Legpuzzel online

Weer Wakker Worden Waardeloze wintertijd 5,30 voor de pc het weten te rekken maar al lang wakker na een pittige dag gisteren we gaan weer puzzelen met 126 stukjes 81 solves 7.14 snelste tijd 28.17 mijn tijd de dag is weer begonnen



02 november 2016 05:41

Catharina48 02 nov 2016 05:47 Het wordt vandaag bewolkt en de neerslagkans blijft hier hoog in . Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 11 °C en is de wind vrij krachtig, windkracht 5. Vanavond is het bewolkt met kans op motregen en koelt het af tot ongeveer 9 °C.



nu 9º

zon op 7.41

zon onder 17.10



Catharina48 02 nov 2016 05:49 Allerzielen is een gedenkdag uit de westerse rooms-katholieke traditie. Het wordt gevierd op 2 november, de dag na Allerheiligen, waarmee deze dag nauw verbonden is. Met Allerzielen worden de overledenen herdacht en wordt een requiemmis opgedragen. De nabestaanden plaatsen bloemen op het graf. In veel parochies is het gebruikelijk dat als er een parochiaan uit de kerk wordt begraven er een kruisje wordt opgehangen met daarop de naam van de overledene. Op de eerstvolgende Allerzielen komt de familie van de overledene naar de mis om het kruisje in ontvangst te nemen. Allerzielen is een dag om speciaal te bidden voor alle zielen die nog niet in de hemel zijn, maar in het vagevuur.



Allerzielen stamt uit de benedictijner kloostertraditie van Cluny, waar Odilo van Cluny het in 998 voor het eerst liet vieren. In de 13e eeuw kreeg het de naam Allerzielen.



De laatste jaren is in deze dagen de viering van Halloween, overgewaaid vanuit Amerika, sterk in opmars. Dit is de avond vóór Allerheiligen.