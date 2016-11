Zonder foto's + tijdelijke oplossing

Deze dag in de geschiedenis

4 november 2016 – 9e jaargang, nr. 2056

AUTOLOZE ZONDAGEN

Picknick op de snelweg...

Vandaag 43 jaar geleden werd, op 4 november 1973, de eerste van een reeks autoloze zondagen gehouden als gevolg van de oliecrisis van 1973. De oliecrisis was een direct gevolg van de Jom Kippoeroorlog toen Israël werd aangevallen door landen als Egypte, Syrië, Marokko en Libië. Nederland koos indertijd de zijde van Israël. Uit woede over die pro-Israëlische houding draaiden Arabische staten de oliekraan dicht waarop de Nederlandse regering zich genoodzaakt zag om het olieverbruik te beperken. Hiertoe werden autoloze zondagen ingesteld. De autosnelwegen bleven leeg. Tot en met 6 januari 1974 stonden alle auto’s en brommers op zondag stil. Slechts met een speciale ontheffing (bijvoorbeeld politieauto’s en ambulances) mocht men rijden. De creativiteit van de mensen werd aangewakkerd want paardenkoetsen werden opnieuw opgetuigd. Fietsen en rolschaatsers namen bezit van de wegen. De autoloze zondagen hadden echter niet het gewenste effect. Het benzineverbruik nam helemaal niet af. Om de autoloze zondagen te omzeilen gingen de meeste mensen al op zaterdag rijden om ‘s zondagsavonds laat huiswaarts te keren.

Dertig jaar later liet minister Westerterp weten dat op het moment de praktische noodzakelijkheid van autoloze zondagen ontbrak omdat de olievoorraden ruim voldoende bleken. Het doorgaan diende vooral om de Arabieren tot niet meer maatregelen te inspireren.

De Telegraaf van 26 november 1956

Een eerdere reeks autoloze zondagen maakte Nederland mee in de jaren vijftig. Er kwam een zondagsverbod voor autorijden in de periode van 25 november 1956 tot en met 20 januari 1957. Dit was als gevolg van de Suezcrisis (ofwel de tweede Arabisch-Israëlische oorlog). Het was een periode van veel internationale spanning, maar die olie-aanvoer vanuit het Midden-Oosten raakte verstoord door de Suezcrisis. In dezelfde periode vond de Hongaarse Opstand plaats, wat de angst voor vijandelijkheden tussen NAVO en Sovjet-Unie vergrootte.

De eerste autoloze zondagen uit de geschiedenis van ons land waren van zondag 1 oktober tot en met zondag 12 november 1939. Het verbod op autorijden op zon- en feestdagen had te maken met de mobilisatie en het benzinetekort in Duitsland en Frankrijk. De naam “autolooze zondag” werd al op 30 september 1939 gebruikt in de Leeuwarder Courant.

Ook toen al was er geen echte noodzaak omdat in ons land voldoende aanvoer van benzine was en de mogelijkheid bestond om zo nodig op korte termijn een distributieregeling in te voeren. Er werden 77 jaar geleden veel smoesjes verzonnen om onder het verbod uit te komen. Opeens waren veel mensen arts en als de politie ze er op aansprak, werd er brutaal gezegd; “ik doe met mijn auto, wat ik wil”. Bij de Spoorwegen was het druk. “De rijen voor de loketten waren zoo groot, dat niet allen voor het vertrekuur bediend konden worden.” Dagblad Het Vaderland drukte twee brieven af: “Het komt mij erg vreemd voor dat die maatregel alleen voor den Zondag is genomen, waardoor vele menschen worden gedupeerd, die in de week geen gelegenheid hebben familie of zieken te bezoeken” terwijl een ander schreef “een ongekende rust. Een weldadig aandoende stilte...”

Het zondagrijverbod uit 1939 werd op 19 november opgeheven.

Na de oorlog was de benzine wel schaars. Er mocht toen gedurende enige tijd juist alleen op zondag worden gereden voor zakelijke doeleinden of wanneer men daar toestemming voor had.

HEMA 90 JAAR

Hema-vestiging in de jaren vijftig.

Het is vandaag precies 90 jaar geleden dat, op 4 november 1926, de allereerste HEMA-winkel haar deuren opende. Dat was in de Amsterdamse Kalverstraat. De HEMA werd opgericht door de heren Leo Meyer en Arthur Isaac. Een paar dagen later opende er al een tweede filiaal in de Oude Hoogstraat. Na een jaar opende de eerste winkel buiten Amsterdam en in 1928 waren er tien filialen.

De HEMA begon als een prijsstuntwinkel. Alle prijzen waren te koop tegen eenheidsprijzen van 10, 25, 50, 75 cent en een gulden. Die formule zat ook in de naam “Hollandsche Eenheidsprijzen Maatschappij Amsterdam”.

Tot 1926 kwamen alleen de rijke mensen in warenhuizen zoals de Bijenkorf, maar de HEMA was een warenhuis voor iedereen. Het HEMA-personeel bestond in de begintijd voornamelijk uit ongetrouwde vrouwen. In witte bedrijfskleding werkten ze zo’n 75 uur (!) per week.

Tegenwoordig heeft HEMA 600 filialen, waarvan 530 in Nederland. In januari 2014 werd bekend dat HEMA ging uitbreiden naar Spanje en het Verenigd Koninkrijk. Er waren al filialen in landen als België, Luxemburg, Frankrijk en Duitsland.

