Standjes





Dit deel staat het meest in het teken van de paddenstoel. 2e deel trage tocht Brummen > Dieren. Bij leven en welzijn volgend jaar weer om deze tijd. Ik heb een wandeling nog nooit een 10 gegeven. Zowel vorig jaar als dit jaar het hoogste cijfer. Wat ik steeds probeer is het voor mij onbekende vast te leggen. De rest loop ik steeds meer voorbij mooi, maar ik heb het al gezien, noem het ordi…gewoon dus. Voor de P en SCH stand van de camera wat meer de tijd genomen. Iedere keer is het weer kijken welke kleur het meest tot zijn recht komt. Zoals nu de kleuren van de bladeren en die van de paddenstoelen. SCH zonsondergang dus…de P is veel te kil/blauw en benadert bij lange na niet de werkelijkheid. Mijn smaak wel te verstaan. Op foto van de dag zie ik nog wel eens foto’s staan die te blauw zijn, verkeerde afstelling en juist met de kleuren van de herfst vind ik dat niet mooi. Wat was dat op de grond. Ik zag hem doodstil zitten maar hij bleek net te hebben gesprongen. die is dood kijk nou wat is dat voor viezigheid? De ander wilde hem een tikje geven. Nee niet doen laat dat beest met rust. Als laatste van deze serie die groep stieren in de wei. Heb ik wat van je aan? Wv ©atharina



















































