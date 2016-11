Andere artikelen







Legpuzzel online met Conny Stuart



© John Sloane



Wekker Weer Wakker Worden de dag is begonnen met een legpuzzel online van 120 stukjes 316 solves 7.35 snelste tijd 18.59 mijn tijd



Etenstijd







Geplaatst op 08 november 2016 06:28 en 36 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Catharina48 08 nov 2016 06:34 Vandaag geleidelijk minder zonnig en het blijft hier zo goed als droog , met nu nog kans op mist en vanmorgen kans op natte sneeuw. Vanmiddag stijgt de temperatuur tot 6 °C en is de wind matig, windkracht 3. Vanavond is het helder en koelt het af tot ongeveer 3 °C.

nu -1º

7.71 zon op

17.00 zon onder



de auto's zitten dicht



goedemorgen



Catharina48 08 nov 2016 07:41 Nummer 782 Evergreen Top 1000 1e uur. (vanwege het weer...alweer)



Conny Stuart (Wijhe, 5 september 1913 - Amsterdam, 22 augustus 2010), pseudoniem van Cornelia van Meijgaard, was een Nederlands zangeres, actrice, cabaretière en musicalster.



Stuart groeide op in Den Haag in de buurt van het Vredespaleis. Ze volgde een opleiding aan de meisjes-HBS Bleyenburg. Tijdens deze periode gebruikte ze de achternaam Stuart en werd haar de bijnaam "Puck" gegeven. Ze begon haar artiestenloopbaan als chansonnière en trad onder andere op met de band van Freddy Johnson. Ze had haar eerste radio-optreden op 25 juli 1939.



De stem van Stuart vertoonde grote overeenkomsten met die van de Franse chansonnière Jacqueline François.[bron?]



In de Tweede Wereldoorlog ontmoette ze Wim Sonneveld, met wie ze vanaf 1943 ging optreden op de radio.[1] Stuart was een der eersten in Nederland die ruim vijftig jaar later er openlijk voor uitkwam met het hele gezelschap lid van de Kultuurkamer te zijn geweest "want er moest toch brood op de plank zijn?". Ook in de jaren 50 bleef ze prominent lid van zijn gezelschap. Ze was in die tijd gehuwd met Henri Hofman, met wie ze twee zoons had. Ze scheidde van hem om in 1957 te huwen met de acht jaar jongere Joop Doderer. Haar tweede huwelijk strandde in 1960.



In 1966 had zij veel succes met het lied "Wat voor weer zou het zijn in Den Haag?" dat zelfs op single werd uitgebracht.



Haar acteerkwaliteiten, ontwikkeld bij Sonneveld, kwamen pas goed tot hun recht in de musicals die Annie M.G. Schmidt en Harry Bannink voor haar schreven. "Heerlijk duurt het langst" was in 1965 direct een ongekend succes. Later volgden nog talrijke andere musicals, zoals "Wat een planeet", "Met man en muis", "En nu naar bed", "Madam" en "De dader heeft het gedaan" (1983).



In 1985 zette ze een punt achter haar carrière met De Stuart Story, waarin ze oude nummers bracht. Ze overleed in 2010 op bijna 97-jarige leeftijd.