De Sandwich 6-11 met Sound of Silence en meer

Iedere zondag van 10 > 12 uur de Sandwich met Jacques Klöters

Radio 5

Ik gok het erop. straks weet ik meer maar met veel zoeken een gedicht van W. Starik gevonden wat het zou kunnen zijn. JK noemde een andere naam...zeker weten is het niet maar is wel passend voor deze uitzending.

Eenzame uitvaart Dag man zonder naam, ik groet u, onderweg

Naar ’t laatste land waar ieder welkom wordt geheten

Waar niets van niemand hoeft te weten. Dag meneer,

Zonder papier, zonder identiteit. Wat zocht u hier? Wat bent u kwijt?

Wie staart nu door een leeg raam en wacht op u,

Man zonder naam, wacht, terwijl ik praat,

Mijn lege woorden zeg ik in een lege zaal.

Ik kom te laat. Ik heb u niet gekend.

Niet in uw zwakheid, niet in uw kracht.

Niet in het laatste land, daar, waar u naamloos welkom bent.

Ik weet niet welke taal u sprak.

Wie dan heeft u liefgehad? In welke kamers sliep u,

Wie trok uw lakens strak, wie draagt uw hemden af?

Wie wil er in uw schoenen staan?

Wie zal dan uw weg inslaan?

Wie zoekt u nog? Wie weet nog waar u vandaan kwam?

Wie heeft de stem gehoord, die u toen riep

Naar uw laatste haven, Amsterdam







2e uur 2e gedicht DE DROOM

Ik heb het volgende gedroomd:

ik lig terneer in rust en vrede

op zachte bedding, diep beneden,

wijl een rivier over mij stroomt. Ben niet verdronken, ben niet dood,

ben jong en mooi van lijf en leden,

maar ongewoon stil en tevreden

gelegen in een lieve schoot. De stroom is helderder dan glas,

ik zie het riet en oevergras

dat de rivier omzoomt. Ik zie de lucht en elke vis,

en elke traan is weggewist.

Dat heb ik gisternacht gedroomd. Herman Pieter de Boer (1928-2014)

uit: De troost van hagelslag. 116 sonnettines; Den Haag, Bzztoh, 1994 Herman Pieter de Boer stierf op een feestelijk moment. Het vuurwerk ging de lucht in. 2014 was begonnen. Hij schreef reclameteksten, biografieën, korte verhalen, liedjes en ook gedichten. Helder en vanzelfsprekend van taal en toch origineel. Onmiddellijk aansprekend. Hij kon over ieder onderwerp spreken, kende rare anekdotes en wetenswaardigheden. ’s Nachts belde hij wel naar de radio voor een praatje, het was een genot om hem in de uitzending te hebben.

Ik vroeg hem naar zijn woonadressen. Hij somde in hoog tempo ongeveer dertig adressen op. En nu moet je opletten zei hij. Peerke Dondersstraat Tilburg. Wie heeft daar ook gewoond of kent daar mensen? Twee vingers gingen omhoog. Dat is altijd zei Herman-Pieter, altijd kom ik in mijn publiek mensen tegen die daar ook gewoond hebben. Dat is geen toeval meer, dat is een wonder van Peerke Donders die wel zalig, maar nog niet heilig verklaard is.

De liedjes van Herman-Pieter de Boer werden heel bekend (Annabel, Visite, Laat me, O Waterlooplein etc.) maar zijn gedichten zijn vergeten. Meestal schreef hij sonnettines, 10-regelige gedichten, maar zijn mooiste gedicht vind ik dit sonnet.









Geplaatst op 06 november 2016 07:54 en 62 keer bekeken

Catharina48 06 nov 2016 07:55 Podcast & playlist volgen vanmiddag



Catharina48 06 nov 2016 10:34 Het 1e gedicht Zwart kan ik niet vinden. dus ik wacht vanmiddag af. ook nog geen nummer wat ik erbij wil zetten. Boeijen nu, vind ik al helemaal niks. zo die zit.















Catharina48 06 nov 2016 11:46 Sorry maar het is mijn programma deze keer niet. geschreeuw van Maarten van Roozendaal. uitvaart moet er niet aan denken dit te horen. mijn nummer (nog) niet gehoord.