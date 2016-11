Knallende Kleuren



Wat zou het worden. Het weer was goed voorspeld, maar naar gelang de dag naderde kwam de omslag in zicht. Redden we het? Om 1500 uur stond er regen. De zon was zo nodig nu vanwege de kleurenpracht daar in de natuur. Precies 1 jaar geleden + 3 dagen ook hier gelopen maar met meer zon, wel kouder. Het begon al niet goed. de trein tussen Alphen en Utrecht mocht maar 40 rijden dus de aansluiting naar Arnhem was wachten geblazen. Arnhem aansluiting richting Zutphen ging goed. Even van de route af voor aftappen en bijtanken. Schofterig duur een cappu met wel een lekker koekje. € 3.10…..heb jij wel eens een cappu duurder gedronken? Enfin de omgeving betaal je ook voor. In een kasteel, net als vorig jaar, met een golfbaan, wat kakkerig maar vriendelijk. Leek wel dezelfde dame die de cappu kwam brengen. Dat spuitwerkje op je koffie was vorig jaar een theepotje en nu leek het wel een kop en schotel maar…..het was mislukt zei ze. kun je leren. Terug naar het spoor start route. O ja verdorie we hadden kunnen afsnijden. Over een jaar weer en dan wel afsnijden! Loop verder mee, het 1e stuk was alleen maar ah’s en oh’s en instellen van de camera. Op P zijn de kleuren te kil…op SCH standje zonsondergang zijn het de kleuren zoals ik ze zag. Vlakbij de bewoning zie je mensen honden uitlaten, heel weinig trouwens en de rest is rust niemand te zien. WV ©atharina 972 mB



De porseleinzwam (Oudemansiella mucida, synoniem: Collybia mucida) is een witte tot ivoorkleurige plaatjeszwam waarvan de hoed bedekt is met een slijmlaag. Uiterlijk De 3-10 cm brede hoed is in de jeugd bolvormig, later convex. De witte lamellen zijn dik en staan uiteen. De witte of lichtgrijze steel is slank met bovenaan een ring die aan de bovenkant geribbeld is. Ook het vlees is wit en heeft geur noch smaak. De sporen zijn wit. Voorkomen Meestal wordt de porseleinzwam aangetroffen van augustus tot november op takken en stammen van beuken, minder vaak op eiken. In Nederland is het een algemeen voorkomende soort. Gebruik De hoeden zijn eetbaar, maar niet erg smakelijk. Uit de porseleinzwam wordt het middel tegen schimmels oudemansine A gehaald. Deze stof kan bij huidziektes ingezet worden.



bijna/2





bijzonder persoon/3





aftappen en bijtanken/4





wat kopen?/5





knallen/6





steeds meer zie je de witte reiger/7





de porceleinzwam op tak/8























