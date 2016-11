Het spiegeltje voor van onderen

Ze wist er veel van. van paddenstoelen en zwammen. ze had er cursussen in gegeven.

Brummen is een gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente telt 20.893 inwoners (1 april 2016, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 85,05 km² (waarvan 1,03 km² water). De hoofdplaats is Brummen, de grootste plaats wat betreft inwonertal is Eerbeek.

Inhoud

Ligging

Het dorp Brummen is gelegen tussen Zutphen en Dieren, op korte afstand van de rivier de IJssel. Over de IJssel vaart een autoveer naar het stadje Bronkhorst. Het landelijk gebied van de gemeente Brummen strekt zich uit tot over het Apeldoorns Kanaal waar aan de oostrand van de Veluwe Eerbeek is gelegen, de grootste plaats van de gemeente. 's Zomers is er in dit bosrijke gebied veel fietsrecreatie. Het karakter van gemeente Brummen wordt wel als deels Veluws, deels Achterhoeks beschreven.