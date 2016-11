Andere artikelen







Toevalligheden & Ontmoetingen





Hoe kan het weer zo samen vallen. Ja hoor toeval bestaat wel. mijn brein is vaak zo chaotisch dat ik het niet goed onder woorden kan brengen. Ik zal proberen mijn brein te ontrafelen. De fiets op en daar waar ik vaak met heerlijk weer afstap, deed ik dat weer. Lopend naast de fiets kwam ze aanlopen. Een dame op leeftijd, zonder jas en ik zag het, die geniet. Voorjaar mevrouw zei ik in het voorbij lopen. Het lijkt wel zomer zei ze terug. We stonden tegelijk stil en zoals zo vaak er ontspon weer iets. Ja zei ze tijdens het gesprek, ik ben katholiek opgevoed, ik ook zei ik met de nonnen. We hebben er wel wat van geleerd toch? Eh nou ja dat valt wel mee zei ik terug. Dagelijks naar de schoolmis en dat stond op je rapport hoe vaak je niet was geweest. Wekelijks te biechten. Haar zussen en broers kwamen voorbij in het gesprek met naam en toenaam. Wel gelovig niet gelovig…..en het kwam op geloof en de wetenschap. Ja zei ik, ik geloof alleen wat ik zelf meemaak meer niet. Precies zij ook, wetenschap dus. Ze vond ons gesprek best bijzonder. Wat ik u vertel heb ik nog nooit een ander verteld. Tja een vreemdeling zeker maar niet verdwaald. Het gesprek liep nog door met allemaal van die herkenningspunten en ineens hoorde ik mijn naam. Hoi Carla oid….en dat kwam van fietsers. Ze stopten. Laat het nou een vriendin zijn met haar man. Even voorstellen? Nou ja zeg, dacht ik later dat had ook niet gehoeven maar….de vreemdeling heette Margreet, zeker weten. O wat had ik nog graag verder gegaan met dat gesprek. Ze was weduwe, Martin was zijn naam. Zucht Steun Kreun hoe vind ik je Margreet. Ik fietste nog een poosje door met R. en haar man door. Ze gingen naar rechts ik rechtdoor. Jammer man van R. rechtdoor was veel leuker. ©atharina Ps kom ik thuis, komt er even later een filmpje binnen welke ik hierbij deponeer. Toevalligheden bestaan echt wel.















Geplaatst op 02 november 2016 06:43 en 24 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Catharina48 02 nov 2016 06:36 Margreet zei nog of ik je al jaren ken, open mensen heerlijk om ineens dat ene te voelen bij iemand en je dan meteen op je gemak te voelen. dat filmpje stuurde R. denk ik toen zij thuis kwam.....ik zeg misschien te aak: ik kan best alleen zijn, zonder mensen om me heen. geen wetenschap omdat ik dat nog nooit 1 dag heb uit geprobeerd.....



de bewerkte foto was even voor de 1e ontmoeting gemaakt. komt ook voor in artikel gisteren maar niemand natuurlijk gezien