verrees.

Op 1 november 1876 – vandaag precies 140 jaar geleden - werd het Noordzeekanaal officieel geopend door koning Willem III. De koning maakte de eerste tocht door de sluizen bij IJmuiden (afb.).

Voordat het Noordzeekanaal er was vormde het Noordhollandsch Kanaal de verbinding tussen Amsterdam en de Noordzee (in Den Helder). Dit kanaal, via Purmerend en Alkmaar, voldeed al gauw niet meer aan de eisen van het groeiend scheepvaartverkeer. Bij Koninklijk Besluit werd in juni 1863 aan de Amsterdamsche Kanaal Maatschappij de concessie verleend tot het graven van het Noordzeekanaal. Een Nederlandse aannemer durfde het werk overigens niet aan, maar de Engelse heren Lee waren bereid om voor 27 miljoen gulden de klus te klaren. De grondwerkers, die afkomstig waren uit binnen- en buitenland, leefden in erbarmelijke omstandigheden. Ze woonden in hutten van sparrentakken, wrakhout, leem en stro of in gaten in de grond. Er waren er ook die in schuren woonden bij particulieren, maar deze werden tegen woekerprijzen verhuurd. Ziekten, ruzies en drankmisbruik waren aan de orde van de dag.

Bij de opening van het kanaal in 1876 was nog niet de gewenste diepte van 6,5 meter bereikt. Baggermolens hadden hier nog twee jaar voor nodig. Het eerste vol beladen schip dat onbelemmerd over het Noordzeekanaal Amsterdam kon bereiken kwam in oktober 1878 aan.Tegenwoordig is het Noordzeekanaal 270 meter breed en 15,5 meter diep. Het kanaal heeft de groei van de haven van Amsterdam bevorderd. Het Noordzeekanaalgebied, inclusief kleinere havens als die van Zaandam, is na Rotterdam Europoort het tweede zeehavengebied van Nederland. Jaarlijks maken nu zo’n negenduizend zeeschepen gebruik van het Noordzeekanaal.

ALLERHEILIGENVLOED

Op 1 november van het jaar 1570, het was die dag Allerheiligen, zwiepte door een zware noordwesterstorm het zeewater hoger op dan het in 1953 zou doen.

De Domeinraad in Bergen op Zoom gaf er op de ochtend van de Allerheiligenvloed zelfs een waarschuwing voor: "seer uytnemende hooghe vloet". Veel hielp dat niet. Die dag, vandaag precies 446 jaar geleden, voltrok zich de ergste watersnoodramp uit de geschiedenis van ons land. Talloze dijken aan de Hollandse kust begaven het. Het water richtte een enorme ravage aan. De hele kust van Vlaanderen naar Groningen tot aan Noordwest-Duitsland toe werd overstroomd. Steden als Egmond, Bergen op Zoom en Antwerpen werden enorm zwaar getroffen. In het gebied bij Antwerpen, het land van Saeftinghe, kwamen vier dorpen onder een dikke laag slib terecht. Friesland, waar meer dan drieduizend mensen omkwamen, en Zeeland werden zwaar getroffen.

Het totaal aantal doden, als gevolg van de Allerheiligenvloed, moet boven de 20.000 zijn geweest. Tienduizenden mensen raakten dakloos en veestapels en wintervoorraden werden vernietigd.

De Hertog van Alva schreef in een brief aan de Spaanse Koning Filips II "dat maar liefst vijfzesde deel van Holland onder water stond". De Allerheiligenvloed van 1570 vond plaats op een kritiek moment in de Nederlandse geschiedenis. De Tachtigjarige Oorlog was net, twee jaar daarvoor, begonnen. De Spaanse landvoogd Alva probeerde belastinghervormingen door te voeren, maar door de stormvloed mislukte dat en de ellende onder de bevolking verhoogde de spanning in het land. De onvrede over het bewind van de Spaanse koning en zijn landvoogd groeide door de watersnoodramp.

Exact vierhonderd jaar eerder vond er ook al een Allerheiligenvloed plaats op 1 november 1170. Toen brak de Noordzee door de duinenrij tussen Huisduinen en Texel. Het Marsdiep, wat daarvoor nog een beek was die in het Wieringermeer uitkwam, kreeg een verbinding met de Noordzee en werd zo een zeegat. Tussen Texel en Medemblik lag het Creilerwoud dat totaal werd verzwolgen door de zee. Texel en Wieringen werden bij die eerste Allerheiligenvloed eilanden. Deze

stormvloed was waardoor de Zuiderzee en de Waddenzee ontstonden.

