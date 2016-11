DE NOSTALGIEKRANT 7-11 met Euson

Andere artikelen







Deze dag in de geschiedenis 7 november 2016 – 9e jaargang, nr. 2057 OUD NIEUWS Bronnen: Kroniek van de 20ste Eeuw en Wikipedia BRAND BIJ DSM GELEEN Op 7 november 1975 werd de DSM in Geleen getroffen door een explosie waarbij veertien medewerkers om het leven kwamen en 109 medewerkers zwaar gewond raakten. De explosie gebeurde enkele minuten voor 10.00 uur ‘s ochtends. Na onderzoek bleek dat de explosie ontstond door een leidingbreuk. De breuk was ontstaan door broosheid of metaalmoeheid. Hierdoor kwamen er een aantal gassen onder hoge druk vrij waarna het langs de hete ovens stroomde. Dit zorgde voor een grote explosie die gepaard ging met een enorme stofwolk. Na de explosie ontstonden er verschillende branden op het terrein. Langsrijdende automobilisten voelden de schokgolf. Omwonenden liepen echter geen gevaar. De brandweer had vijf dagen nodig om de branden op het terrein van DSM te blussen. Ontstaan van de DSM Aan het einde van de 19e eeuw bereikte de industrialisatie ook Nederland. Met de opkomst van de stoommachine nam de vraag naar steenkool snel toe. De steenkolenlagen onder het Limburgse heuvelland werden ontgonnen. Behalve een aantal particuliere mijnen ging ook de Staat steenkolenmijnen exploiteren. Hiertoe werd in 1902 de Dienst der Staats Mijnen (DSM) opgericht. De kolen uit de Staatsmijnen hadden een povere kwaliteit en waren alleen geschikt voor de productie van cokes. Cokes worden gemaakt door de droge destillatie van vermalen steenkool. Bij dat proces komen allerlei chemische bijproducten vrij die DSM gaandeweg verder ging bewerken tot halffabricaten voor kunststoffen en vezels. Met de opkomst van aardgas en –olie nam de betekenis van de mijnbouw af, tot uiteindelijk in 1974 de laatste mijn de poorten sloot. DSM had intussen zijn toekomst veilig gesteld als chemie-producent. Ten westen van Geleen heeft DSM twee grote terreinen in gebruik voor zijn chemische activiteiten. KABINET LUBBERS III Koningin Beatrix beëdigde, vandaag 27 jaar geleden op 7 november 1989, het derde Kabinet Lubbers. Voor het eerst sinds jaren maakten niet alleen bewindslieden van het CDA deel uit van dit kabinet maar ook van de PvdA. De kabinetsformatie duurde 63 dagen, dat was een van de kortste formaties sinds de Tweede Wereldoorlog. In de Kabinetten Lubbers I en II werkte het CDA samen met de VVD, maar nadat de kabinetscrisis over het reiskostenforfait een einde maakte aan Lubbers II kwam ook aan de samenwerking tussen CDA en VVD een einde. Bij de verkiezingen van 1989 bleef het CDA met 54 zetels de grootste partij. Er werd een coalitie gevormd met de PvdA van Wim Kok. CDA en PvdA kregen allebei zeven ministers. Daaronder waren behalve Ruud Lubbers en Wim Kok (Financiën), Ien Dales (Binnenlandse Zaken), Ernst Hirsch Ballin (Justitie), Jo Ritzen (Onderwijs), Hanja Maij-Weggen (Verkeer en Waterstaat), Hans van den Broek (Buitenlandse Zaken) en Hedy d’Ancona (Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur). Tijdens de kabinetsperiode werden bezuinigingen doorgevoerd en gekort op verschillende sociale voorzieningen. Het Kabinet Lubbers III werd op 3 mei 1994 demissionair. Op 22 augustus 1994 trad het eerste Kabinet Kok aan. Het Kabinet Lubbers III was met 1749 dagen het, tot op heden, langstzittende naoorlogse kabinet. Tijdens de kabinetsperiode van Lubbers III werd onder meer een bataljon VN-soldaten uitgezonden naar Bosnië (om Srebrenica te “beschermen”), het samenlevingscontract werd ingevoerd als alternatief voor het wettelijk huwelijk zodat ook paren van gelijk geslacht hun relatie konden registreren, de dienstplicht werd opgeschort, euthanasie werd onder strikte voorwaarden gedoogd en het kwartje van Kok werd ingevoerd. DOEK VIEL VOOR SABENA - 15 jaar