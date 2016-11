Misérable





de naam van het recept? ik geloof er niks van. dat het weer hier momenteel zo is is een feit. bakken maar dus.



Ingrediënten voor het beslag:

400 gr eiwit, dit zijn circa 10 eieren

80 gr suiker

400 gr amandelpoeder

400 gr suiker

80 gr bloem

Voor de crème au beurre:

200 ml water

200 gr suiker

2 vanillestokjes

8 eidooiers

480 gr zachte boter ( planta )

Voor de afwerking:

Poedersuiker

Cacaopoeder

Werkwijze:

Klop de eiwitten stijf in de keukenmachine en voeg er geleidelijk de 80 gr suiker aan toe. Blijf kloppen tot je een zeer stevig schuim hebt verkregen. Meng de 400 gr amandelpoeder met de 400 gr suiker. Voeg er de bloem aan toe en zeef nu alles eens een keer door. Spatel dit nu onder het eiwit, zorg dat alles gemengd is maar spatel niet te lang door, anders zakt het in. Neem een diepe bakplaat en vet deze een beetje in aan de randen en op de plaat zelf. Neem bakpapier en bekleed de plaat ermee. De randen moeten ook bedekt zijn. Zo kun je straks de plaat heel handig ontvormen. Bak de biscuit in een voorverwarmde oven van 180°C in 30 minuten gaar. De biscuit zal maar heel lichtjes kleuren en dus niet bruin worden, dit is normaal :-)

Neem de plaat uit de oven en leg een schone theedoek over de biscuit. Zet er nu een andere bakplaat op en keer alles om. Leg de hete bakplaat weg en haal de andere bakplaat onder de biscuit uit. Laat de biscuit nu op de handdoek verder afkoelen. Laat ook het bakpapier zitten tot de biscuit is afgekoeld.

Voor de crème au beurre:

Snijd de vanillestokjes doormidden en haal de zaadjes eruit. Voeg nu de zaadjes en de stokjes toe aan het water en de suiker en breng dit samen aan de kook en laat koken tot een temperatuur van 121°C. Klop ondertussen de eidooiers tot een luchtige ruban. Haal de vanillestokjes uit het suikerwater. Voeg nu straalsgewijs het suikerwater toe aan de ruban en klop dit nu geheel koud ( kamertemperatuur ). Dit duurt zo'n 25 minuten.

Let op !!! Zorg ervoor dat je boter en eier mengsel ongeveer dezelfde temperatuur hebben. BV De eieren zijn 32°C en je boter is 26°C, dan klop je nog verder tot je eier mengsel ook rond de 26°C zit. 1 à 2 graden maakt niet zo'n verschil maar meer wel. De kans op het schiften is dan veel groter. Houd je deze regel in acht dan heb je gegarandeerd succes.

Wanneer je eiermengsel dezelfde temperatuur heeft als de boter, dan voeg je de boter toe en klop je verder tot je een mooie egale botercrème hebt. Doe de crème in een spuitzak met een rond spuitmondje en leg even aan de kant.

Neem je biscuit erbij en snijd de randen netjes recht af. Verdeel de plak nu in 2 gelijke helften. Breng op 1 helft royaal de crème aan. Leg de andere helft erop en duw zacht aan. Ga met een paletmes langs de zijkanten om eventueel het teveel aan crème weg te halen en glad te smeren. Bestrooi de bovenkant met poedersuiker en eventueel wat cacaopoeder.

Bewaar de taart in de koelkast.



