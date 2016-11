DE NOSTALGIEKRANT 2-11 met film Burt Lancaster





2 november 2016 – 9e jaargang, nr. 2054

HET MYSTERIE VAN JOHANNES WARDENIER

Het Nieuwsblad van Friesland publiceerde, vandaag 82 jaar geleden op 2 november 1934, een opzienbarend artikel over uitvinder Johannes Wardenier uit Wolvega. Wardenier zou een motor hebben ontwikkeld die zonder brandstof kon draaien.

De toen 22-jarige Johannes Wardenier bleef wekenlang voorpaginanieuws.

Sommige kranten kwamen met koppen als dat hij “een uitvinding had gedaan die mensen en machines weer aan arbeid zou kunnen helpen”.

“De werkloosheid zal halt houden.”

“De olieprijs zal wereldwijd zakken.”

“Zijn fabriek zou aan 13.000 mensen werk gaan bieden.”

Zijn brandstofloze motor zou de geschiedenis veranderen. Zes jaar was er aan gewerkt.

Architecten hadden zelfs al een schetsontwerp gemaakt voor een fabriek die 300 meter lang en 280 meter breed moest worden.

De gemeente had op voorhand 60 hectare grond toegewezen en burgemeester Maas en wethouder Muurling lieten weten geheel achter het project te staan.

Ingenieurs van de Ford-fabriek uit Engeland hadden een bezoek gebracht en rijksingenieurs waren getuige van een proef.

De grondprijzen in Wolvega stegen en de olieprijs ging wereldwijd zelfs omlaag.

Er zou een speciale bus worden uitgerust om met deze wonderbaarlijke motor door Europa te gaan toeren, zonder ook maar één keer brandstof in te nemen.

Niets stond Wardenier in de weg. Eerder had hij een inpakmachine gebouwd voor een lokale bakkerij waar hij werkte.

Op 8 november 1934 werd Johannes Wardenier echter bij burgemeester Maas ontboden. Hij werd ter plekke in het gemeentehuis krankzinnig verklaard en prompt opgenomen. De behandelend geneesheer verklaarde hem na vier dagen “normaal” en stuurde hem na acht dagen weer naar huis.

Het enige wat Johannes Wardenier daar, ruim twintig jaar later, zelf over zei was: “”Ik werd in een auto van Philips en door mensen van Philips naar de kliniek gebracht.”

Met die gedwongen opname begon een mysterie dat tot op de dag van vandaag onopgelost is gebleven. Bij thuiskomst hoorde Wardenier dat zijn motor was verdwenen. Volgens zijn ouders was de motor door “enkele heren” meegenomen. De motor is nooit teruggevonden.

De Tweede Wereldoorlog brak uit en Johannes werd te werk gesteld in Duitsland. Daar wist hij, tijdens een bombardement, te ontsnappen. Hij sloot zich aan bij een verzetsgroep in Brussel.

Uiteindelijk werd hij in 1943 door de Duitsers in Nijmegen opgepakt. Hij had distributiekaarten, valse papieren en illegaal drukwerk bij zich. Hij werd vreselijk gemarteld in kamp Buchenwald. Meer dood dan levend werd hij door onbekenden in 1944 uit het kamp gehaald en overgebracht naar een hospitaal. Later kwam hij in Eindhoven terecht.

Na zijn genezing keerde hij terug naar zijn geboortestreek.

Later bleek Frits Philips Johannes Wardenier uit het kamp te hebben gered. Dezelfde Philips die in 1934 al contact had gezocht met Wardenier.

Na de oorlog benaderde Philips Wardenier met het verzoek om voor hen verder te werken aan een motor. Dat weigerde Johannes.

Johannes wilde niets meer van doen hebben met zijn motor. Alle gegevens die hij nog had, had hij vernietigd.

Zonder verder arbeid te verrichten leefde hij rustig en comfortabel verder. Aan geld scheen hij geen gebrek te hebben.

