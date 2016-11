Het makkelijke stoofpotje





Dit makkelijke stoofpotje met zoete aardappels, wortel en courgette zet je in een handomdraai op tafel. Echt een ideaal recept voor na een drukke werkdag.

Het snijden van de groente is het meeste werk. Daarna is het een kwestie van in de pan laten stoven. Het snijwerk kun je ook een dag van te voren doen. Ingrediënten voor 4 personen 3 grote zoete aardappels

1 courgette

2 winterpenen

2 uien

1 teentje knoflook

2 tomaten

1 groentebouillonblokje

200 ml water

200 ml kokosmelk

1/2 limoen

2 theelepels paprikapoeder

2 laurierbladeren

peper en zout Bereidingswijze Schil eerst de aardappelen en snij ze niet te klein. Maak vervolgens de courgette en winterpenen schoon en snij ze in stukken. Snij daarna de ui. Doe eerst de ui en knoflok in een wok en fruit deze. Voeg hier paprikapoeder, peper en zout toe. Voeg vervolgens de courgette, winterpeen, tomaten en aardappelen toe. Roerbak dit 3 minuten. Voeg het water, de kokosmelk, het groentebouillonblokje, de laurierbladeren en het limoensap toe. Meng dit allemaal goed door elkaar. Laat het geheel 20 tot 30 minuten stoven. Haal de laurierbladeren weer uit de stoofpot. Tip: varieer eens met andere groente er bij zoals aubergine of venkel. Heb jij nog een tip, deel deze hieronder bij de reactiemogelijkheid. Eet smakelijk!