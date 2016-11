Genoeg gepraat







Genoeg gepraat, genoeg beweerd,

ze blijft, dezelfde pijn,

we hebben het mensdom zelf versteerd,

nu moet het pauze zijn. Een pauze van een jaar of tien

en van volkomen zwijgen,

dan heb je kans dat we misschien

een nieuwe wereld krijgen. Dan heb je kans dat het ons lukt,

misschien komt alles goed,

als niemand meer een letter drukt

of zeggen zal hoe ’t moet. Toon Hermans