Na een ziekenhuisopname overleed hij op 27 juli 1960 en werd begraven in de Kerkbuurt. Later bleek zijn lichaam daar niet te liggen. Zijn familie dacht dat zijn lichaam bij het graf van zijn ouders was geplaatst in Steenwijkerwold. Grafdelver Henk Vos uit Steenwijkerwold verklaarde echter dat er buiten de ouders niemand anders in dat graf was geplaatst. Ook het register van de gemeente vermeldt geen graf van Johannes Wardenier.

ONTVOERING MAUP CARANSA

Maup Caransa was een Nederlandse ondernemer en onroerendgoedhandelaar. Hij werd op 5 januari 1916 in een arm Amsterdams gezin van Portugees-joodse komaf geboren. Zijn vader was kolenhandelaar. Als tiener moest hij al aan het werk en verkocht op straat olie, kolen en bloemen.

In 1941 trouwde hij met een katholieke vrouw, Rika Heijsteeg. In de Tweede Wereldoorlog werd Maup Caransa dertien weken geïnterneerd in kamp Westerbork, maar door zijn huwelijk en zijn niet-joodse uiterlijk werd hij gered van deportatie. De rest van de oorlog woonde hij op de hoek van de Zwanenburgwal en het Waterlooplein in de Joodse wijk in Amsterdam. In de oorlog zijn zowel zijn ouders als zijn drie broers vermoord. Caransa en zijn zus Femma waren de enigen van het gezin die overbleven.

Na 1945 begon Caransa een handel in dumpgoederen en tweedehands auto-onderdelen. Hij verkocht toen onder meer afgedankte Britse en Amerikaanse legerspullen. Het fortuin dat hij daarmee verdiende stak hij in onroerend goed in Amsterdam. Hij kocht onder meer panden in de Kalverstraat en rond het Rembrandtplein en het Leidseplein. Hij werd de eigenaar van het Doelen Hotel, het Schiller Hotel, Hotel Américain en het Amstel Hotel. Aan het Rembrandtplein vestigde hij het Caransa Hotel en diverse uitgaansgelegenheden. Later verkocht hij weer veel panden met grote winst.

In 1964 stichtte hij de handelsonderneming M. Caransa BV. Dat bedrijf leidde hij tot op hoge leeftijd en droeg het vervolgens over aan zijn tweede kleinzoons.

Vanwege een financiële impuls van Caransa werd het, in 1994 gesloopte, Burgemeester Tellegenhuis aan de Jodenbreestraat in de volksmond het Maupoleum genoemd. Dat gebouw stond overigens bekend als “het lelijkste gebouw van Nederland”.

Caransa was iemand die ABC-constructies uitvoerde bij onroerend goedtransacties. Hij liet woningen verkrotten om de bewoners eruit te krijgen.

Vanaf de jaren zestig investeerde hij in voetbalclub Ajax. Hij had een goede band met voorzitter Jaap van Praag en op de achtergrond een invloedrijke rol.

Op 28 oktober 1977 werd Caransa door onbekenden ontvoerd. Hij werd overmeesterd toen hij om één uur ‘s nachts een club verliet waar hij zijn wekelijkse bridge-avond had. De ochtend daarop werd bij de redactie van Het Parool de ontvoering geclaimd door de Rote Armee Fraktion. De ontvoering vond gelijktijdig plaats met de Duitse uitlevering van terrorist Knut Folkerts aan Nederland.

Wie er werkelijk achter de ontvoering zat is nooit precies vastgesteld.

Caransa werd op 2 november na betaling van 10 miljoen gulden vrijgelaten. Hij zou zelf met zijn kidnappers hebben onderhandeld.

De ontvoering van Caransa was de eerste ontvoering van een bekend persoon in ons land. Het was tevens de inspiratie voor de ontvoering van Freddy Heineken in 1983.

Na deze ontvoeringszaak verdween Maup Caransa grotendeels uit het zicht van de media.

“Al die publiciteit heeft me tien miljoen gekost,” zei hij daar zelf over.

In maart 1978 verscheen hij nog wel op televisie in het programma “TV Privé” van Henk van der Meyden. In dat programma maakte de geblindeerde helderziende Peter Hurkos een autorit op zoek naar de plek waar hij was vastgehouden. Dat was echter tevergeefs.

