The Evergreen top 1000

begint vandaag t/m vrijdag 791 nummers op maandag op Radio 5 mijn keuze voor vandaag I follow the sun van The Beatles

Evergreen Top 1000: start van lijstjesgolf in radioland Met de Evergreen Top 1000, vanaf vandaag (maandag) de hele week op NPO Radio 5 Nostalgia, klinkt het symbolische startschot voor de jaarlijkse lijstjesgolf in radioland. door: Gudo Tienhooven 21-09-15, 09:00



M 0 Niet dat we er na die golf, met de prestigieuze Top 2000 als jaarafsluiter, genoeg van hebben. Worden we ooit lijstjesmoe? Radio Veronica-baas Erik de Zwart gniffelt. ,,Toen we ooit begonnen met de Top 40, werden we verguisd door de conventionele radio-omroepen in Hilversum. 'Jullie draaien dus alleen maar wat het volk wil!' En kijk nu eens? Hét grootste succes van de publieke stations is tegenwoordig de Top 2000 op NPO Radio 2.''



Sinds de lancering van de Top 40 in 1965 regent het lijsten op álle denkbare zenders, commercieel en publiek. Van de iTunes Top 30 en de Mega Top 50 tot de Gouden Klomp Top 103 (met nummers die volgens 3FM een belediging zijn voor de nederpophistorie) en de Fluit 40 van Mattie en Wietze op Qmusic (met makkelijk mee te fluiten deuntjes). Kenners komen tot een slordige zeventig Nederlandse radiolijstjes per jaar.



Paradepaardje

Het lijstjesseizoen begint vandaag bij NPO Radio 5 Nostalgia met de aftrap van de vijfde Evergreen Top 1000. ,,Ons paradepaardje,'' zegt Manuëla Kemp. Zij is een van de dj's die de hele week live vanuit Beeld & Geluid aftelt naar de nummer 1. Dat is overigens, net als alle voorgaande jaren, Wim Sonnevelds Het Dorp. NPO adverteert op pagina 14 en 15 van deze krant met de volledige lijst.



,,Categoriseren en overzicht aanbrengen, is iets waar we allemaal behoefte aan hebben,'' verklaart Kemp de wildgroei aan ranglijsten op de radio. ,,En het is lekker ruzie maken over helemaal niets. Elk jaar hoor je weer van luisteraars dat ze het belachelijk vinden dat het ene nummer hoger staat dan het andere. Het zijn ook geen gevoelige politieke kwesties. Iedereen durft hierbij met de vuist op tafel te slaan.''



Dat we smullen van lijstjes blijkt uit de luistercijfers, zegt muziek­directeur Rob Ester van Qmusic. Dit station brengt vanaf vandaag de Top 500 van de 00's (muziek uit het eerste decennium van deze eeuw). Zo'n lijst is goed voor de luistercijfers: ,,Per dag meer, zeker bij onze Top 500 van het Foute Uur. Op de finaledag trekken we gemiddeld 50 procent meer luisteraars dan op een gemiddelde uitzenddag.''



Verzadiging

Het succes zit volgens Ester ook in de variatie aan muziek. ,,November Rain van Guns 'n Roses draai je anders niet zo snel, dat duurt 8 minuten.'' Qmusic houdt het bij 'een lijst of 5' per jaar. ,,Alles is nu wel bedacht. Heel even dacht ik nog aan een Top 500 Kerst, maar dan kom je niet verder dan 100 nummers. En het moet wel iets speciaals blijven. Bij Radio Veronica hebben ze elke maand wel een lijst. Dan kan verzadiging optreden.''



Lijstjeserosie dus? ,,Ben je mal,'' reageert Erik de Zwart. ,,Beetje flauw van Rob om dat te zeggen. Zeker omdat hij werkt voor een zender waarbij de 'Q' voor 'Qopiëren' staat,'' aldus de geestelijk vader van de Nederlandse hitlijstjes. ,,Tot onze grote verbazing blijft keer op keer het gesprek: 'Wat staat er deze keer bovenaan?' Lijstjesmoe worden we nooit.'' Bron: AD











Geplaatst op 07 november 2016 06:47 en 3 keer bekeken