geleden - Op 23 mei 1923 werd Sabena, de nationale luchtvaartmaatschappij van België, door de Belgische Staat opgericht. De eerste betalende vlucht van Sabena ging op 1 april 1924 van Rotterdam, via Brussel, naar Straatsburg. Datzelfde jaar werden er frequente vluchten uitgevoerd op Amsterdam, Londen, Bremen en Kopenhagen. Na de Tweede Wereldoorlog, in 1946, bestond de vloot van Sabena uit Douglas DC-3 toestellen. De eerste trans-Atlantische route werd met een Douglas DC-4 uitgevoerd op 4 juni 1947. Deze toestellen werden al snel vervangen door de DC-6B die ook de, voor onze zuiderburen, historische routes op Belgisch Congo vlogen. Sabena ontwikkelde zichzelf tot een trendsetter in de luchtvaart. Er werd een vernieuwend beleid gevoerd en Sabena schafte steeds het modernste materiaal aan tegen elke prijs. Sabena nam als eerste Europese maatschappij de Douglas DC-6 in dienst en later was ze opnieuw trendsetter op Europees vlak met bestelling van in totaal twintig Boeing 707-320 vliegtuigen. In die periode braken in Congo opstanden uit, waardoor duizenden Belgen het land moesten ontvluchten. Sabena evacueerde de Belgische vluchtelingen. De onafhankelijkheid van Congo in 1960 betekende het einde van het uitgebreide netwerk van routes en vliegvelden van Sabena in de voormalige Belgische kolonie. Sabena kocht twee eerstegeneratie Jumbojets, de Boeing 747-100, en zette deze in 1971 in voor vluchten naar New York en Chicago. Sabena heeft enkele decennia een eigen treindienst gehad naar de luchthaven. De treinstellen hadden brede stoelen en veel bagageruimte en hadden de Sabena-kleuren. Aan het eind van de jaren tachtig kwam Sabena in financiële moeilijkheden. In mei 1995 werd 49,5 % van de aandelen verkocht aan Swissair. Na een korte opleving verslechterde de situatie weer. Na de aanslagen van 11 september 2001 stortte de luchtvaartbranche in en mede als gevolg hiervan werd Sabena, vandaag vijftien jaar geleden, op 7 november 2001 failliet verklaard. Vlucht SN 690 uit Cotonou en Abidjan met een Airbus A340 was de allerlaatste vlucht die Sabena uitvoerde. De laatste Sabena-vlucht wordt op 7 november 2001 ingehaald. ROOSEVELT Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) werd op 30 januari 1882 als kind van welvarende ouders geboren op het landgoed Hyde Park in de staat New York. Hij was een nazaat van Claes Maertensz. van ‘t Rosevelt. Vermoedelijk kwamen zijn voorouders uit Oud-Vossemeer op Tholen in Zeeland. Roosevelt werd in 1910 gekozen tot senator in de staat New York. Drie jaar later werd hij onderminister van Marine in de regering van Wilson. Dat bleef hij tot 1920. In 1920 was hij Democratisch kandidaat voor het vice-presidentschap, maar die verkiezingen werden gewonnen door de Republikeinen. In 1921 werd hij getroffen door kinderverlamming, wat hem noodzaakte de politiek voor enige jaren vaarwel te zeggen. Het maakte hem het staan of lopen voor de rest van zijn leven onmogelijk. In 1928 werd hij gouverneur van de staat New York. Vier jaar later werd hij door de Democraten kandidaat gesteld voor het presidentschap van de Verenigde Staten, omdat hij, in tegenstelling tot de Republikein Hoover, krachtige maatregelen beloofde ter beëindiging van de grote economische crisis destijds. Roosevelt werd met een grote meerderheid gekozen. Zijn groots opgezette hervormingsprogramma, samengevat onder de naam New Deal, bracht inderdaad weer hoop en actie in Amerika. Binnen honderd dagen liet Roosevelt een groot aantal wetten door het Congres aannemen. Zijn populariteit groeide en in 1936 werd hij als president herkozen met een recordmeerderheid van 46 tegen twee staten. In die tweede ambtsperiode werd hij geconfronteerd met de opkomst van het nationaal-socialistische Duitsland. In 1937 waarschuwde hij in een speech voor de agressie van dictators. In 1939 brak de Tweede Wereldoorlog uit. Hij steunde Groot-Brittannië