In 2007 werd HEMA voor 1,1 miljard verkocht aan de Britse investeringsmaatschappij Lion Capital. In 2010 onderzocht deze maatschappij mogelijkheden om de HEMA weer te verkopen, maar vooralsnog is Lion Capital nog steeds de eigenaar van de winkelketen.

ONTDEKKING GRAF TOETANCHAMON

Het is 94 jaar geleden dat, op 4 november 1922, het legendarische graf van de Egyptische farao Toetanchamon in het Dal der Koningen in Luxor, Egypte, door de Britse archeoloog Howard Carter (1874-1939) werd ontdekt.

Toetanchamon werd al op negenjarige leeftijd tot farao uitgeroepen. Er werd toen ook onmiddellijk begonnen met de bouw van zijn graf. Tien jaar later werd Toetanchamon vermoedelijk vermoord. Zijn graftombe was nog niet klaar en hij werd in een klein graf, dat werd bedekt met puin, begraven.

Howard Carter werd door de rijke Lord Carnarvon aangesteld om archeologische opgravingen in Egypte te leiden. Het duurde zo’n vijftien jaar voordat er succes werd geboekt. Terwijl hij bezig was met een zoektocht nabij het graf van Ramses VI stuitte Carter op iets opvallends; onder vier meter puin lag de ingang van een drieduizend jaar oud graf dat nog volledig intact bleek.

Samen met Lord Carnarvon, die drie weken later ter plekke arriveerde, betrad Carter het graf dat vol lag met kostbaarheden. Het dodenmasker van Toetanchamon was nog volledig intact. Het duurde bijna tien jaar voordat de totale inhoud van de graftombe was overgebracht naar het Egyptisch Nationaal Museum in Caïro. Op verzoek van Carter is de mummie terug geplaatst in het graf, waar hij nog steeds ligt.

De ontdekking van het graf van Toetanchamon wordt beschouwd als een van de grootste archeologische vondsten.

MOORD OP RABIN

Vandaag 21 jaar geleden, op 4 november 1995, werd de Israëlische premier Yitzhak Rabin in Tel Aviv vermoord. De dader was een extreemrechtse Joodse student.

Yitzhak Rabin werd op 1 maart 1922 in Jeruzalem, toen het Britse mandaatgebied Palestina, geboren. Hij werd in 1974 de vijfde premier van Israël wat hij drie jaar bleef. In de jaren negentig was hij minister van Defensie. In 1992 werd Rabin opnieuw premier van Israël. Hij zette zich in voor vrede tussen Israël en Palestina. Als defensieminister verminderde hij de aanwezigheid van Israëlische troepen in Libanon. Als premier begon hij onderhandelingen met de PLO wat leidde tot de zogenaamde Oslo-akkoorden met de Palestijnen. In 1994 ontving hij hiervoor de Nobelprijs voor de Vrede.

Bij de extreemrechtse Joodse beweging werd Rabin echter gezien als een “verrader”. Hij werd op 73-jarige leeftijd vermoord bij een vredesdemonstratie.

Op 4 november...

Vandaag precies vijftig jaar geleden, in 1966, vonden er grote overstromingen plaats in de Italiaanse steden Venetië en Florence.

Vandaag 440 jaar geleden, in 1576, vielen Spaanse muiters de stad Antwerpen binnen. De “Spaanse Furie” verwoestte in ongeveer drie dagen tijd de volledige stad.

Zestig jaar geleden, op 4 november 1956, trokken Sovjettroepen Hongarije binnen om de Hongaarse Opstand die op 23 oktober begon de kop in te drukken. Duizenden mensen kwamen daar bij om het leven en zeker een kwart miljoen Hongaren ontvluchtte het land.

In 1979 werd de Amerikaanse ambassade in Teheran bezet. Het was het begin van de Iraanse Gijzelingscrisis die 444 dagen zou duren. Een reddingsoperatie kostte aan acht mensen het leven. De crisis wordt gezien als de belangrijkste reden waarom de toenmalige Amerikaanse president Jimmy Carter niet werd herkozen.

In 2008 won Barack Obama op deze datum de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

JARIG

Op 4 november zijn onder anderen geboren:

De Nederlandse schilder Gerard van Honthorst (1592-1656). Hij was een van de weinige schilders die bij leven al internationale faam had. Zo kreeg hij opdrachten van de Engelse koning Charles I en van de Deense koning Christiaan IV. Hij was een volgeling van de Italiaanse Barokschilder Caravaggio.

Biermagnaat Freddy Heineken (1923-2002).

Dichteres en schrijfster Judith Herzberg (1934).

De Amerikaanse actrice Loretta Swit (1937). Ze werd bekend door haar rol als Major ‘Hot Lips’ in de televisieserie “M*A*S*H”.

Acteur en televisiepresentator Martin Brozius (1941-2009). Hij speelde onder meer in de televisieserie “Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, mijnheer” en presenteerde de kinderspelshow “Ren je Rot”.

De voormalige first lady van de Verenigde Staten Laura Bush (1946). Ze is getrouwd met de vorige Amerikaanse president George W. Bush.

Voormalig vakbondsbestuurder Agnes Jongerius (1960). Bij de Europese Parlementsverkiezingen van 2014 werd ze gekozen tot Europees parlementslid namens de PvdA.