VARA OPGERICHT IN 1925

De VARA is een progressieve radio- en televisieomroep binnen het Nederlandse publieke omroepbestel. De afkorting V.A.R.A.stond oorspronkelijk voor “Vereeniging van Arbeiders Radio Amateurs". Sinds 1957 heet de omroep echter Omroepvereniging VARA. De VARA onderhield nauwe banden met de SDAP, later met de PvdA en met de vakbeweging FNV. De initiatiefnemers tot de oprichting van de VARA waren de radioredacteur van dagblad Het Volk Levinus van Looi en chef bij de Arbeiderspers Gert Zwertbroek. Van Looi werd de eerste VARA-voorzitter. De VARA werd, vandaag 91 jaar geleden, opgericht in hotel Parkzicht te Amsterdam op 1 november 1925. De VARA gaf bouwpakketten uit waarmee leden zelf een eenvoudig radiotoestel in elkaar konden knutselen, de Varadyne.

Levinus van Looi werkte als journalist en had een technische vragenrubriek in de krant “Ons Radiohoekje” voordat hij samen met Ger Zwertbroek de vereniging oprichtte. Voor zijn journalistieke carrière was hij telegrafist bij de PTT, maar werd daar ontslagen omdat hij in de revolutionaire novemberdagen van 1918 regeringsgeheimen zou hebben doorgespeeld aan SDAP-voorman Troelstra.

De VARA bracht in 1928 het eerste hoorspel op de radio. “Het Ontslag” van Cees de Dood.

Toen de VARA te maken kreeg met financiële problemen bedacht Van Looi een inzamelingsactie met rode collectebusjes met de leus “geef ons uw kwartje” bij de sympathisanten thuis. Levinus van Looi bleef slechts drie jaar voorzitter van de omroepvereniging en ging vervolgens weer voor de krant werken. Als correspondent in Berlijn was hij getuige van een sensationeel nieuw medium: de televisie! Hij verwachtte dat televisie radio spoedig zou overvleugelen en adviseerde de VARA niet te lang te wachten met het experimenteren met deze techniek. De VARA volgde zijn advies op want in januari 1931 organiseerde de omroepvereniging een televisie-experiment in de Diamantbeurs. Het experiment viel echter wat tegen omdat een Duitse expert slechts een stilstaand beeld wist te transporteren naar een proefscherm wat enkele meters verderop stond.

De allereerste keer dat de VARA op televisie uitzond was op dinsdag 9 oktober 1951. Het door Willy van Hemert geschreven poppenspel “Twee cameraatjes”, uitgevoerd door Bert Brugman’s Poppentheater, werd uitgezonden evenals een toneelsamenspraak van Willem van Cappellen en Fé Sciarone, een interview door Garmt Stuiveling met Henriëtte Roland Holst en een filmpje van het VARA-familiefeest. De debuutavond van de VARA op televisie werd aan elkaar gepraat door radio-omroeper Evert Garretsen en omroepster en presentatrice Joop Allema.

Vandaag de dag laat de VARA zich nog steeds inspireren door de beginselen van de sociaaldemocratie en het humanisme al staat de omroep nu ook voor principiële onafhankelijkheid. In het kader van reorganisatie van het omroepbestel in 2016 hebben VARA en BNN te kennen gegeven onder voorwaarden te willen fuseren.

Op 1 november...

1993 trad het Verdrag van Maastricht in werking. Dit diende ter oprichting van de Europese Unie. In dit Verdrag werd onder meer bepaald dat er een Economische en Monetaire Unie werd gevormd, met een gezamenlijke munteenheid... de “euro”.

In 1978 werden op deze datum een zestal grachtenpanden aan de Amsterdamse Keizersgracht gekraakt. Deze panden met de nrs. 242 t/m 252 stonden bekend als de Groote Keijser. De kraakbeweging startte in januari 1980 zelfs een illegaal radiostation De Vrije Keijser vanuit de gekraakte panden. Later is de Gemeente met de krakers overeengekomen dat het Gemeentelijk Woningbedrijf Amsterdam woningen tot stand zou brengen in de panden voor een- en tweepersoonshuishoudens.

In 1972 versloeg het Nederlands Elftal Noorwegen met 9-0 bij het WK-Voetbal in West-Duitsland. Johan Neeskens scoorde driemaal in de wedstrijd. Nederland kwam bij dit WK in de finale te staan tegenover de Duitsers en verloor met 1-2.

JARIG

Op 1 november zijn onder anderen geboren:

Schrijver, dichter Rudy Kousbroek (1929-2010). Samen met Hugo Claus, Lucebert en Gerrit Kouwenaar behoorde hij tot de literaire beweging De Vijftigers.

Theoloog, priester en dichter Huub Oosterhuis (1933). Zijn naam is verbonden aan de modernisering van het katholicisme na het Tweede Vaticaans Concilie. Hij heeft twee muzikale kinderen: Componist Tjeerd en zangeres Trijntje Oosterhuis.

De Belgisch-Italiaanse zanger en songwriter Salvatore Adamo (1943). Bekende liedjes van hem waren "Tombe La Neige", "Dolce Paola" en "Vous permettez, monsieur".

Marathonschaatser en spruitjeskweker Henk Angenent (1967). Hij won op 4 januari 1997 de Elfstedentocht net voor Erik Hulzebosch.

