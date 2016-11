Maxima kost Meer

“Maxima brug wordt veel duurder”

08/11/2012 Ivo Reageer

De Maxima brug gaat veel duurder worden dan de 48 miljoen euro die nu begroot is, zo stelt de Actiegroep Maak het Groene Hart niet hard. Het is waarschijnlijker dat de brug 300 miljoen euro gaat kosten, zo valt te lezen in het Leidsch Dagblad (PDF). De kosten zitten niet alleen in de brug zelf, maar ook in het vervolgtraject wat de gemeente in gedachten heeft. De weg moet door de Gnephoek en de Vrouwgeestpolders, polders met slechte grond waarbij zware fundering nodig is, en de weg zal ook nog eens over de Heimanswetering gelegd moeten worden met een brug of aquaduct, daar zit ook een prijskaartje aan. Breulink van de stichting gaat er ook van uit dat er aan de Leidsche Schouw een tunnel onder het spoor en een ongelijkvloerse kruising met de N11 zal komen. Op die manier lopen de kosten natuurlijk flink op.

En waarom? De stichting schrijft in haar laatste nieuwsbrief (weer een PDF):

Voor al deze infrastructuur heeft de gemeente Alphen aan den Rijn gewoon geen geld. Dat heeft ze ook toegegeven en ze verwijst dan ook naar de “tactiekâ€Ě die is gevoerd bij de aanleg van de N11. Het heeft 30 jaar geduurd voordat deze volledig was aangelegd. Dit lijkt ons een aanpak die niet meer past in deze tijd! De stille reserves van de gemeentes zijn gewoon op. Er moet de komende jaren op allerlei basale voorzieningen worden gekort, terwijl wel vol trots wordt gemeld dat de Máximabrug zal worden aangelegd. Dit standpunt wordt namelijk volledig gedragen door de zak geld die de rijksoverheid en de provincie hebben toegezegd. De geschatte kosten bedragen in totaal € 48 miljoen, waarvan € 23 miljoen door de beide gemeentes moet worden opgebracht. Wij zijn ervan overtuigd dat voor een aanzienlijk lager bedrag een smallere en lagere Máximabrug dichter bij de kern van Koudekerk kan worden aangelegd. Dit doet ook recht aan het oorspronkelijke doel van het ontlasten van de Dorpsstraat in Koudekerk en het sluipverkeer over de Gnephoek.

De noodzaak van een westelijke randweg om Alphen is ook twijfelachtig. Tijdens de afsluiting van de N207 onlangs bleek het verkeer prima via de N11 en de A4 te kunnen stromen, waardoor de N207 al een stuk minder gebruikt werd. Als straks de A4 eindelijk af is dan zal voor veel verkeer uit Alphen de route via Leiden sneller zijn dan nu via Alphen Noord richting Leimuiden.