In de jaren na de ontvoering zijn op verschillende plaatsen in Europa delen van het losgeld opgedoken. Maar de daders zijn nooit gevonden.

Maup Caransa overleed op 6 augustus 2009 in zijn woonplaats Vinkeveen.

MOORD OP THEO VAN GOGH

Het is vandaag twaalf jaar geleden dat op dinsdag 2 november 2004 even na negen uur 's ochtends de filmregisseur en televisiepresentator Theo van Gogh werd vermoord in de Linnaeusstraat in Amsterdam-Oost. Op zijn lichaam werd met een mes een open brief aan toenmalig VVD-kamerlid Ayaan Hirsi Ali gestoken. Met haar samen maakte Van Gogh de film "Submission" over de manier waarop een deel van de moslims de Koran interpreteren en vrouwenmishandeling. Dader, van de moord op Theo van Gogh, was de toen 27-jarige fundamentalistische moslim Mohammed Bouyeri. Korte tijd na de moord werd hij, na een schotenwisseling met de politie, gearresteerd. Zowel de verdachte, een motoragent als een omstander raakten bij die schietpartij gewond. Later werden ook andere mensen gearresteerd door de Amsterdamse politie. Zij maakten deel uit van de terroristische groepering Hofstadgroep. Mohammed Bouyeri zit een levenslange gevangenisstraf uit. Bouyeri verblijft in de Extra Beveiligde Penitentiaire Inrichting in Vught. In een uitspraak van de rechtbank uit 2006 bleek dat Bouyeri leider was van de Hofstadgroep. Omdat hij al een levenslange gevangenisstraf uit zit kon hem geen extra straf worden opgelegd.

Op 2 november...

...1170 werd tijdens de Allerheiligenvloed, een zware storm in de nacht van 1 op 2 november dat jaar, het Creiler Woud in de kop van Noord-Holland verzwolgen door de Zuiderzee die bezig was te ontstaan. Het woud liep van Texel tot Enkhuizen en resten van het bos zijn nog terug te vinden op de bodem van het huidige IJsselmeer. Noord-Hollandse plaatsnamen als Kreil en Kreileroord herinneren nog aan het Creiler Woud.

Ook in het jaar 1532 werd ons land getroffen door een Allerheiligenvloed. Verschillende dorpen in Zeeland verdwenen. Delen van Zeeland bleven onder water staan tot de grote inpolderingen begonnen. Ook delen van Holland en Utrecht bleven na deze stormramp langdurig onder water staan. In Duitsland werden onder meer het Waddeneiland Nordstrand en de stad Hamburg zwaar getroffen. Bekend is dat daar zeker 1.900 mensen verdronken bij deze stormvloed.

In 2004 stierf ex-wielrenkampioen Gerrie Knetemann op 53-jarige leeftijd aan een hartaanval.

JARIG

Op 2 november zijn onder anderen geboren:

De Franse koningin en aartshertogin van Oostenrijk Marie-Antoinette (1755-1793). Ze was de echtgenote van koning Lodewijk XVI van Frankrijk. Net als haar echtgenoot eindigde ze op 16 oktober 1793 op het schavot.

De Amerikaanse filmacteur Burt Lancaster (1913-1994). Bekende films waar hij in speelde waren “From Here to Eternity” en “Birdman of Alcatraz”.

De voormalige Spaanse koningin Sophia (1938). Ze is een geboren Griekse prinses en door haar huwelijk met Juan-Carlos koningin van Spanje. Ze is de zuster van de in 1967 afgezette Griekse koning Constantijn. Sophia en Juan-Carlos hebben drie kinderen Elena (1963), Cristina (1965) en, huidig koning, Felipe (1968).

Muziekproducer Eric van Tijn (1956). Samen met Jochem Fluitsma maakte hij meer dan tachtig hits voor Nederlandse artiesten als Willeke Alberti, De Kast, Guus Meeuwis en de Dolly Dots. Hij schreef de liedjes waarmee Ruth Jacott en Edsilia Rombley meededen aan het Eurovisie Songfestival. Hij is bekend als jurylid in programma’s als “Idols” en “X-factor”.

