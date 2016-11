Andere artikelen







DE NOSTALGIEKRANT 8-11 met Minnie Riperton







Deze dag in de geschiedenis 8 november 2016 – 9e jaargang, nr. 2058 OUD NIEUWS Bronnen: Kroniek van de 20ste Eeuw en Wikipedia ONDERZEEBOOT KEERDE NOOIT TERUG VAN PATROUILLE Hr. Ms. O 22 was een Nederlandse onderzeeboot. De bouw van dit type schepen vond plaats voor de Duitse aanval op Nederland in 1940. Aanvankelijk was de O 22 bestemd als onderzeeboot voor Nederlands-Indië. Op het moment van de Duitse aanval op ons land was de O 22 nog niet helemaal afgebouwd. Wel had ze enkele proefvaarten gemaakt. Op 10 mei 1940 vertrok de O 22 samen met de O 21 van Vlissingen naar Engeland. Dundee werd vervolgens de thuishaven van de onderzeeboot en vandaaruit voerde de O 22 later patrouilles uit voor de Noorse kust. Op 5 november 1940 vertrok de O 22 voor haar vijfde patrouille vanuit Dundee. Van deze patrouille keerde ze echter niet terug. Er zijn een paar mogelijke scenario's die het zinken van de onderzeeër kunnen verklaren. Ze kan op een Duitse mijn zijn gevaren. In die periode patrouilleerden in het betreffende zeegebied omgebouwde Duitse vissersschepen met dieptebommen. Het is wel zeker dat de O 22, vandaag 76 jaar geleden, op 8 november 1940 is vergaan. Het wrak werd op 13 augustus 1993 door een Noors schip gevonden op ongeveer 40 nautische mijlen ten zuidwesten van de Noorse kust, op een diepte van 180 meter. Het wrak ziet er intact uit en bij de ondergang van de O 22 kan er dus sprake zijn geweest van een technisch probleem. Op 2 november 1996 hield de Nederlandse marine op de locatie een ceremonie ter nagedachtenis aan de omgekomen bemanningsleden. Drie van de bemanningsleden waren van de Royal Navy en hadden de Britse nationaliteit. BIERKELLERPUTSCH... De Bierkellerputsch vond plaats in de avond en nacht van 8 op 9 november 1923. Samen met enkele vooraanstaande nazi's, onder wie generaal Erich Ludendorff, probeerde Adolf Hitler in de Beierse hoofdstad München de macht te grijpen. Hitler hoopte zo vanuit München de regering van de Duitse Weimarrepubliek omver te werpen. Hitler werd hiertoe geïnspireerd door de fascistische Mars op Rome in 1922 van Mussolini. Hitler kreeg echter onvoldoende steun en de machtsgreep werd door leger en politie neergeslagen. Vier politieagenten en zestien demonstranten kwamen hier bij om. De machtsgreep, in 1923, van Hitler ving aan in de Bürgerbräukeller, vandaar de naam Bierkellerputsch. De staatsgreep mislukte dus volkomen, maar maakte van Adolf Hitler, die tot dan de leider was van de nog onbeduidende maar extreemrechtse NSDAP, een nationale bekendheid in Duitsland. Hitler werd op 20 april 1889 geboren in het Oostenrijkse Braunau am Inn en kwam in de Eerste Wereldoorlog naar Duitsland omdat hij aan Duitse zijde aan de oorlog wilde deelnemen. Na die oorlog bleef hij antipropaganda tegen linkse invloeden verspreiden. Begin jaren twintig waren, met name in Beieren, een groot aantal rechts-nationalistische groeperingen actief. Na de Bierkellerputsch werd Adolf Hitler veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf. Hij kwam echter binnen een jaar alweer vrij. In de vrij comfortabele gevangenis van Landsberg schreef hij zijn boek "Mein Kampf". In de periode 1933 tot 1945 was Adolf Hitler rijkskanselier, maar feitelijk dictator, van het door de nazi's overheerste Duitsland. ... EN AANSLAG OP HITLER In 1939 plaatste de Duitse meubelmaker, en tegenstander van het nationaalsocialisme, George Elser (1903-1945) een tijdbom in de Bürgerbräukeller. Het was de bedoeling dat die bom af zou gaan op het moment dat Hitler daar, op 8 november, een toespraak zou houden om de 'putsch' van 1923 te herdenken. Adolf Hitler bleef echter ongedeerd omdat hij acht minuten eerder vertrok. Bij de aanslag vielen 63 gewonden en kwamen acht mensen om het leven onder wie zeven leden van de NSDAP. George Elser werd opgesloten in het concentratiekamp Dachau. Daar werd hij, tegen het eind van de oorlog, op 9 april 1945 geëxecuteerd. Geert Mak noemde George Elser, in zijn boek "In Europa", een lichtpuntje in een donkere periode. Op de plek van de Bürgerbräukeller staat nu een plaquette die herinnert aan George Elser. KENNEDY WON PRESIDENTSVERKIEZINGEN IN 1960 Democraat John F. Kennedy (1917-1963) won, vandaag 56 jaar geleden op 8 november 1960, de presidentsverkiezingen in de Verenigde Staten. Hij versloeg de toenmalige Republikeins kandidaat Richard Nixon. Kennedy was op dat moment nog maar 43 jaar wat hem de jongste Amerikaan maakte die ooit tot president werd gekozen. Bovendien was hij de eerste rooms-katholiek die het zover schopte in de Amerikaanse politiek. John Fitzgerald Kennedy werd op 29 mei 1917 geboren in Brookline, Massachusetts. Hij studeerde aan de Londense School of Economics en in Harvard. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was hij commandant van een patrouilleboot. Na de oorlog ging hij in de politiek en werd al in 1946 gekozen tot lid van het Huis van Afgevaardigden. In 1952 werd hij senator. Een jaar daarna trouwde hij met Jaqueline Bouvier. Als senator maakte hij naam door zijn bestrijding van corruptie binnen de vakbonden. De presidentsverkiezingen in 1960 won hij met een nipte meerderheid van Nixon. Kennedy zag als voornaamste taak van zijn presidentschap een vermindering van de internationale spanningen. Dat lukte helaas niet goed omdat er een bijna-conflict met de Russen kwam omtrent bewapening van Cuba met raketten. Ook de Vietnamoorlog nam toe. Kennedy wilde geen troepen naar Zuid-Vietnam sturen dat door de Amerikanen werd gesteund, maar wel “gewapende adviseurs”. Bij de dood van Kennedy waren er vijftienduizend van die zogenaamde “adviseurs” (...) in Vietnam. Met de Russen en Britten sloot Kennedy in 1963 wel een verdrag wat proeven met nucleaire wapens, althans bovengronds, moest verbieden. Kennedy wilde een binnenlandse politiek doorvoeren met allerlei sociale maatregelen zoals medische zorg voor bejaarden, federale steun aan het onderwijs en aanpak van stedelijke problemen. Door tegenstand van het Congres kwamen zijn voornaamste hervormingen er niet door. Bovendien werd hij geconfronteerd met een verscherping van het rassenconflict. In 1962 werden zelfs federale troepen naar Mississippi gestuurd om daar de wet te handhaven. De zwarte James Meredith werd, ondanks een rechterlijk bevel, niet toegelaten tot de universiteit. In 1963 kwam Kennedy met een uitgebreid wetsvoorstel voor betere burgerrechten. In datzelfde jaar echter werd, op 22 november, Kennedy door sluipschutter Lee Harvey Oswald – al is nooit echt duidelijk geworden of deze wel de werkelijke dader was - in Dallas, Texas vermoord. Een onderzoekscommissie kon niet de onzekerheid en ongerustheid in het land en in de wereld wegnemen dat er sprake was van een complot. De schok van de gebeurtenis was in de hele wereld zeer groot. De betekenis van Kennedy als president moet meer worden gezien in wat hij is begonnen dan in wat hij heeft bereikt. Hij bezielde Amerika in enkele jaren tijd met idealisme. Hij gaf vergeten groepen als de armen, ouden van dagen en de zwarte mensen weer hoop. Kennedy liet de hoop op vrede herleven al werd dat tot op de dag van vandaag niet bereikt... Vandaag vinden er verkiezingen in de Verenigde Staten plaats tussen kandidaten Donald Trump (Republikeinen) en Hillary Clinton (Democraten). Bij deze verkiezingen wordt uitgemaakt wie de volgende president van Amerika wordt na Barack Obama. ONTDEKKER RÖNTGENSTRALING Wilhelm Conrad Röntgen (1845-1923) was een Duits natuurkundige. Hij is vooral bekend geworden om zijn ontdekking van de röntgenstraling. In 1901 ontving hij de allereerste Nobelprijs voor de Natuurkunde. Wilhelm Röntgen werd geboren in de Duitse plaats Lennep, ten oosten van Düsseldorf. Zijn vader was een textielhandelaar en -fabrkant en zijn moeder de Nederlandse Charlotte Frowein uit Amsterdam. Het gezin verhuisde in 1848 naar Apeldoorn. Wilhelm Röntgen zat daar op de lagere school van Martinus van Doorn en ging in Utrecht naar de Ambachtsschool. Hij werd zonder diploma van school gestuurd toen hij weigerde de leerling te verklikken die een karikatuur van de leraar had getekend. Zonder diploma werd hij niet toegelaten aan de Universiteit van Utrecht en vertrok daarom naar Zwitserland waar hij wel een studie kon gaan doen. Later werd Wilhelm Röntgen hoogleraar in onder meer Stuttgart, Straatsburg en München. Hij ontdekte de, naar hem genoemde, röntgenstraling