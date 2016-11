Het meisje in de trein

Je kent haar niet maar ze weet precies wie jij bent.



Rachel neemt elke ochtend dezelfde trein. Elke dag hobbelt ze over het spoor, langs een rij charmante huizen in een buitenwijk van Londen, en stopt daar altijd voor hetzelfde rode sein. Zo kijkt ze elke ochtend naar een stel dat op hun terras ontbijt. Ze heeft inmiddels het gevoel dat ze hen persoonlijk kent en noemt hen ‘Jess en Jason’. Hun leven – in Rachels ogen – is perfect. Een beetje zoals haar eigen leven dat ooit was.



Op een dag ziet ze iets vreemds in hun tuin. De trein rijdt gewoon weer door, maar voor Rachel verandert alles. Niet in staat om het voor zichzelf te houden, stapt ze naar de politie met haar verhaal, wanneer blijkt dat 'Jess' vermist wordt. Hiermee raakt ze niet alleen verwikkeld in de gebeurtenissen die volgen, maar ook in de levens van iedereen die erbij betrokken is. Maar wie is er te vertrouwen? Heeft ze meer kwaad dan goed gedaan door zich met deze zaak te bemoeien?



'Wat een personages, wat een setting, wat een boek! Het is Alfred Hitchcock voor een nieuwe generatie.' - Terry Hayes, auteur van Ik ben Pelgrim





Recensie(s)

Rachel is na haar scheiding depressief en aan de drank. Ze woont op kamers bij een vriendin in Ashbury. Ze heeft geen werk, maar de treinreis van Ashbury naar Londen vindt ze prettig dus forenst ze iedere dag heen en weer. Iedere dag stopt de trein voor een rood sein bij een rijtje leuke huizen in een Londense buitenwijk en vanuit de trein volgt Rachel in een van die huizen het leven van wat ze een droomechtpaar noemt, een knap, romantisch stel. Ze heeft er hele fantasieën bij. Een paar huizen verwijderd van haar droomechtpaar woont haar ex-man met zijn nieuwe vrouw Anna. Geleidelijk aan, heen en weer springend in de tijd, ontrolt deze verrassende thriller zich in drie verhaallijnen: die van Rachel, die van Megan, de vrouw van Rachels droomechtpaar, en die van Anna, de nieuwe vrouw van Rachels ex. Rachel zakt steeds verder af in de drank en verloedering en op een dag verdwijnt Megan spoorloos. En Rachel heeft een keer iets merkwaardigs gezien bij haar droomechtpaar... Dit thrillerdebuut is zeer spannend en goed geschreven, de suspense wordt mooi geleidelijk opgebouwd, de plot is origineel, het einde verrassend, maar geen van de personages wekt veel sympathie op. Kreeg enthousiaste recensies in de Engelstalige pers.



Redactie

schrijfster Paula Hawkins