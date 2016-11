Mijn muziek van de dag

met

Andrea Bocelli (Lajatico, Toscane, 22 september 1958) is een Italiaanse tenor, die zowel klassieke als populaire muziek zingt. Tevens zingt hij in enkele opera's, en is hij een producer.

Levensloop

Andrea Bocelli leed vanaf zijn geboorte aan de oogziekte glaucoom. Op twaalfjarige leeftijd werd hij na een ongeluk met een voetbal geheel blind, tot dat moment kon hij nog een beetje met zijn rechteroog zien.

Bocelli werd ontdekt door Zucchero toen deze een tenor zocht voor de demo van Miserere. Uiteindelijk nam Zucchero dit nummer op met Luciano Pavarotti, maar Andrea Bocelli begeleidde Zucchero op zijn internationale concerttour.

Bocelli werd in Italië algemeen bekend na zijn overwinning op het Festival van Sanremo in 1994 met Il mare calmo della sera. Het jaar daarop deed hij nog eens mee aan het festival met Con te partirò. Dit nummer nam hij in 1996 opnieuw op, samen met Sarah Brightman onder de titel Time to say goodbye en haalde er een internationale hit mee.

In 1998 trad Andrea Bocelli op in het Kennedy Center in Washington D.C. en werd hij ontvangen door de Amerikaanse president Bill Clinton in het Witte Huis. In hetzelfde jaar toerde hij door Amerika en won hij twee World Music Awards, wat hij in 2002 herhaalde. In de jaren daartussen werd hij meerdere malen genomineerd voor een Grammy Award, maar deze heeft hij tot nu toe nog niet gewonnen. Wel kreeg hij verscheidene andere internationale prijzen toegekend.

Tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Turijn in 2006 heeft Bocelli het nummer Because we believe gezongen. Voor de Nederlandse versie van zijn cd Amore heeft hij het nummer opgenomen met Marco Borsato.

In 2005 heeft Bocelli het project Teatro del Silenzio geopend, een openluchttheater nabij het plaatsje Lajatico in Toscane. Slechts een keer per jaar wordt, in de maand juli, dit theater opengesteld voor publiek. In de zomer van 2007 heeft Bocelli zijn grote nummers hier tijdens een concert ten gehore gebracht. Tijdens deze avond vond de registratie plaats voor de dvd Vivere, Live in Tuscany. In de zomer van 2013 heeft de 8e editie van het project "Theatro del Silenzio" plaatsgevonden.

Op 30 april 2000 overleed de vader van Andrea, Alessandro Bocelli. Andrea en zijn broer Alberto erfden hierdoor de wijngaarden die al sinds 1881 in de Bocelli familie aanwezig waren. Andrea en Alberto ontpopten zich als zeer goede wijnboeren en kregen lovende kritieken in onafhankelijke smaaktesten voor hun wijnen en Prosecco.

Privé

Op 27 juni 1992 trouwde Bocelli met zijn toenmalige liefde Enrica Cenzatti. Zij kenden elkaar uit de tijd dat hij een nog onbekende zanger was. Ze kregen samen twee zonen. In 2002 scheidde het paar. Tegenwoordig woont Bocelli samen met de 25 jaar jongere Veronica Berti in de Toscaanse badplaats Forte dei Marmi. Op 21 maart 2014 zijn Andrea en Veronica getrouwd. Samen met zijn vrouw heeft hij een dochter, die op hun trouwdag 2 jaar werd.

Bron WikiPedia