Seks in de Hema





Wieke is even in Nederland en gaat op bezoek bij haar vriendin, die verliefd is. Héél verliefd. Lekker, even in Nederland met verlof. Eindelijk weer met vriendinnen kletsen. ‘Kun jij je mond houden?’ vraagt de vriendin (zij heet nu even Janna maar eigenlijk Jeannet). Natuurlijk kan ik mijn mond houden. Heel af en toe niet, maar dat mag geen naam hebben. Ik schenk Janna’s glas nog eens vol, anders duurt het moment waarop ze eindelijk met de ontboezeming komt nog langer. Want dat ze iets spannends wil vertellen, zag ik al toen ze binnenkwam. ‘Ik ben zó verliefd, dat hij me midden in de HEMA zou mogen nemen!’ zucht ze. Dat is nogal wat. Ik wil natuurlijk weten met wie ze het tussen de worsten en het ondergoed zou willen doen en dan zakt mijn broek af. De notaris in haar stadje. ‘Die koopt niks bij de HEMA,’ peins ik, ‘dus die locatie valt af.’ Ze wordt een beetje boos, omdat ze wil dat ik haar serieus neem. Oké. Ik luister. ‘Stilte. Ik zucht. Dit gaat over lust’ Met haar man (hij heet nu even André, maar eigenlijk Steven) zat ze bij de notaris om het koopcontract voor hun nieuwe huis te tekenen. Zij en die notaris (hij heet nu even Pim, maar eigenlijk Bram) keken elkaar aan en toen wist ze het. ‘Wist je wát?’ ‘Dat ik al die jaren onbewust naar hem heb lopen zoeken.’ Pim, de saaiste man van het westelijk halfrond. ‘En nu?’ Ze haalt haar schouders op. ‘Ik weet niet zeker of hij mij ook leuk vindt.’ ‘Vraag het hem!’ Maar dat durft ze niet. ‘Het is zo’n fijn gevoel, ik was vergeten hoe fijn!’ bekent ze kleintjes. ‘Laat het daar maar bij,’ adviseer ik, ‘je wil toch niet echt weg bij André en jullie nieuwe huis dan?’ Stilte. Ik zucht. ‘Nee, dat wil je niet. Dit gaat over lust. Vier dat bot op André en hou je kop erbij!’ Dan hoor ik een week niets en ik bel haar. ‘Ik heb het hem gevraagd en hij zei: mevrouw, u bent mijn cliënt.’ Dat vond ze zo’n afknapper, dat het over is voor het was begonnen. Dus ze mag weer gewoon Jeannet zijn, met haar Steven. Gelukkig, is die eventuele gênante vertoning in de HEMA ook van de baan. Wieke Biesheuvel is columnist bij Libelle, schrijft boeken, woont in Zambia en helpt de plaatselijke bevolking met medewerking van haar vriendinnen hier aan waterputten. © Wieke Biesheuvel ( met toestemming(





Catharina48 04 nov 2016 06:22 Wieke's 1e column op de site van Franska. F. is de voormalige hoofdredactrice van de Libelle. ze ging nogal vrij onverwacht emigreren naar den vreemde.