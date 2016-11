Welke Bloedgroep?





9.00

Lezersbrief: “Die verhaaltjes van u zijn erg leuk, maar ik geloof nooit dat het allemaal echt gebeurd is. Een mens maakt toch niet zo veel raars mee?” Ik krijg zulke brieven vaker. Maar in werkelijkheid maak ik soms zelfs dingen mee die nog veel raarder zijn dan ik durf op te schrijven. Als ik even niks weet, ga ik gewoon de straat op: er gebeurt altijd wel wat. Kom, ik ga naar de markt. De mandarijntjes zijn op, dan heb ik nog een mooi excuus ook.

9.23

Even geld trekken. Bij de pinautomaat staat een vrouw te telefoneren. Ze is boos. “Nee, natuurlijk niet!”, roept ze in de hoorn. “De vorige keer dat je mijn staafmixer leende kreeg ik ‘m ónder het bloed terug. Dat was ééns maar nooit weer.” Ja, daar gaan we alweer. Onder het bloed? Een staafmixer? Hoe…? Wat…?

9.34

Op de markt, bij de viskraam, staat een man van een jaar of zestig aan de aan de visboer te vertellen dat hij opa is geworden. “Een mooie, gezonde jongen. Alleen, dat is wel gek, hij is donker, met kroeshaar. Een halfbloedje, of mag je dat niet meer zo noemen? En mijn dochter is blond, en d’r man ook. Dus hoe of dat nou kan?” De visboer kijkt sceptisch en zegt: “Nou, misschien heeft je dochter een scheve schaats gereden met een, ehhhh…?” De kersverse opa kijkt alsof hem een enorm licht opgaat. “Ik zal het haar tóch eens vragen”, zegt hij peinzend.

9.45

Bij de notenkraam koop ik een half pond cashewnootjes. Naast me staat een vrouw van mijn leeftijd met een tienerdochter. “Zeg, mag ik vragen wat jouw bloedgroep is?”, vraagt de vouw aan mij. “A negatief”, zeg ik verbaasd. De vrouw begint hevig met haar hoofd te schudden. “Dan moet je geen cashewnoten eten”, zegt ze. “Pinda’s kunnen wel, pompoenpitten ook, maar beslist geen cashews. Ook geen paranoten of pistachenoten. Amandelen, walnoten eventueel, maar met mate. O ja, en vlees moet je al helemaal niet eten, met bloedgroep A. En ook geen paprika’s of rode kool…” Achter de vrouw tikt haar dochter met rollende ogen op haar voorhoofd. Het gekke is: inderdaad houd ik van alle groente, behalve paprika en rode kool. Beduusd loop ik verder.

10.03

Met mijn tassen boodschappen word ik staande gehouden door een keurig geklede, doodnormaal uitziende jonge vrouw. “Hebt u misschien een eurootje voor me, voor een rolletje plakband?” Ik ben zo verbaasd dat ik haar die euro nog gééf ook.

11.00

Weer thuis. Even die brief beantwoorden. “Beste lezer”, schrijf ik. “Ik hoef niets te verzinnen. De werkelijkheid is vaak raarder dan ik zou durven dromen…”

Sylvia Witteman (49) is getrouwd, heeft een dochter (16), twee zoons (13 en 10), een achterlijke kat Lola (5) en een (soms lastige) vader en moeder. Witteman werkt thuis, min of meer fulltime, zo goed en zo kwaad als het gaat.

Als je, zoals journalist Sylvia Witteman, thuis werkt en drie schoolgaande kinderen hebt, gebeurt er op een dag van alles. Vandaag: Sylvia maakt in werkelijkheid dingen mee die nog veel raarder zijn dan ze durft op te schrijven.