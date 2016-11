Er woonde op Vlieland eens een man 3

vervolg.......En als hij al zag dat heel wat passagiers op het dek stemming gekleed waren,in grijze, zwarte en donkerblauwe kleren, wijdde hij daar verder geen gedachte aan. Hij moest het hoofd koel houden. Het was de eerste keer dat hij het schip het wad over zette, en zonder ervaren bemanning aan boord. telkens keek hij op de kaart, en anders tuurde hij ingespannen door zijn kijker naar de nummers op de tonnen.

Hij had een mijl of zestien gevaren, ze waren al bij de Richel- je weet wel, die grote zandplaat waar altijd zoveel zeehonden liggen – toen het harder begon te waaien. Noordwestenwind, een knobbelig zeetje, het schip stampte verschrikkelijk. Hij gaf het roer over aan zijn vrouw en hees het steunzeil. Na de Richel hakte hij de knoop door en koerste recht op de scheidingston van de Vliestroom en het Schuitengat af: naar Terschelling, dat leek hem het eenvoudigst.

Maar voordat hij de ton had bereikt, begon het zeil nerveus te klapperen. Ze moesten nog een keer overstag, over bakboord, richting Vlieland, voor hij de laatste slag kon maken. Hij vertelde zijn vrouw wat hij van plan was, riep “klaar om te wenden”, en daar gingen ze.

Hij had het zeil nog niet vastgezet, en het roer weer van zijn vrouw overgenomen, of hij merkte dat het schip al rustiger op de golven lag. Er waren geen bakens in de buurt waaraan hij het kon afmeten, maar het leek wel of ze steeds sneller gingen, ze vlogen het wad over. Hij voelde het nu heel duidelijk: het tij kenterde, de vloed trek hen met grote kracht de Vliesloot in. Hij hoefde niets meer te doen, hij kon in een vloeiende beweging nocht, met de stroom mee, op Vlieland aanlopen.

“wat doe je nu? “ vroeg zijn vrouw toen ze haar hoofd uit de kuip stak en tot haar stomme verbazing een groen bord zag waarop stond: vlieland groet u. “we zouden toch naar Terschelling?” hij hield zich groot. “ik dacht: ach, laten we maar naar Vlieland gaan, dan kunnen we nog even langs bij Frits.”

Hij keek recht voor zich uit, naar een man die hen op de steiger tegemoet kwam.

wordt vervolgd Vonne van der Meer

overgenomen is uit De Avondboot (onderdeel van de trilogie: Eilandgasten, De Avondboot, Laatste seizoen – uitgeverij Atlas/Contact)