welke ontdekking 116 jaar geleden in werking werd gezet op 8 november 1895. Twee weken na zijn ontdekking maakte hij een eerste röntgenfoto van de hand van zijn echtgenote. Toen zij haar eigen handbotjes zag, riep ze angstig: "Ik heb mijn sterven gezien!" Zijn eigen uitvinding, röntgenstraling, kon niet voorkomen dat Wilhelm Röntgen op 10 februari 1923 overleed aan darmkanker. In uitvoering van zijn testament werd zijn archief vernietigd. MILJOENSTE NAOORLOGSE WONING In de wijk Dieze in Zwolle werd, vandaag 54 jaar geleden op 8 november 1962, de miljoenste naoorlogse woning van ons land opgeleverd. De woning bevindt zich aan de Hogenkampsweg nr. 139. Op de plek waar deze straat ligt, woonden in de 10e eeuw al mensen. Dat is gebleken uit opgravingen ter hoogte van de algemene begraafplaats. Iets meer dan tien jaar geleden werden hier resten van een agrarische nederzetting aangetroffen. Er werd onder meer aardewerk en een spinklosje, uit die periode, gevonden. De oplevering van de miljoenste naoorlogse woning werd in 1962 gevierd met een optocht van wagens vol bouwmateriaal en gereedschappen. Koningin Juliana was er bij. Zij zag de optocht vanaf het balkon van de woning (eenhoog) aan zich voorbij trekken. Het beeld dat in het plantsoen voor deze woning staat, is waarschijnlijk ter gelegenheid hiervan geplaatst. Het symboliseert een aantal mensen onder een dak. Koningin Juliana ging bij het jonge gezinnetje J.H. Hendriks dat destijds met twee kinderen in de flat woonde op de thee. Die miljoenste woning was echt een mijlpaal. Na de oorlog was de woningnood enorm. Net getrouwde stelletjes trokken vaak bij hun ouders in. Na jaren wachten waren ze dolblij met een flatje waar ze eindelijk hun eigen leven konden leiden. De woningen aan de Hogenkampsweg waren altijd huurflats. Enige tijd geleden gingen de woningen in de verkoop voor 130.000 euro k.k. Koningin Juliana bij haar bezoek aan de familie Hendriks. De toen vierjarige Erik Hendriks bood de koningin een trommeltje met Zwolse snoepjes aan. JARIG Op 8 november zijn onder anderen geboren: De Britse astronoom Edmond Halley (1656-1742). Hij ontdekte de, naar hem genoemde, Komeet van Halley die elke 76 jaar terug keert. De Ierse schrijver Bram Stoker (1847-1912). Hij stond bekend om zijn horrorverhalen en in 1897 schreef hij het boek "Dracula". De Amerikaanse schrijfster Margaret Mitchell (1900-1949). Zij schreef het boek "Gejaagd door de wind" ("Gone with the wind"- 1936). De Zuid-Afrikaanse hartchirurg Christiaan Barnard (1922-2001). Op 3 december 1967 voerde hij in het Groote Schuurziekenhuis in Kaapstad voor het eerst een geslaagde harttransplantatie van mens op mens uit. De Franse acteur Alain Delon (1935). Hij speelde in films als "Zorro", "Borsalino" en "Soleil Rouge". In de jaren zestig had hij een relatie met Romy Schneider. In 1973 zong hij met zangeres Dalida "Paroles Paroles..." wat een grote hit werd. Hij heeft een relatie met de Nederlandse Rosalie van Breemen met wie hij een zoon en een dochter kreeg. De Nederlandse actrice Pleuni Touw (1938). Ze speelde onder meer in televisieseries als "De Glazen Stad" (1968), "De Stille Kracht" (1974) en "De Fabriek" (1981). Ze is getrouwd met acteur Hugo Metsers. Tegenwoordig is Pleunie te zien als de moeder van Maria Deen in de MAX-serie “Dokter Deen”. Voetbaltrainer Guus Hiddink (1946). De Amerikaanse soulzangeres Minnie Ripperton (1947-1979). Ze had een stembereik van vijf octaven waardoor ze perfect vogelgeluiden en muziekinstrumenten kon imiteren. Haar bekendste hit was “Lovin’ you” uit 1974. Dat liedje zong ze voor haar toen tweejarige dochter Maya. Minnie Ripperton overleed op 31-jarige leeftijd aan borstkanker. Voormalig wielrenner en ploegleider Jan Raas (1952). De Engelse topkok Gordon Ramsay (1966). Actrice en presentatrice Annette Barlo (1974). Ze speelde tien jaar de rol van Anna in de serie "Oppassen!!" van de VARA. Jan Boonstra is host en Ria Bijl is co-host van de Nostalgiegroep bij Seniorweb. De Nostalgiekrant wordt geschreven en samengesteld door Jan Boonstra. Bronnen: Wikipedia, Vandaag in het Verleden, Nieuwsdossier en Kroniek van de 20ste Eeuw. Mail: j.boonstra13@upcmail.nl © Jan Boonstra, Nostalgiegroep, Seniorweb, 8 november 2016







































