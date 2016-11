Andere artikelen







Sprookjes bestaan niet, Hans en Grietje wel...







Met een fijne fles sauvignon in de tas voor een kennis, stap ik in de intercity richting Arnhem. Ik zie hem direct al bij binnenkomst zitten, een beetje een grauw uitziende, magere veertiger in een iets te ruim zittend donkerblauw pak. Zijn halflange haren zijn strak naar achteren gebracht met een soort van crème of gel en maken zijn gezicht nog smaller. De man vertoont wel een enorme gelijkenis met cabaretier Hans Teeuwen. Ook diezelfde lichaamshouding van samengeknepen billen en een constante frons op het gezicht, broedend op hoe je de volgende witz met de juiste timing zult brengen. Of deze Hans ook zo grappig is wens ik te betwijfelen. Er is zowel naast als tegenover hem plaats en ik kies voor het laatste. Om een mogelijk gesprek op gang te brengen groet ik hem eerst enthousiast goedendag en inderdaad, van deze Hans geen grap te vrezen. Ik krijg nog net een korte hoofdknik maar verder blijft hij in diezelfde, bijna verkrampte houding in zijn pak zitten. Ja, want hij draagt dat pak niet echt, hij zit erin alsof ie vergeten is het ijzeren hangertje van de stomerij eruit te halen. Het is het type double breasted pak dat je vroeger kon kopen bij die herenmodezaak - ben de naam kwijt en Google bracht ook geen soelaas - die destijds reclame maakte met de slogan 'Twee halen, één betalen'. De grijze trenchcoat die ietwat treurig boven Hans aan het haakje hangt lijkt van eenzelfde orde. Mijn overbuurman is ook beduidend minder spraakzaam dan genoemde cabaretier en heeft nog nauwelijks op- of omgekeken. Zijn witte en geaderde dunne handen liggen als klauwen om een pakketje op zijn schoot dat gewikkeld is in een plastic tas van de Xenos. Je krijgt bijna de neiging om het uit zijn handen te grissen en de man zodoende uit zijn verstijfde houding te lokken. Vroeger had je toch van die kleine houten poppetjes waarvan de romp en ledematen door middel van elastiek strak met elkaar verbonden waren. Zodra je de bodemplaat indrukte, ontspande het elastiek en zakte het figuurtje als een pudding in elkaar totdat je losliet en het ding weer kaarsrecht opveerde. Terwijl ik nog bedenk wat zich mogelijk in die Xenos-tas bevindt die hij zo verkrampt omklemt, krijgen we gezelschap van een wat oudere dame die enigszins schuchter naast Hans plaatsneemt. Laat ik haar voor het algemeen vermaak maar even Grietje noemen, al zie ik dit tweetal nog niet zo snel samen brood strooiend door het bos dwalen. De dame in kwestie kijkt wat ongemakkelijk om zich heen met een blik in haar ogen die ik graag wachtkamervrees noem. Kent u vast wel. Ze lijkt te zoeken naar een gespreksonderwerp om de gevreesde stilte te vullen maar twijfelt. Grappig hoe je soms iemands hersenen bijna aan het werk kunt zien. Ofschoon altijd wel in voor een gesprek kan ik daarentegen prima tegen de stilte en had mij daar ook al in berust. Grietje dus beslist niet. Haar blikken glijden onrustig van buurman Hans naar mij en ik besluit de arme vrouw maar uit haar lijden te verlossen met dé klassieker onder de gespreksthema's (meer had ik ook even niet):

'Het is ineens wel een stuk kouder geworden, vindt u niet?' Grietje kijkt me dankbaar aan en antwoordt meteen: 'Nou hè, zegt u dat wel. En terwijl het vorig weekend nog zo'n stralend weer was'. Er volgt wederom een stilte want met het weer als gespreksonderwerp heb ik eerlijk gezegd ook niet zo heel veel stof. T'is koud of warm, zonnig, bewolkt, droog of nat en dat zal Grietje waarschijnlijk ook gedacht hebben. 'Deze week krijgen we ook nog vorst', reageert dan plots Hans volkomen uit het niets en veel te luid alsof hij de afgelopen minuten dit zinnetje keer op keer in zijn hoofd heeft gerepeteerd en het voortijdig en dus zonder volumebeperking aan zijn stembanden heeft weten te ontsnappen. Ik geloof niet in wonderen of sprookjes maar het lijkt erop dat we onbewust kans hebben gezien op Hans z'n bodemplaat te drukken. Je ziet zijn lichaam namelijk ineens ontspannen na dit zo onverwacht afgekondigde weeralarm. Zelfs de plastic Xenos-tas schijnt weer wat meer lucht te krijgen en knispert onder zijn handen. Tot en met Arnhem blijft het weliswaar stil maar ik ben toch blij dat Hans alsnog een beetje is ontdooid na zijn afgeroepen vorstalarm... © Marcel Rutten









Catharina48 08 nov 2016 06:57 Zie je het voor je en hoor je het vooral, de openingszin meestal het weer alweer....ze zaten blijkbaar niet te spelen met hun "gevalletje" hoe die dingen allemaal ook mogen heten.