Pennen en nog wat

Op verzoek ga ik nog even door over Toon:

De volgende dag was ik er weer en ook de dag erna en we genoten van elkaars gezelschap zonder dat we het ooit ergens over eens waren. Ik sprak hem zonder veel ontzag tegen en ik merkte dat hij dat niet gewend was en het wel spannend vond. Hij probeerde me te imponeren met z’n belezenheid en zijn filosofische inzichten maar ik was niet zo geïnteresseerd in zijn filosofie en al helemaal niet in zijn visie op God die volgens mij niet bestond. “Nee ? Geloof je echt niet?Nou dan mis je wel de essentie van alles!”

Hij sprak graag over zijn ‘versjes’ en hij vermoedde dat ik niet zo stuk van ze was. Hij liet me er een lezen dat in een tijdschrift afgedrukt stond, zei dat hij het zelf niet zo bijzonder vond, maar bleef me onderzoekend aankijken terwijl ik het tot me nam. Ik zei dat hij na één couplet al gezegd had wat hij wilde en dat de rest overbodig was. Een boekontwerp dat ik bij me had van een bloemlezing die ik uit ging brengen, nam hij mee naar buiten. Hij bestudeerde de dummy intensief in de zon. Hij kwam met commentaar op het formaat, de letter, de bladspiegel en vooral op de kleur van de omslag. “Dan wil ik het eerste exemplaar wel in ontvangst nemen” zei hij “dat is goed voor de reclame”. Ik reageerde terughoudend en dat vond hij vreemd.

Het was niet de filosofie en de versjes die me imponeerden, het waren vooral zijn trefzekere opmerkingen over het vak. Praten over het vak noemde hij ‘kitchentalk’ dat was niets voor het publiek vond hij, maar met artiesten onder elkaar was het wel aardig. Hij had het over ‘dat gelul over timing’ en dat het vooral interessantdoenerij van leken was om het daar over te hebben. Een goeie timing heb je of die heb je niet zei hij, dat is een natuurlijk gegeven, net als gevoel voor ritme, kun je ook niet leren, maar er zijn zoveel andere dingen die veel interessanter zijn om over te praten. Het juiste tempo bijvoorbeeld, vertragen, versnellen, het kleuren van je stem, het juiste plaatsen van de grappen. Waar leg je ze neer bijvoorbeeld, schop je ze van beneden naar boven de zaal in of plaats je ze boven en laat je ze omlaag rollen? Hoe hou je een voorwerp vast? Naast je lichaam in de ruimte. Hoe kom je op. Wat doe je met je ogen, wat doe je met je gezicht?Je weet toch wel dat je drie gezichten hebt? Toon hield zijn mooie, expressieve handen naast zijn hoofd en keek me triomfantelijk aan.

Ik begon ’s avonds dagboek notities te maken en dingen op te schrijven die hij had gezegd in een wit boekje waar Toon in zijn karakteristieke handschrift zijn naam op had geschreven. En ik noteerde er ook mijn vragen in. Wat is dat met de kleur blauw? Wat heeft hij toch met appels? Bomen zijn belangrijk!

Ik noteerde de mooie anekdotes waar hij mee kwam. Hij vertelde dat er eens een zangeresje bij hem langs was gekomen voor advies. Ze moest voor Nederland uitkomen op het Eurovisie Songfestival. Het is een aardig liedje en je hebt een lieve stem had hij gezegd maar of ze zou gaan winnen, kon hij niet zeggen. En advies, tja zijn advies zou ze toch niet opvolgen. Jawel, natuurlijk doe ik dat had ze gezegd, daar kom ik toch voor. OK had Toon gezegd, het is het belangrijkste moment in je carrière, je wilt er alles uithalen wat er in zit, je komt op, er kijken 50 miljoen mensen naar de tv, de dirigent zet in en op het moment dat jij moet zingen, laat je je op de grond vallen. Je telt tot 1000 en staat niet op. Dan komt er na een eeuwigheid iemand die je optilt en wegdraagt de coulissen in. Je hebt niet gezongen dus je zult niet winnen, maar niemand zal ooit meer over de winnaar spreken. Je wordt gevraagd door alle tv-stations van Europa om op te treden met dat liedje, je zegt ja op alle aanbiedingen en vraagt vreselijk veel geld. Maar dat liedje weiger je te zingen want dat heeft je zogenaamd ongeluk gebracht. Ach je wordt sowieso een datum in de wereldgeschiedenis want iedereen zegt voortaan dat was toch dat jaar dat dat meisje flauwviel op het songfestival? …En heeft ze je advies opgevolgd vroeg ik. Nee natuurlijk niet, het was een zangeres en zangeressen willen zingen. Ik was geïmponeerd en nam in goed vertrouwen aan dat het allemaal waar gebeurd was wat Toon vertelde, nu weet ik het zo net niet meer.

Toon had soms fabuleuze inzichten die in ieder geval berustten op vakkennis en een sterke intuïtie, maar die volgens hemzelf paranormaal te noemen waren. “Jij werkt toch voor Adèle hè?. Je moet tegen haar zeggen dat ze moet uitkijken dat ze niet ontploft. Hoe ik dat bedoel? Nou, ze zal nu toch ook wel dik over de vijftig zijn en ik zag laatst een affiche van haar, zo helemaal opgepompt als een vamp van 25. Besef je wel hoeveel kracht dat kost om die pose vol te houden? Ieder jaar meer. Op dat affiche zag ze eruit als een rubberboot die op knappen staat.” Wat Toon voorspeld had, gebeurde.