Geplaatst op 08 november 2016 07:51 en 24 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Catharina48 08 nov 2016 07:58 Minnie Julia Riperton (Chicago, 8 november 1947 - Los Angeles (Californië), 12 juli 1979) was een Amerikaanse soulzangeres. Ze had een stembereik van vijf octaven, dat haar onder andere in staat stelde vogels en muziekinstrumenten te imiteren. Haar bekendste hit is Lovin' You uit 1975, opgedragen aan haar toen tweejarig dochtertje Maya.



Inhoud



1 Biografie

1.1 1962-1971

1.2 1974-1975

1.3 1976-1979



Biografie

1962-1971



Riperton werd oorspronkelijk tot operazangeres opgeleid, maar haar interesse lag meer bij soul en rhythm 'n blues. In 1962 sloot ze zich aan bij de meidengroep The Gems waarmee ze singles uitbracht op het Chess-label en de achtergrondzang deed op Rescue Me van Fontella Bass; op dit nummer nam de latere Earth Wind & Fire-oprichter Maurice White de drums voor zijn rekening. Na 1965 werd de groepsnaam eerst tot Girls Three gewijzigd en vervolgens tot The Starlets; de voorlaatste single - het Motown-achtige My Baby's Real uit 1968 - groeide uit tot een northern soul-klassieker.



Ondertussen had Riperton twee solosingles uitgebracht onder het pseudoniem Andrea Davis en ging ze deel uitmaken van Rotary Connection welke groep was opgericht door Marshall Chess, de zoon van platenbaas Leonard Chess. In 1970 bracht Riperton haar eerste soloplaat uit die geproduceerd werd door Rotary Conection-lid Charles Stepney en waarop Maurice White wederom meespeelde als drummer; ter promotie gaf Riperton een eenmalig concert met begeleiding van pianist Ramsey Lewis. Come to My Garden was destijds geen succes, en zou pas later als meesterwerk worden onthaald; de Britse groep 4hero nam een coverversie op van Les Fleurs dat in 2001 een bescheiden hit werd in Nederland.

1974-1975



Nadat Rotary Connection in 1971 uiteenviel verhuisde Riperton naar Florida waar ze zich aan de opvoeding van dochter Maya en zoon Marc (bijgenaamd Ringo) wijdde; haar carrière leek voorbij totdat ze werd opgespoord door een vertegenwoordiger van Epic die een demo-opname hoorde van het nummer Seeing You This Way. Riperton tekende een nieuw contract en verhuisde met haar gezin naar Los Angeles waar ze haar tweede album opnam met Stevie Wonder als co-producer en Deniece Williams als achtergrondzangeres. Perfect Angel - dat in 1974 verscheen - verkocht in eerste instantie matig, totdat Lovin'You als vierde single werd uitgebracht. De opvolger Adventures in Paradise wist dit succes niet te evenaren, onder andere omdat het tot stand kwam zonder medewerking van Stevie Wonder die dan bezig was met de opnamen van Songs in the Key of Life waaraan Riperton zelf ook een bijdrage leverde.

1976-1979



In 1976 werd bij Riperton borstkanker geconstateerd. Er volgde een borstamputatie. In de jaren daarna bleef zij optreden, maar ze zette zich ook in voor de Amerikaanse Kankerstichting (American Cancer Society). Hiervoor heeft zij van de Amerikaanse president Jimmy Carter de Society Courage Award ontvangen. Op 12 juli 1979 stierf Riperton op 31-jarige leeftijd in de armen van haar echtgenoot, in het ziekenhuis waar zij haar laatste dagen doorbracht. Haar familie liet: "Lovin' you is easy cause you're beautiful" op haar grafsteen graveren, afkomstig uit haar grootste hit.



Haar muziek komt later nog enkele malen onder de aandacht doordat andere artiesten nummers van haar bewerken. In 1989 wordt Lovin' you door The Orb gebruikt voor het ambient-nummer A huge ever growing pulsating brain that rules from the centre of the ultraworld.