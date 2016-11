Marcher et chanter sous la pluie avec Johnnie Ray



de begraafplaats/1



Het klinkt zo veel leuker dan het harde Nederlands. Lopen en zingen in de regen. Na een dag binnen hangen had ik het helemaal gehad. Ik ga de regen in. Regenjas aan, plu lekker knalrood boven mijn hoofd. Camera bungelend voor me. Wat kan me nog raken. Bij een van de mooiste plekjes in mijn dorp bleef ik staan en turen in de verte naar de molen. De zon begon te schijnen en een dubbele regenboog liet zich zien. Speciaal voor mij dacht ik toe. Gezien mijn gemoedstoestand had ik dit even nodig. Verwondering als van een kind. De schaduwregenboog net andersom van kleur. Vaak gezien maar nooit vastgelegd. Kort geleden nog door de weerman uitgelegd de kleuren andersom. Fascinerend. Daarbij de luchten wonderlijk om te zien. De druppels in de Oude Rijn. Terugweg naar huis mobieltje tevoorschijn. Heb je een kopje thee voor me? Natuurlijk kwam het antwoord van mijn dierbare. Het was heerlijk in de regen te lopen en te zingen zachtjes voor me heen. Soms wil ik wel brullen en ik voelde het e.e.a. weer borrelen. ©atharina 948 mB























als je mijn dorp inrijdt heb je de ophaalbrug, het café en deze kerk/5





de brug dus/6





het café altijd gezellig/7





op de brug/8 kijkend naar het oosten























Klik hier en bekijk het volledige fotoboek.