Een andere keer vertelde hij me dat de manager van Andre van Duin net gebeld had. Andre hoefde van niemand meer advies aan te nemen had die gezegd, maar hij wou toch altijd nog eens een goed gesprek met zijn idool Toon Hermans die hij nog nooit ontmoet had. Toon zei dat hij de boot had afgehouden, maar hij wilde wel een tip geven: “Hij moet eens naar het Stedelijk Museum gaan”. Toen ik net zo verbijsterd reageerde als de manager had gedaan, legde Toon me uit dat hij Van Duin zag als een van die simpele lach-of-ik-schiet komieken van voor de oorlog. Daar zat geen warmte bij, geen echt gevoel, geen drama, alleen maar leegte en waar leegte is, zie je ook niets op een gezicht, alleen maar grimassen. Hij vond dat zowel hij als Wim Kan en vooral Wim Sonneveld de humor op een hoger plan hadden gebracht omdat ze de èchtheid gezocht hadden en het gevoel. Ze hadden zich afgezet tegen de moppentappers en bekkentrekkers en zich hun hele leven verdiept in cultuur, in boeken, in muziek, in films, ze hadden musea bezocht, de kunst proberen te volgen en dat was het beste advies dat hij Van Duin kon geven: ga je verdiepen. Ik geloofde Toon ogenblikkelijk. Nu weet ik dat hij al jaren eerder André van Duin zelf gesproken had en dat hij behoorlijk complimenteus tegen hem was geweest.

Het was interessant om Toon over artiesten te horen praten, want in het openbaar deed hij dat niet. Als iemand vond dat hij aan de top gekomen was, dan meldde hij zich bij Toon voor een audiëntie. Dat hadden Paul en Seth en Herman en Freek al gedaan en ik zou meemaken dat Youp, Paul de Leeuw, Bert Visscher, Arjan Ederveen en het Jiskefet-team aanbelden. Bij het overlijden van Toon schreef Freek de Jonge treffend dat men de grote man de zegen kwam vragen.

Toon liet zich de rol van nestor van het cabaret graag aanleunen maar hij had het niet zo op het genre. Hij had niks met die mensen, zei hij, het waren geen echte ‘artisten’. ‘Artisten’ zijn leuk ook als ze geen tekst hebben. Cabaretiers werken volgens het bruiloftsprocedé zei hij. Hij vergeleek ze met een bende lollige familieleden die op een bruiloft komische toespraken houden met steken onder water waar iedereen vreselijk om moet lachen maar die je als buitenstaander niet begrijpen kan. Toon begreep ze ook niet, de cabaretiers, wist niet waar ze het over hadden en kon ze hoogstens bewonderen in verwondering.

Freek de Jonge vond hij fascinerend om naar te kijken, maar hij snapte absoluut niet waar die het over had. “ik zou een boek kunnen schrijven alleen over hoe die zich beweegt!” Hij herkende meteen het grote talent van Youp, van Paul de Leeuw en van Hans Teeuwen maar hij vond ze onnodig hard en te choquerend. Bert Visscher vond hij aanvankelijk te druk en te luidruchtig. Hij heeft een goeie kop, maar hij doet er teveel mee, hij moet zuiniger zijn met z’n expressie anders verslijt hij hem voor de avond om is. Die grappen van hem ook, hij knoeit er mee, doodzonde van het materiaal. Maar tijdens de laatste tv-show die hij van hem zag, belde Toon me op om te zeggen dat hij zo zat te genieten en dat hij hem ondertussen toch wel een grote vond. Tot mijn verbazing had hij bewondering voor amateuristisch aandoende zangers als Ischa Meijer, Joop Visser en Hans Dorrestijn. Nu begrijp ik het dat het de overwinning van het lijden in de humor was, dat hem zo aansprak in hun werk.

In de laatste jaren van zijn leven, toen hij alleen was, belde hij vaak ‘s avonds. “Nederland 2, Jacques, Pavarotti. Hij heeft al drie toegiften gegeven, wat een applaus hè? Moet je op die zakdoek letten, zo lang hij die omhoog houdt, klappen ze. Kijk nou laat hij hem iets zakken, hoor je het applaus minder worden, ja zo gaat ie goed, nog even, en hup daar gaat de zakdoek weer omhoog, en ja hoor daar klappen ze weer! Wat een vakman hè?”

In de pers zei Toon nooit iets onaardigs over collega’s, hij ontweek de vraag of zei iets algemeens. Een enkele keer had hij moeten opdraven in de rol van een van “de grote drie” met Wim Kan en Wim Sonneveld omdat dat van de Telegraaf moest. Maar hij zei mij dat hij die mensen nauwelijks kende en dat hij ook niet veel met ze had. Nu weet ik dat de waarheid veel gecompliceerder was en dat er bewondering, afgunst, ruzie, roddel en verzoening tussen hen was geweest.

Jacques Klöters