onder meer met het leveren van wapens. Hij probeerde Amerika in eerste instantie buiten de oorlog te houden. In 1940 won hij voor de derde keer de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten en brak zo al met de traditie dat een president na twee termijnen moest aftreden. Door de aanval op Pearl Harbor in december 1941 raakte Amerika eveneens betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. Roosevelt bleek een voortreffelijk oorlogsleider, die zijn land met kracht en moed voorging op weg naar de overwinning. Belangrijk waren zijn conferenties met leiders van de andere geallieerde landen zoals Churchill en Stalin. In 1944 werd Roosevelt, en dat gebeurde op 7 november dat jaar voor een vierde maal tot president gekozen. Dat is een unicum omdat sedert het Amendement XXII van 1947 een Amerikaanse president slechts eenmaal kan worden herkozen. Roosevelt was druk bezig met het maken van plannen voor de naoorlogse wereld. Hij stelde zich veel voor van een volkerenorganisatie (de Verenigde Naties) en hoopte op een program naar aanleiding van zijn in 1941 uitgesproken vier vrijheden: vrijheid van meningsuiting en godsdienst en vrijwaring van vrees en gebrek. Enkele weken voor het einde van de oorlog overleed hij echter op 12 april 1945. Hij overleed op 63-jarige leeftijd aan een beroerte. Roosevelt werd opgevolgd door zijn vice-president Harry S. Truman (1884-1972). Deze kreeg tijdens zijn presidentschap onder meer te maken met het begin van de Koude Oorlog, de Koreaanse Oorlog, de oprichting van de Verenigde Naties en de inzet van atoomwapens op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki waarmee op 13 augustus 1945 een definitief einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog. Morgen, 8 november, worden in de Verenigde Staten bij de presidentsverkiezingen beslist wie de 45ste en 48ste president van het land worden. JARIG Op 7 november zijn onder anderen geboren: De Pools-Franse natuur- en scheikundige Marie Curie (1867-1934). Ze was een pionier op het gebied van radioactiviteit. Ze ontdekte de elementen polonium en radium en ontving twee Nobelprijzen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog reed Marie met een mobiel röntgenapparaat langs het oorlogsfront. Ze wordt vaak aangeduid als Madame Curie, de titel van de biografie door haar dochter Eve. De Russische revolutionair Leon Trotski (1879-1940). Hij was Sovjet-politicus en stichter en eerste leider van het Rode Leger. Harpiste Rosa Spier (1891-1967). Voor velen zal haar naam synoniem zijn met het Rosa Spierhuis in Laren, een verzorgingshuis waar oudere kunstenaars, artiesten en wetenschappers hun laatste levensjaren kunnen doorbrengen. De Amerikaanse evangelist en schrijver Billy Graham (1918). Hij adviseerde verschillende Amerikaanse presidenten. Graham bezocht ons land verschillende keren en organiseerde grote bijeenkomsten in het Olympisch Stadion en De Kuip die door duizenden werden bezocht. De laatste keer dat hij ons land aandeed was in het jaar 2000. Actrice Annet Nieuwenhuyzen (1930-2016). Voor de film “Leedvermaak” ontving ze een Gouden Kalf. Ze was te zien in series als “Oud Geld” en “Keyzer & De Boer Advocaten”. Televisiepresentator Kick Stockhuyzen was jarenlang haar levenspartner. Acteur Victor Reinier was haar neef. Acteur Jaap Stobbe (1936). De Amerikaanse singer-songwriter Joni Mitchell (1943). Ze had hits met liedjes als "Big Yellow Taxi" en "Both Sides Now". Met dat laatste liedje had zanger Euson (1941) een Top 40-hit in ons land. Jan Boonstra is host en Ria Bijl is co-host van de Nostalgiegroep bij Seniorweb. De Nostalgiekrant wordt geschreven en samengesteld door Jan Boonstra. Bronnen: Wikipedia, Vandaag in het Verleden, Nieuwsdossier en Kroniek van de 20ste Eeuw. Mail: j.boonstra13@upcmail.nl © Jan Boonstra, Nostalgiegroep, Seniorweb, 7 november 2016



























