Pannenkoeken graag, met stroop

Het laatste viel tegen. Niet qua het zien maar het vastleggen. Slecht dus. Dan maar de trein in. O jee nee. Station Dieren werd het omgeroepen. Vanaf Arnhem, waar de overstap was, naar Utrecht rijden geen treinen meer. duurt de hele dag. Er worden snelbussen ingezet. Voor die op gang zijn was ik al thuis. Andere optie, u blijft zitten in deze trein, toevallig in de IC naar Nijmegen gestapt, naar Den Bosch en daar stapt u over richting Utrecht. Appeltje/eitje kleine tegenvaller. In de ruimte bij de deuren voldoende plek. Naast 3 meiden die er aardig op los gingen. Het ging over welke jurk ze aan moest. Een half uur minstens ratelden ze maar door. Cath houd je in, bemoei je er niet mee. 2 zagen er “gelikt” uit en die met het hoogste woord “gewoontjes”. Het ging over de huid. Het ging over thuis. Het ging over ouders. pa had de een moeite mee. Kom eens to the point pa waar gaat het over. Langdradige pa dus. Maar…..dit moet ik ff kwijt. Bij het instappen een….je mag geen allochtoon meer zeggen, niet-Nederlander dan. sjofel gekleed met zo’n rugtas waarvan ik kram ga lopen, nog een tas en nog wat een schaak- of dambord. Hij zat bij binnenkomst en stond zijn plaats af. Ze bestaan wel of niet Nederlander. Utrecht…..laatste rit. Overbevolking. Omroep: de trein naar Leiden is korter dus vol. we propten ons erin, kwamen op de trap terecht. Wijntje en chips, iemand bij zich? Het was nog gezellig ook maar ik voelde me zeer sardienticus. Kreeg het spaans benauwd terwijl de ander haar fotoserie aan haar buurvrouw liet zien. Die deed geïnteresseerd, manlief ook een natuurmens…dag hoor ik ga er hier uit. Diep adem halen, deze keer een Godsgeschenk dat ik weer buiten liep. Mobiel erbij…oehoe ik kom er aan. Pannenkoeken graag. © Catharina







Geplaatst op 06 november 2016

Catharina48 06 nov 2016 08:18 Ik laat ik het bij, laatste stukje Brummen > Dieren de perfecte herfstwandeling met ontmoetingen en de natuur waarbij je stil staat, hoe kan het weer zo gebeuren, nee ik denk daarbij niet in 1e instantie aan die hogere macht....laat dat duidelijk zijn of...slaat de twijfel weer toe van een ongelovige die alleen afgaat op bewijs...en kijk nu naar het hondje die in de buurt bleef terwijl zijn baasje een stuk verder liep.



