Er woonde op Vlieland eens een man 4

..........‘’ík moet opletten. Loop jij naar voren met het landvast.” “U mag wel opschieten,”zei de havenmeester, die de Suo Marte al van verre had herkend. “opschieten waarvoor?” “u komt toch voor de begrafenis?” “wat bedoelt u?” “de begrafenis van Frits.” De nieuwe eigenaar verbleekte. Hij wist van niets. Hij wist niet dat Frits gestorven was, niet dat hij vandaag begraven werd. Nog een uur, nee nog een half uur geleden had hij besloten naar Vlieland te gaan. Besloten? Hij huiverde. Op het eiland ging het als een lopend vuurtje rond dat het schip van Fits de haven was binnengelopen. Maar niemand durfde het aan de weduwe te vertellen. Zij hoorde pas een week later dat, een kwartier voor de begrafenis van haar man, zijn schip naar Vlieland was teruggekeerd. Tot op de dag van vandaag heet het schip Suo Marte. Toeval of gestuurd. Denk ervan wat je wilt. Vonne van der Meer overgenomen is uit De Avondboot (onderdeel van de trilogie: Eilandgasten, De Avondboot, Laatste seizoen – uitgeverij Atlas/Contact)













Catharina48 07 nov 2016 06:27 Dit korte verhaaltje, met toestemming, uit het boek (zie foto) is uit....voor mij gaat dit over toeval of "gestuurd". erg mooi verwoord en zet je aan het denken.

