TraanTuiten

Zijn moeder heeft al twintig jaar MS, maar hij tilt haar gewoon uit haar rolstoel om te dansen! Hoewel de vader-dochter dans op een bruiloft vaak de aandacht steelt, is een moeder-zoon dans ook iets heel speciaals. Voor de 48-jarige Amy Winn al helemaal. Door de ziekte MS zit ze al ruimschoots 20 jaar in een rolstoel. Maar deze bruiloft laat ze zien dat een ziekte niet alle vreugde uit je leven hoeft te nemen.





Haar zoon, Stephan, heeft met zijn (toen nog) vriendin in het geheim iets voorbereid. Hij wist niet goed hoe hij zijn moeder wat meer bij de ceremonie kon betrekken. Na wekenlang te hebben nagedacht kwam hij op een geniale, maar toch hele simpele oplossing. En zo tilde hij gewoon zijn moeder op uit haar rolstoel en begon te dansen. Het resultaat zijn onderstaande ontroerende beelden. Bron YT













Geplaatst op 02 november 2016 06:43 en 25 keer bekeken

Catharina48 02 nov 2016 06:45 Ja ja ik hoor de mensen denken dat heb ik ook al gezien, ik ook maar nu geplaatst voor hen die het niet kennen.

LIEFDE tussen een ouder en een kind...je geeft ze af aan de ander en hoopt dat ze een mooi leven samen krijgen....snik.