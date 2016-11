Legpuzzel Online

Catharina48 04 nov 2016 06:15 Weerbericht korte termijn



Het is hier vandaag bewolkt maar zo goed als droog , met vanmorgen en van middag kans op motregen. De temperatuur stijgt tot 11 °C en de wind is matig, windkracht 4. Morgenavond is het bewolkt met kans op motregen en koelt het af tot ongeveer 9 °C.



8º nu

7.44 zon op

17.06 zon onder



0.9 mm regen in de morgen

0.7 mm regen in de middag

1.2 mm regen in de avond

0.3 mm regen in de komende nacht



pst altijd zo kinderachtig deze plaatjes maar ik weet dat anderen er gek op zijn vandaar