DE NOSTALGIEKRANT 3-11 met Lulu

Deze dag in de geschiedenis 3 november 2016 – 9e jaargang, nr. 2055 OUD NIEUWS Bronnen: Kroniek van de 20ste Eeuw en Wikipedia HET GROENE KRUIS Het Groene Kruis was een vereniging voor wijkverpleging en werd op 3 november 1900 opgericht. Initiator was de huisarts Wilhelm Poolman (1866-1935). Hij was lid van De Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunde. Bij een van de vergaderingen van de afdeling Woerden pleitte hij voor het oprichten van een vereniging met als doel het verzorgen van de zieken. Die zorg moest gegeven worden ongeacht de religieuze achtergrond. Poolman maakte zich eveneens sterk voor het verbeteren van de hygiëne in zorginstellingen. De oudste plaatselijke vereniging van Het Groene Kruis was in Driebruggen. De Kamerikse huisarts Van Deinse stelde voor om de vereniging in Utrecht en Zuid-Holland de naam “Het Groene Kruis” te geven. De kleur verwees naar de “huiskleur” van de medische faculteit van de Universiteit. De vereniging breidde zich daarna uit over heel Nederland. In 1978 fuseerde Het Groene Kruis met het Oranje-Groene Kruis en het Wit-Gele Kruis tot de Nationale Kruisvereniging. In het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem is te zien hoe het kruiswerk in de jaren vijftig werkte. Deze presentatie, met levensechte poppen, is in een authentiek Groene Kruisgebouw dat vanuit Wessem is verplaatst naar Arnhem. BEVRIJDING VLISSINGEN In het najaar van 1944 bombardeerden de Britten de dijken van de Westerschelde om Walcheren onder water te zetten. Zo werd de Duitse verdediging bemoeilijkt. Op een gegeven moment waren Vlissingen en Middelburg alleen nog per trein bereikbaar. Bij vloed liep het traject zelfs onder water. In oktober landden de Britse 4e Brigade en Nederlandse Commando's in Vlissingen en Westkapelle. Vandaag is het 72 jaar geleden dat er voor Vlissingen, op 3 november 1944, een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog en de stad door de Geallieerden werd bevrijd. Drie dagen later waren Walcheren en Noord- en Zuid-Beveland geheel bevrijd door de Geallieerden. VEELBEWOGEN PRESIDENTSCHAP TRUMAN Harry S. Truman (1884-1972) was de 33ste president van de Verenigde Staten nadat zittend president Franklin D. Roosevelt in 1945 overleed. Voor de presidentsverkiezingen van 1948 was de Democratische Partij verdeeld over Truman als kandidaat. Hij werd het toch en tegen alle verwachtingen in won hij van de Republikeinse rivaal Thomas Dewey. Een blunder van de Amerikaanse krant Chicago Tribune. Deze krant kopte, de dag na de verkiezingen en vandaag 68 jaar geleden op 3 november 1948, "Dewey defeats Truman". Zo was Truman Amerikaans president van 12 april 1945 tot 20 januari 1953. Het presidentschap van Truman was veelbewogen, hij was president tijdens het einde van de Tweede Wereldoorlog en het begin van de Koude Oorlog, tijdens het grootste deel van de Koreaanse Oorlog en in deze periode werden de Verenigde Naties opgericht. Er zijn mensen die Truman als de grootste oorlogsmisdadiger zien vanwege de bombardementen met atoombommen op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki waarbij enkele honderdduizenden mensen het leven verloren. Anderen menen dat door dit ingrijpen de oorlog werd bekort en juist veel levens zijn gered. “LAIKA TUSSEN DE STERREN” Op 3 november 1957 lanceerden de Russen vanuit Baikonoer de kunstmaan Spoetnik II. Aan boord bevond zich het hondje Laika, een zwart-witte bastaard terrier. Laika was het eerste levende wezen ooit dat in een baan om de aarde werd gebracht. De Spoetnik II volgde al snel na de lancering van de Spoetnik I. De Spoetnik II werd in een hogere baan gebracht en was groter en zwaarder dan de eerste. De kunstmaan woog ruim 500 kilogram. De Russen hadden niet de intentie het hondje levend terug op aarde te krijgen. Laika was een zwerfhondje, in Moskou van de straat gehaald. Bij terugkeer in de atmosfeer verbrandde de Spoetnik II. Het plan was om vóór die tijd Laika door vergif door haar voer te laten sterven, maar dat was toen al niet meer nodig. Voordat de vierde omloop rondom de aarde was voltooid, overleed het hondje door oververhitting en stress. “Laika tussen de sterren” was de titel van het kinderboekenweekgeschenk dat Bibi Dumon Tak, tien jaar geleden, in 2006 schreef. Op 3 november... ...1534 werd de Engelse Koning Hendrik VIII (1491-1547) hoofd van de Anglicaanse Kerk. De Anglicaanse Kerk ontstond door een scheuring met de Rooms-Katholieke Kerk. In 1848 proclameerde de liberale staatsman Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872) de nieuwe Nederlandse Grondwet. Thorbecke wordt gezien als de grondlegger van het parlementarisme in Nederland, dat is het politieke systeem waarbij de uitvoerende macht verantwoording dient af te leggen aan het parlement. Drie jaar geleden werd in Duitsland bekendgemaakt dat in 2012 in een woning in München meer dan 1400, sinds de nazitijd, verdwenen kunstwerken waren ontdekt. Het ging hierbij om werken van onder anderen Picasso, Chagall en Matisse. JARIG Op 3 november zijn onder anderen geboren: De Belgische Koning Leopold III (1901-1983). Hij was van 1934 tot 1951 Koning der Belgen. Door zijn houding tijdens de Tweede Wereldoorlog ontstond er na de Duitse bezetting een koningskwestie waardoor Leopold in 1951 werd gedwongen afstand te doen van de troon ten gunste van zijn zoon Boudewijn. Voetballer Kick Smit (1911-1974). Hij was in de jaren dertig en veertig sterspeler van HFC Haarlem. Hij kwam 29 keer uit voor het Nederlands Elftal en scoorde 26 keer. De Britse zangeres Lulu (1948). Haar echte naam is Mary McDonald. In 1964 had ze een grote hit met "Shout!". In 1967 speelde ze in de film "To Sir, with love" en had met de titelsong een nummer 1-hit in de Verenigde Staten. In 1969 won ze het Eurovisie Songfestival met "Boom bang a bang". Die Songfestivaloverwinning deelde ze overigens met Frankrijk, Spanje en Nederland die toen hetzelfde aantal punten behaalden. Lenny Kuhr was de Nederlandse deelneemster met "De Troubadour". De Amerikaanse actrice Roseanne Barr (1952). Ze speelde in de, naar haar vernoemde, comedyserie "Roseanne". Gewichtsconsulente en schrijfster Sonja Bakker (1974). Meer nostalgische verhalen en foto’s van vroeger zijn te vinden op de website http://mailgroep.seniorweb.nl/nostalgie/. De website van de Nostalgiegroep bij Seniorweb is gemaakt door Jan Arntzenius. Jan Boonstra is host en Ria Bijl is co-host van de Nostalgiegroep. De Nostalgiekrant wordt geschreven en samengesteld door Jan Boonstra. Bronnen: Wikipedia, Vandaag in het Verleden, Nieuwsdossier en Kroniek van de 20ste Eeuw. Mail: j.boonstra13@upcmail.nl © Jan Boonstra, Nostalgiegroep, Seniorweb, 3 november 2016