Catharina48 07 nov 2016 09:36 Julio Bernardo Euson (Aruba, 12 april 1941) is een Arubaanse zanger, die begin jaren 70 populair was in Nederland. Hij is vooral bekend van zijn hit Both sides now uit 1971. Met dit nummer werd hij de eerste Nederlandse Antilliaan met een Nederlandse Top 40-hit









Biografie



Eind jaren 50 richtte Euson op Aruba zijn eerste band op. Nadat hij daar een aantal talentenjachten had gewonnen, vestigde hij zich in het voorjaar van 1962 in Nederland. Hij ging direct zingen bij de Haagse band The Scarlets en werd later zanger van de Rotterdamse Kreole Kats. Daarnaast had hij een baan bij de PTT. Als Julio & the Kreole Kats werden enkele singles opgenomen, waaronder het nummer Ooh pook pah doo uit 1965. In 1968 richtte Euson samen met dwarsfluitist Chris Hinze en enkele ex-leden van The Lords (de begeleidingsgroep van Rob de Nijs) de groep Stax op. Deze groep trad op in binnen- en buitenland en stond eind dat jaar in de tipparade met I want you around me. In 1970 ging deze groep echter uit elkaar en begon Euson aan een solocarrière.



In 1971 had Euson een Nederlandse hit met Both sides now, een nummer van singer-songwriter Joni Mitchell dat onder andere door Bing Crosby is opgenomen. Producer Harry Knipschild hoorde deze versie en wilde het aanvankelijk laten arrangeren voor Herman van Veen, maar toen die het nummer weigerde, gaf hij het aan Euson. Hiermee schakelde Euson over van de ruige soul uit de jaren 60 naar easy listening. Met dit genre had hij meer succes en werd hij een veelgevraagd artiest. De opvolger van Both sides now was een cover van Elton John: I need you to turn to. Dat nummer haalde de tipparade en Eusons eerste soloalbum Both sides now werd uitgebracht.



Euson kende ook populariteit in het buitenland. Hij deed mee aan enkele internationale songfestivals zoals het Poolse Sopot Festival in 1971 en in 1972 was hij de tot op heden enige Nederlandse winnaar van het Internationaal songfestival van Viña del Mar in Chili met het door hem zelf geschreven nummer Julie. In Nederland bleef dat nummer in de tipparade steken, net zoals Crimson eyes, de andere single van het nieuwe album Euson. In 1973 bracht hij twee albums uit: Favourites of the fifties met covers van jaren 50-nummers en Life is on my side met nieuw materiaal. De eerste single Angelina haalde de Top 40 wederom nét niet, maar de single Life is on my side lukte dat wel. Verder werd dat jaar zijn populariteit bekroond met een Zilveren Harp.



In 1974 trad Euson op op het Grand Gala du Disque met het nummer Leon. Nadat de singles Our last song together en Dirty lady geflopt waren, werd Leon als vijfde single van het album Life is on my side een nummer 14-hit in de Nederlandse Top 40. Later dat jaar volgde het album Better days, waarvan de single I use the soap, een cover van de Amerikaanse zanger David Gates van de groep Bread, een kleine hit werd. Hoewel hij hierna nog een aantal singles uitbracht, was dit zijn laatste top 40-hit. In het najaar stond hij weliswaar voor het eerst in de LP Top 50 met zijn album Sweet surrender, maar alle singles van dat album bleven vrijwel onopgemerkt.



Nadat Eusons laatste album Midnight lady uit 1977 ook geen commercieel succes meer werd, besloot hij medio dat jaar samen met zijn manager Peter Kok (van Greenfield & Cook) en zijn vrouw Stanka Matić naar de Verenigde Staten te verhuizen. Toen hij daar niet door wist te breken, emigreerden ze in 1978 naar Chili, waar hij in 1972 het populairste songfestival van dat land had gewonnen. Daar richtten zij het bedrijf P.J. Productions op en produceerden daar muziek voor zowel henzelf als voor Chileense artiesten.



Euson is later terug naar de Verenigde Staten verhuisd. In 2001 speelde Euson een rol als detective in de Amerikaanse kortfilm The Brothers Grim.