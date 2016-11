Ik hou je vast.....

..............in de stiltes

Wanneer niets vanzelf

En alles voorbij gaat



Ik hou je vast

In de uren waarin de tijd smelt tot vloeibaar

Waarin weken, wachten wordt



Ik hou je vast

In de minuten die dagen duren

Waarin alles verwordt tot adem halen

En ik adem met je mee



Ik adem met je mee

Tot de adem stokt

Ik hou je vast

En laat je gaan



-------------------------------------------------------------



Gedicht: © Monique Buising

www.ateliermo.nl



Schilderij: Ouderdom © Gea Zwart

inkt op karton in 2 delen, 15 x 30 cm.

www.geazwart.nl